Прокуратура Московской области призывает признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ

То, что вытворяли в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза представители нацистской Германии и её союзников, не чем иным, как геноцидом, трудно назвать. Страна понесла потери, которые не понесли все остальные страны, вместе взятые, в годы Второй мировой войны.Очевидно, что целью нацистов было уничтожение значительной части населения СССР и превращение оставшихся в своих рабов.Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, в суд направлено заявление от имени прокуратуры Московской области, в котором суд просят признать нацистские преступления на территории Подмосковья в годы войны геноцидом.В сообщении ведомства говорится о том, что представители нацистской Германии совершали военные преступления и преступления против человечности в период с октября 1941 года по январь 1942 года, когда Подмосковье находилось под немецкой оккупацией.Также отмечается, что жертвами нацистов на территории Московской области стали более 26 тысяч человек, а материальный ущерб от действий нацистов в сегодняшних цифрах составляет до 6,4 трлн рублей.При положительном исходе дела, очевидно, что примеру Московской области последуют и другие регионы страны, оказавшиеся в годы войны под оккупацией Германии.