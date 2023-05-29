Боевой тюнинг в зоне СВО

Типичная картина в украинской мастерской – Т-55 готовится принять башню БМП-2
Потребности армий решаем своими руками
Необходимость модернизации и улучшения готовой боевой техники обусловлена двумя фундаментальными причинами – хронической нехваткой, либо вообще полным отсутствием некоторых моделей как класса в армии. Первые ласточки боевого тюнинга спецоперации появились еще в самом начале – у всех на памяти блендирование беззащитных перед осколками грузовиков листовым железом, а порой и бревнами.
С тех пор утекло немало воды, да и акценты сместились на другие потребности армий. В первую очередь на снабжение подразделений разведывательными и ударными FPV-дронами. Про то, что Российской армии и ВСУ на полутора тысячах километров хронически не хватает боевой техники, немного подзабыли. Спецоперация расставила свои приоритеты в требованиях к военной технике.
Откровенно говоря, они не принципиально отличаются от воззрений теоретиков 20–30-летней давности. В борьбе с террористами, которыми занимались все последние годы, также в почете было бронирование всего и вся. Только если в чеченских кампаниях защищались преимущественно от пуль, то сейчас на первый план вышла устойчивость к осколкам. Особенно остро обстоит с этим дело на противной стороне.
Артиллерия Российской армии традиционно умеет доставлять неприятности врагу – об этом можно почитать у врагов в недавнем докладе британского аналитического ведомства. Поэтому к бронированию, пусть и совершенно символическому, националисты относятся особенно внимательно. Исходя из имеющихся возможностей, конечно.
Зачастую техника, поставляемая Западом украинскому режиму, подходит только для гладких дорог. На фото трофейный International M1224 MaxxPro с двойной ошиновкой задних колес движется вглубь России. Очевидно, займет место в парке «Патриот»
Вторым важнейшим требованием к технике в зоне СВО стала проходимость. По мере того как машины ВСУ постепенно выбивались, Запад старался их заменить собственными аналогами. Американцы с сателлитами с широкого плеча одарили различными MRAP, техникой сугубо антитеррористической. Отсюда сложности с преодолением простейших препятствий и последствий весенней распутицы. Характерен пример с недавно затрофеенным MaxxPro в Белогородской области, у которого сдвоенные шины на заднем мосту – явление совершенно немыслимое на любой бронетехнике советского и российского образца.
Третьим требованием к боевой технике и оружию в зоне СВО стала высокая мобильность огневых точек и повышение могущества действия по цели. Все, что стреляет из стационарных точек, рано или поздно обнаруживается и подавляется. Поэтому мобильность стрелка равна его выживаемости. Отсюда стремление водрузить орудие на любую подходящую тачанку, и чем больше калибр, тем лучше. Неплохо такие подвижные машины исполняют роль пожарных команд, оперативно затыкая дыры в обороне в случае прорыва противника.
Все вышесказанное определяет векторы развития боевого тюнинга в зоне СВО – совершенно вынужденного явления, ставшего следствием неготовности сторон к конфликту.
На изображениях выше не видно, бронирован ли этот пикап УАЗ, который фермер из Самарской области купил и дооборудовал на собственные средства. Уголковые отражатели, получившие широкое распространение в Сирии, закрывают жизненно важные зоны машины. Интересно, что УАЗ далеко не только что с конвейера – последние машины данной модификации вышли из ворот завода в 2014 году. Тем лучше, меньше импортных компонентов потребуется для ремонта в поле.
Правила игры с блендированием боевой техники, похоже, перенимают и Республике Беларусь. Качество и стилистика исполнения очень напоминает творения, в ассортименте замеченные на Ближнем Востоке. Мощная промышленная база в Белоруси позволяет изготавливать гораздо более годные машины.
Надежная и заслуженная МТЛБ становится уже символом боевого тюнинга в спецоперации. В первую очередь, на российской стороне. На хранении и в действующей армии имеется не менее 7 тыс. легкобронированных артиллерийских тягачей. На фото выше пример защиты транспортера гусеничными лентами от Т-72. Точно сказать нельзя, но итоговую массу МТЛБ дополнительная броня может увеличить прилично – на 3–4 тонны. Плавать аппарат явно разучился.
На одном из фото авторы telegram-канала «Панцервафли/Panzerwaffle» выделили, очевидно, элементы дистанционного управления спаркой ДШК на крыше. Обратите внимание на то, как заботливо прикрыты траками крышки смотровых стекол. Как известно, МТЛБ давно и бесповоротно утратил свою основную функцию транспортировки гаубиц и расчетов к линии фронта. Теперь это заготовка под вполне грозное штурмовое оружие, наподобие представленного выше.
Подборка традиционного уже фрагментарного блендирования российской техники в СВО.
К сожалению, до сих пор проблему отсутствия даже символической защиты на большей части техники так и не решили. Наращивание производства грузовиков в Миассе и Набережных Челнах ощущается, но вот доля бронированных кабин и кузовов так и не увеличивается. О защите «головастиков» и «буханок», которых на фронте все больше, можно вообще не заикаться. Хотя еще со времен Советского Союза умели защищать ульяновские микроавтобусы в инкассаторском исполнении.
Источник: YouTube «Тюменское время»
Доработкой штатной армейской техники занимаются на местах. На фото первый опыт бронирования кабины в Тюмени на базе Западно-Сибирского машиностроительного завода. Бронелисты куплены на собранные средства в рамках акции «Сто миллионов для Победы».
Сравнительно новой угрозой для техники оказались вездесущие дроны. Идеальным средством борьбы с ними является тотальное уничтожение операторов и всей сопутствующей инфраструктуры, но пока приходится довольствоваться решетчатыми экранами. Особенно уязвимы к подобной угрозе с неба носители боеприпасов и орудий.
На одном из снимков РСЗО 9К51М «Торнадо-Г», покрытый, вероятнее всего, заводскими решетками со всех ракурсов верхней полусферы. Экраны помогут отбить свободнопадающие боеприпасы, либо заметно снизить ущерб.
Но вот от камикадзе с противотанковыми гранатами защита сомнительная. Широкое распространение FPV-дронов по обе стороны фронта, похоже, вернет давно забытую традицию транспортировки пехоты внутри десантного отделения техники, а не на броне сверху. Нередко камикадзе не способны нанести критический ущерб бронетехнике, чего нельзя сказать о личном составе, расположившемся снаружи.
Богатый сирийский опыт защиты бронетехники постепенно находит свое применение и в зоне СВО. Импровизированные противокумулятивные экраны из уголкового профиля теперь закрывают танки со всех проекцией.
На верхнем фото для защиты экипажа бронетранспортер оснастили отрезками двутавровой балки. Оцените отдельно количество скарба, расположенного на БТР-82А.
Гораздо более логично и надежнее выглядит двухслойный пирог на скулах башни российского Т-62, сложенный из знаменитых «бровей Ильича» и древней динамической защиты «Контакт-1». В украинском сегменте принято насмехаться над такими решениями, но из того, что они могут предложить своим воинами, складывается хороший анекдот.
Защита и огневая мощь
Как и бойцы ЛДНР, украинские националисты много понимают в превращении гражданской техники в настоящие «шушпанцеры», бронируемые по совершенно диким схемам. Ниже представлены современные представители семейства.
С одной стороны, удивляет проработка схем бронирования, с другой – пути достижения такой защиты. Mercedes ML-klasse на первом фото явно не в таком виде рассчитывал встретить свою старость, да и HMMWV вряд ли заслужил такой горб.
Еще можно защищаться дисковыми боронами – получилось вполне концептуально.
В украинском сегменте распространилась фотография Т-64БВ, защищенного вкруг блоками динамической защиты и противокумулятивными экранами. Это наиболее эстетичный образец из всей линейки поделок националистов. Машина раскрыла новый тренд – «локатор» позади башни, закрывающий командира и наводчика от убийственных FPV-дронов и «Ланцетов». Мастерит подобное неназванное частное предприятие.
Пулеметные тачанки, дополнительно усиленные противотанковыми комплексами, у националистов получаются неплохо. Зенитным установкам бронирование ни к чему – в качестве целей должны выступать «Герани». Чего нельзя сказать о парадоксальной поделке с американским М60 во вращающейся башенке. Простреливаемый со всех сторон УАЗ и импровизированный щиток для стрелка, обеспечивающий больше психологическую защиту.
Приметой времени стало применение так называемых ремилитаризованных бронемашин. Сначала под Киевом тероборона резвилась на учениях с бывшим гражданским БТР-60, а сейчас аэромобильная бригада готова идти в бой на БРДМ для охоты и рыбалки. Панорамные окна пришлось закрывать невнятной защитой, но вооружение вполне соответствует – 23-мм пушка от установки АЗП-23 «Амур».
Автоматический гранатомет на самопальной тумбе вкупе с быстроходным и проходимым шасси ГАЗ-66 – неплохой рецепт от ВСУ. Отсутствие на фронтах недорогих мобильных минометов заводского исполнения стало общим местом по обе стороны фронта спецоперации.
«Рапиру» на платформе МТЛБ также можно отнести к разряду смертоносных поделок, во многом из-за высокой точности противотанковой пушки. Завершает серию украинских мутантов трофейный «Тигр» с башней от БТР-80 – дешево, эффективно и сердито.
Успех 57-мм зенитной пушки С-60, корни которой уходят в 50-е годы прошлого столетия, заставляет задуматься о востребованности подобных орудий и калибров. В распоряжении войск сейчас либо 30-мм, либо сразу 100-мм у БМП-3 – малоэффективное 73-мм орудие «Гром» от первой БМП в расчет не берем. На фотографиях российские гибриды МТЛБУ и С-60.
И снова С-60. На этот раз на месте башни Т-54. Отечественный вариант с сомнительной идеей – открытая рубка на тяжелобронированном шасси. Главная прелесть танков Т-54 в возможности использования в качестве САУ, которую непросто поразить ответным огнем. Противоснарядная броня надежно держит близкие разрывы мин и снарядов.
Другая российская крайность – установка спаренной 25-мм 2М-3 в кузове практически гражданского тягача АТС. В отличие от 57-мм пушки С-60, способной работать на дальность до шести километров, прицельная дальность автоматов около трех тысяч метров, и ВСУ не составит труда ответным огнем подавить небронированную установку. Для этого хватит и пары упавших рядом мин.
Очевидно, что все самоделки рождаются по обе стороны фронта не просто так, и задача конструкторов в тыловых КБ найти золотую середину, объединяющую порой парадоксальные идеи с требованиями здравого смысла и массового производства.