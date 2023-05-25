Пресс-атташе посольства России в Норвегии назвал «нелогичной демонстрацией силы» отправку на учения в страну крупнейшего авианосца США

США продолжают излюбленную тактику «игры мускулами», демонстрируя свое вооружение для запугивания противников.
Так, Штаты отправят в Норвегию свой самый крупный авианосец USS Gerald Ford для участи в совместных учениях НАТО, которые начнутся 29 мая в Баренцевом море, сообщает немецкий N-TV.
В Осло данное событие уже охарактеризовали как уникальную возможность для норвежских ВМС поработать вместе со своим главным союзником.
В то же время, сообщается, что «турне» гигантского авианосца Gerald Ford, способного уместить до 90 самолетов, на этом не завершится. Сразу после вышеупомянутых учений американский боевой корабль отправится к полярному кругу, где примет участие в маневрах Arctic Challenge Exercise, в которых будут задействованы 150 самолетов из 14 западных стран.
Стоит отметить, что на данное событие уже отреагировали в российском посольстве в Норвегии. Так, пресс-атташе диппредставительства Тимур Чеканов назвал решение США отправить на учения свой авианосец «нелогичной демонстрацией силы».
Со слов сотрудника российского посольства в Норвегии, в Осло не единожды заявляли о том, что РФ не представляет для страны прямой военной угрозы. Более того, Чеканов подчеркнул, что на фоне напряженности на Украине, подобные действия США выглядят не просто «нелогичными», но и «вредными».