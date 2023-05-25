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Прокуратура Московской области призывает признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ

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Прокуратура Московской области призывает признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ

То, что вытворяли в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза представители нацистской Германии и её союзников, не чем иным, как геноцидом, трудно назвать. Страна понесла потери, которые не понесли все остальные страны, вместе взятые, в годы Второй мировой войны.


Очевидно, что целью нацистов было уничтожение значительной части населения СССР и превращение оставшихся в своих рабов.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в суд направлено заявление от имени прокуратуры Московской области, в котором суд просят признать нацистские преступления на территории Подмосковья в годы войны геноцидом.

В сообщении ведомства говорится о том, что представители нацистской Германии совершали военные преступления и преступления против человечности в период с октября 1941 года по январь 1942 года, когда Подмосковье находилось под немецкой оккупацией.

Также отмечается, что жертвами нацистов на территории Московской области стали более 26 тысяч человек, а материальный ущерб от действий нацистов в сегодняшних цифрах составляет до 6,4 трлн рублей.

При положительном исходе дела, очевидно, что примеру Московской области последуют и другие регионы страны, оказавшиеся в годы войны под оккупацией Германии.
Использованы фотографии:
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2 комментария
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  1. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:17
    +1
    При положительном исходе дела, очевидно, что примеру Московской области последуют и другие регионы страны, оказавшиеся в годы войны под оккупацией Германии.
    Почему претензии только к Германии? Все страны которые были в коалиции с Германией и участвовавшие в нападении на СССР должны быть также быть признаны виновными на законодательном уровне. Снос памятников павшим советским воинам говорит сам за себя.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: Gomunkul
      Почему претензии только к Германии?

      Да это ещё половина вопроса. Вторая половина:
      в суд направлено заявление от имени прокуратуры Московской области, в котором суд просят признать нацистские преступления на территории Подмосковья в годы войны геноцидом.

      А почему только Подмосковье? Всё что западнее это куда подевалось? Или там немцы шоколадками кормили?