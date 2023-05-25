МИД России ответил зеркальными мерами на высылку Швецией пяти российских дипломатов

Они обязаны покинуть Российскую Федерацию в те же сроки, что были отведены Стокгольмом для отъезда наших сотрудников

МИД РФ уведомил посла Швеции Малену Мард о высылке пяти шведских дипломатов в качестве зеркальной меры. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Среди вышеупомянутых шведских сотрудников диппредставительства, которых российский МИД объявил персонами нон грата, трое – сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны при шведском посольстве в Москве.– следует из сообщения российского МИД.В то же время, добавили в министерстве иностранных дел России, начиная с 1 сентября нынешнего года Москва отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге. С этого же дня российское генконсульство в шведском городе Гётеборг также прекращает свою деятельность.Напомним, что 25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов. Своё решение глава шведской дипломатии аргументировал тем, что их деятельность якобы не соответствует их дипломатическому статусу. Как отметили ранее в российском дипведомстве, выдворение Стокгольмом пяти российских дипломатов явно указывает на его недружественные шаги по отношению к Москве, ведь шведские власти таким образом лишь усиливают конфронтацию с Москвой.Кстати говоря, ещё 22 апреля аналогичные действия в отношении наших дипломатов предприняли власти ФРГ, о чём сообщал МИД РФ. В ответ российские власти выдворили более 20 немецких дипломатов.