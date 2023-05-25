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Сдача в плен подразделения ВСУ на Авдеевском направлении попала в кадр

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Сдача в плен подразделения ВСУ на Авдеевском направлении попала в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент сдачи в плен на Авдеевском направлении 15 украинских боевиков. Добровольно сдавшись в плен российской армии, военнослужащие ВСУ, можно сказать, спасли себе жизни.


В районе Авдеевки в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Наиболее ожесточенные бои наблюдаются в районе таких населенных пунктов, как Марьинка и Авдеевка.

Сообщается, что российские военнослужащие продолжают уничтожение позиций украинской армии под Авдеевкой, являющейся, по сути, одним из пригородов административного центра ДНР Донецка.

Освобождение этого населенного пункта осложняется тем, что противник на протяжении восьми лет обустраивал в Авдеевке мощнейший укрепрайон.

Украинские инженерные сооружения, доты и блиндажи боевиков ВСУ методично уничтожаются огнем российской артиллерии, в частности САУ 2С1 "Гвоздика" и других артиллерийских систем. Благодаря работе операторов БПЛА достигается высокая точность ударов артиллерии ВС РФ.

После падения украинской обороны в Артемовске, Авдеевский участок фронта стал самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Российская армия медленно, но верно вытесняет противника на этом направлении. Ожесточенные бои идут буквально за каждое строение, за каждую улицу этого населенного пункта.

Противник подводит все новые резервы в Авдеевку по железной дороге. ВС РФ сжимают кольцо вокруг населенного пункта Орловка, используемого ВСУ в качестве логистического центра на этом направлении.



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39 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:00
    +1
    Жаль нациков с татуировками тоже обменяют потом... Нет я понимаю что наших то ребят надо оттуда вызволять и потому меняют этих.
    Нациков - в расход надо.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 13:08
      +2
      Цитата: Nexcom
      Нациков - в расход надо.

      Если сдаются - нельзя.
      Иначе потом сдаваться не будут.
      Но да, обменять на наших и потом уже пристрелить легитимно.
      1. monetam
        monetam Сегодня, 13:36
        +4
        именно так. Жестоким отношением к пленным можно достичь только того, что сражаться будут с большим ожесточением, и тем самым усложнят задачу наших войск, которые в свою очередь понесут те жертвы, которых можно было бы избежать.
        1. Fitter65
          Fitter65 Сегодня, 14:08
          +2
          Цитата: monetam
          Жестоким отношением к пленным можно достичь только того, что сражаться будут с большим ожесточением,

          А сейчас они сражаются с меньшим ожесточением? Они сейчас если и сдаются в плен, то только от безысходности. А не от того, что к ним гуманно будут относится.
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 14:39
        0
        Можно взять в плен, но потом, например, "не довели до штаба". Кто узнавать потом побежит, где потерялся?
    2. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 13:11
      +6
      Цитата: Nexcom
      Нациков - в расход надо

      А восстанавливать разрушенные города опять жамшуты будут.
      Если после ВОВ фашисты почти 10 лет занимались восстановлением разрушенного, то почему эти должны чем то отличатся.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:16
      +15
      В очередной раз глядя на этих пленных ВСУ на память приходят высказывания В.В. Путина о том, "что Россия за 30 лет субсидировала Украину на 200 с лишним миллиардов зелёных" и высказывание Нуланд о том, что "США на госпереворот на Украине потратились на 5 миллиардов тех же зелёных".

      Простой расчёт показывает, что США на Украине действовало в 40 раз эффективнее и перешила мозги практически большинству населению Украины, включая и этнических русских, деды и отцы которых в годы ВМВ крошили фашистов, и их прихвостней бандеровских, на право и на лево, а Россия за свои деньги получило стадо злобных попрошаек и лютую ненависть ко всему русскому, в целом, и России, в частности.
    4. Венд
      Венд Сегодня, 13:23
      -5
      Цитата: Nexcom
      Жаль нациков с татуировками тоже обменяют потом... Нет я понимаю что наших то ребят надо оттуда вызволять и потому меняют этих.
      Нациков - в расход надо.

      Ушёл "Вагнер" и тут же начались сдачи в плен. Это заставляет задуматься. Может не стоит драть нацистов в плен?
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:36
        +11
        Ушёл "Вагнер"

        В авдеевке не было "вагнеров".
      2. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 13:38
        -1
        Ушёл "Вагнер" и тут же начались сдачи в плен.

        Пожалуй, вы правы. Музыканты уродов в плен не брали, сразу в ад отправляли...
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 13:57
          -2
          вообще видос был, где мандарины Пригожин - пленным Вагнера приносил.. Вы плохо информированы...
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:41
      -2
      По Вагнеровски надо работать-не брать их в плен,никого,совсем.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Бережливый
        По Вагнеровски надо работать-не брать их в плен,никого,совсем.


        А кого потом на обмен наших предлагать? Наших из плена тоже вызволять надо.
        1. НДР-791
          НДР-791 Сегодня, 14:05
          0
          Цитата: kromer
          А кого потом на обмен наших предлагать? Наших из плена тоже вызволять надо.

          А вот пять миллионов гастеров-террористов в России прохлаждаются. Вот их и меняйте, беспаспортных.
          1. Дмитрий_7
            Дмитрий_7 Сегодня, 14:33
            0
            Немного о гастерах
            https://eadaily.com/ru/news/2023/05/25/rossiyskogo-posla-vyzvali-v-mid-tadzhikistana
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +2
    Все как один, хлеборезы и повара, ну может быть один водитель найдется.
    1. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 13:16
      +2
      За обстрелы Донецка, всех этих авдеевских петухов в синих повязках, надо в местные зоны особо строгого "распетушинного" режима засаживать, за злодеяния нужно отвечать каждый день, а не ждать спокойно обмена.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:41
        +2
        За обстрелы Донецка,

        Те кто обстреливал Донецк, скорее всего ушли дальше, в тыл, кто там сейчас находится ещё надо разбираться, а то может мобилизантов из херсона закинули.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:04
    +2
    Это группа волонтеров-поваров, "не разу не стрелявших и насильно мобилизованных", они вам сами об этом позже расскажут -все как на духу , вот те крест winked
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:11
    -9
    Только вот есть сведения, что там же под Авдеевкой уже наших 22 взяли. В основном хвастаются нацики этим. Но парочка наших военкоров с горечью это подтвердили.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:21
      0
      Без ссылки на первоисточник - трёп ципоты, сегодня без ужина.
      1. Комментарий был удален.
    2. ANB
      ANB Сегодня, 13:24
      -1
      . Только вот есть сведения, что там же под Авдеевкой уже наших 22 взяли

      А в статье написано, что ваших взяли только 15.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 14:40
        0
        Семерых потеряли по пути в штаб.
        Комментарий короткий, но по существу.
    3. sailor Roman
      sailor Roman Сегодня, 13:33
      0
      Ложь конечно, поскольку "Сведений" то и нет.
      1. Комментарий был удален.
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:23
      0
      В Госдуме призвали доверять только официальным сообщениям, а поскольку официальных сообщений о сдаче в плен не было, то сдача в плен является фейком, выдуманным врагами России и призванным поколебать непоколебимую веру ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ российского народа в мудрость и прозорливость нашей горячо любимой ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶о̶й̶ власти. Вот когда услышим подтверждение, озвученное глубокоуважаемым генерал-лейтенантом Конашенковым, тогда и поверим.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +4
    Эти в итоге выбрали жизнь, а сколько продолжают воевать и многие с остервенением. Таких конечно только в расход.
  6. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 13:18
    +4
    хм,подкрепления по железной дороге....а по ней то, чё не бьют)
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:51
      +3
      Цитата: yuri bakster
      хм,подкрепления по железной дороге....а по ней то, чё не бьют)

      Рельсы очень тонкие, попасть трудно.
      1. Планем
        Планем Сегодня, 14:27
        +1
        Рельсы, конечно, "тонкие", то бишь неширокие,но вот ж.д.станции и мосты на пути к пункту назначения очень даже нетонкие, а даже весьма крупные объекты. Ну допустим, уничтожать мосты через Днепр или бить по ж.д. станциям крупных городов нельзя, потому что были соответствующие указания от Верховного, который, вероятно, неким большим людям на Западе обещал их не трогать ради каких-то своих политических интересов или интересов крупного российского бизнеса, но разве нельзя разхреначить мосты через небольшие речки на пути к фронту, ж.д. узлы и автотранспортные развязки не в крупных городах? Чтобы снабжение гарнизонов укробоевиков в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Северске и других прилегающих к Донецку, Горловке и иным городам ДНР и ЛНР прервать. А войска без снабжения и пополнения долго не продержатся. Или генералов Верховный так запугал, что они теперь перестраховываются, как бы чего "лишнее" у укров не разбомбить?
  7. ufpb
    ufpb Сегодня, 13:20
    -2
    А тем временем:
    - в Сети новое видео (за свежесть ХЗ), сами знаете кого, из Глотово (Белгородская область)....
    https://t.me/russvolcorps/539
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:55
      +1
      Цитата: ufpb
      А тем временем:
      - в Сети новое видео (за свежесть ХЗ), сами знаете кого, из Глотово (Белгородская область)....
      https://t.me/russvolcorps/539

      Ну и что вы этим хотели сказать, что бандерлоги до сих пор там гуляют? Что то этот "свежий" пост от власовцев несвежим ЦИПСОдушком пованивает
  8. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 13:21
    +4
    Как же тошнит от этого слова - выдавливают. Врага нужно окружать и уничтожать, либо принуждать к капитуляции. Этим словом просто прикрывают неспособность нашей армии к наступательным действиям и дело не в отсутствующих ресурсах, а в некомпетентности командиров и самое главное - страх неудачи. От этого страха потерять тысячу бойцов за неделю гибнет намного больше, но за месяцы. И оправдание есть - арта противника наносит потери, пока мы "выдавливаем".
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:16
      +1
      А с чего вы решали, что ресурсы есть ? Вот штурмовали Марьинку и Авдеевку год да так и не взяли.
  9. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 13:48
    +3
    Надо отсеивать бандеровцев от патриотов Украины.

    Бандеровцы - массовые убийцы из-за рассовой ненависти, которые поклоняются массовым убийцам из прошлого, часть из них без татуировок, нужно собирать доказательства от свидетелей о пытках и казнях, допрашивать с развернутыми рассказами где и что делал, сравнивать с показаниями свидетелей.

    Патриоты Украины - у кого нет ненависти по национальному признаку, кто воюет пока в окопах, а когда ушел из окопа уже не должен совершать массовых убийств.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:55
    +3
    Удивительно! Сообщается о точной стрельбе тяжелых артсистем и тут же, ниже- о подвозе подкреплений всу по железной дороге. Проблема попасть по стационарному, не маленькому объекту? Что за волшебная железная дорога? Или это из той же оперы, которая исполняется уже очень давно?
  11. alystan
    alystan Сегодня, 14:17
    0
    Зачем их брать в плен, обещали ведь не делать этог?
    Даже со спины чувствуется, дайте время прийти в себя и мы вам вернем должок...
    А как они с нашими пленными ведут себя, никакой ООН им не указ.
    Замгенсека, какой-то Дюжарик, даже не в курсе (?) про диверсию в Белгородской области.
  12. alystan
    alystan Сегодня, 14:20
    0
    Освобождение этого населенного пункта осложняется тем, что противник на протяжении восьми лет обустраивал в Авдеевке мощнейший укрепрайон.

    А случаный потоп нельзя устроить? Или загазовать чем-нибудь, чтобы как крысы повылазили наверх?
  13. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 14:22
    +1
    Цитата: кредо
    "что Россия за 30 лет субсидировала Украину на 200 с лишним миллиардов зелёных".

    30 лет Украина успешно "доила" на только Россию, но и не менее успешно и Запад. А 5 млрд. это затраты непосредственно на переворот.
  14. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:00
    0
    Сатановский сказал верно, и правду, ну нет хороших бандеровцев....