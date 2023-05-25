Пресс-атташе посольства России в Норвегии назвал «нелогичной демонстрацией силы» отправку на учения в страну крупнейшего авианосца США

США продолжают излюбленную тактику «игры мускулами», демонстрируя свое вооружение для запугивания противников.Так, Штаты отправят в Норвегию свой самый крупный авианосец USS Gerald Ford для участи в совместных учениях НАТО, которые начнутся 29 мая в Баренцевом море, сообщает немецкий N-TV.В Осло данное событие уже охарактеризовали как уникальную возможность для норвежских ВМС поработать вместе со своим главным союзником.В то же время, сообщается, что «турне» гигантского авианосца Gerald Ford, способного уместить до 90 самолетов, на этом не завершится. Сразу после вышеупомянутых учений американский боевой корабль отправится к полярному кругу, где примет участие в маневрах Arctic Challenge Exercise, в которых будут задействованы 150 самолетов из 14 западных стран.Стоит отметить, что на данное событие уже отреагировали в российском посольстве в Норвегии. Так, пресс-атташе диппредставительства Тимур Чеканов назвал решение США отправить на учения свой авианосец «нелогичной демонстрацией силы».Со слов сотрудника российского посольства в Норвегии, в Осло не единожды заявляли о том, что РФ не представляет для страны прямой военной угрозы. Более того, Чеканов подчеркнул, что на фоне напряженности на Украине, подобные действия США выглядят не просто «нелогичными», но и «вредными».