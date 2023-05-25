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Пресс-атташе посольства России в Норвегии назвал «нелогичной демонстрацией силы» отправку на учения в страну крупнейшего авианосца США

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Пресс-атташе посольства России в Норвегии назвал «нелогичной демонстрацией силы» отправку на учения в страну крупнейшего авианосца США

США продолжают излюбленную тактику «игры мускулами», демонстрируя свое вооружение для запугивания противников.


Так, Штаты отправят в Норвегию свой самый крупный авианосец USS Gerald Ford для участи в совместных учениях НАТО, которые начнутся 29 мая в Баренцевом море, сообщает немецкий N-TV.

В Осло данное событие уже охарактеризовали как уникальную возможность для норвежских ВМС поработать вместе со своим главным союзником.

В то же время, сообщается, что «турне» гигантского авианосца Gerald Ford, способного уместить до 90 самолетов, на этом не завершится. Сразу после вышеупомянутых учений американский боевой корабль отправится к полярному кругу, где примет участие в маневрах Arctic Challenge Exercise, в которых будут задействованы 150 самолетов из 14 западных стран.

Стоит отметить, что на данное событие уже отреагировали в российском посольстве в Норвегии. Так, пресс-атташе диппредставительства Тимур Чеканов назвал решение США отправить на учения свой авианосец «нелогичной демонстрацией силы».

Со слов сотрудника российского посольства в Норвегии, в Осло не единожды заявляли о том, что РФ не представляет для страны прямой военной угрозы. Более того, Чеканов подчеркнул, что на фоне напряженности на Украине, подобные действия США выглядят не просто «нелогичными», но и «вредными».
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5 комментариев
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 14:21
    +4
    Немецкую мину времен войны им на встречу.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:43
    0
    Конечно не логично ,если Магомет не идёт к горе ,то гора идёт к Магомету .Даже интересно на сколько наглости хватит американцам зайти .Надо смотреть у норгов ,на какую параллель они поднимутся .Сейчас в Баренцевом море должна быть погода " вода в болоте".У куча российских рыбаков , с целеуказанием проблем не будет.
  3. K298rtm
    K298rtm Сегодня, 14:47
    0
    Отличная новость. Нет необходимости искать авианосную группу на просторах северной Атлантики (чем мы занимались в 80-е). Сами приехали в наши полигоны бп. Есть возможность отработать БУпр по фактическим целям (исключительно электронным пуском - в хорошем смысле).
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:52
    +1
    Слова Нашего посла пустое сотрясение воздуха! Так и послушались.
    Вместо слов, надо отрабатывать на учениях нашими АПЛ, поиск и уничтожение крупноразмерный цели- авианосец. А, еще лучше , как на ТОФе, наши самолеты пролетели над палубой авианосца. Возможно направить нашу КПУГ и тренироваться на авианосце. Когда, еще американцы пригонят на Север авианосец.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:06
    0
    Пусть идут к Полярному кругу, пусть узнают что это такое. Это палящее летнее не заходящее солнце и ледяная вода. Перепад температур может сломать корпус судна, что не раз бывало. Плюс сходящиеся магнитные линии на полюс магнитного поля земли влияют на психику. Так что в добрый путь. soldier