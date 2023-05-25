Сдача в плен подразделения ВСУ на Авдеевском направлении попала в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент сдачи в плен на Авдеевском направлении 15 украинских боевиков. Добровольно сдавшись в плен российской армии, военнослужащие ВСУ, можно сказать, спасли себе жизни.В районе Авдеевки в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Наиболее ожесточенные бои наблюдаются в районе таких населенных пунктов, как Марьинка и Авдеевка.Сообщается, что российские военнослужащие продолжают уничтожение позиций украинской армии под Авдеевкой, являющейся, по сути, одним из пригородов административного центра ДНР Донецка.Освобождение этого населенного пункта осложняется тем, что противник на протяжении восьми лет обустраивал в Авдеевке мощнейший укрепрайон.Украинские инженерные сооружения, доты и блиндажи боевиков ВСУ методично уничтожаются огнем российской артиллерии, в частности САУ 2С1 "Гвоздика" и других артиллерийских систем. Благодаря работе операторов БПЛА достигается высокая точность ударов артиллерии ВС РФ.После падения украинской обороны в Артемовске, Авдеевский участок фронта стал самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Российская армия медленно, но верно вытесняет противника на этом направлении. Ожесточенные бои идут буквально за каждое строение, за каждую улицу этого населенного пункта.Противник подводит все новые резервы в Авдеевку по железной дороге. ВС РФ сжимают кольцо вокруг населенного пункта Орловка, используемого ВСУ в качестве логистического центра на этом направлении.