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«Убедились в ряде преимуществ китайской самоходки в сравнении с российской «Мста-С»: Эфиопия закупает колёсные гаубицы SH-15

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«Убедились в ряде преимуществ китайской самоходки в сравнении с российской «Мста-С»: Эфиопия закупает колёсные гаубицы SH-15

Большинство стран Африки долгое время ориентировались на советские, а затем российские боевые системы, в том числе благодаря их более низкой стоимости и простоте в эксплуатации в сравнении с западными аналогами. Однако постепенно китайская оборонка начинает вытеснять экспорт из РФ. В частности, это касается артиллерийского вооружения.


Так, в Эфиопии были замечены китайские 155-мм колёсные самоходки SH-15 6х6, оснащённые бронированным корпусом. Ранее, в ходе войны в Тиграе 2020-2022 годов, местная армия уже опробовала изделия из КНР – буксируемые орудия Norinco AH2, которые использовались наряду с советскими пушками Д-20 и САУ «Мста-С».

После войны в Тиграе армейское командование убедилось в ряде преимуществ китайской самоходки по сравнению с «Мста-С» российского производства

- отмечается в издании 21AAR.

SH15 не сложно отличить от более ранних моделей гаубиц Norinco, выпускавшихся на грузовом шасси. Машина узнаваема благодаря трехосной подвеске и шести опорным колесам, низкому дорожному просвету, двойной кабине с заметным зазором на крыше, который используется для размещения ствола гаубицы, оснащенного цилиндрическим дульным тормозом. Боеприпасы расположены в ящиках, установленных по обе стороны станины.



Основным преимуществом колёсных САУ по сравнению с гусеничными, такими как «Мста-С», является более низкая цена, менее обременительные по стоимости и сложности обслуживание и ремонт. При это о каких-то, если можно так выразиться, боевых преимуществах, речи не идёт.

Среди других китайских изделий, закупаемых эфиопской армией, можно указать гусеничный БТР Type 85/89, колесный БТР Type 90, 302-мм РСЗО Weishi. Однако, как указывается в издании, местное командование сохраняет приверженность зенитным средствам российского производства, организуя ПВО вокруг плотины «Великого возрождения». Постройка данного сооружения продолжается, несмотря на активные протесты и угрозы со стороны Судана и находящегося далее вниз по течению Нила Египта.
Автор:
Использованы фотографии:
21AAR
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16 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 14:26
    +2
    более низкая цена, менее обременительные по стоимости и сложности обслуживание и ремонт

    Это тоже важный показатель.
    А в мирное время и критический.
    1. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 14:56
      0
      Расскажите это американцам!
      ......
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:04
      0
      Раз не наше покупают оружие,значит,мы разучились им торговать.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:30
    +9
    А что, в 2023 году РФ имеет возможность экспорта самоходных артиллерийских установок? Потребности СВО в самоходной артиллерии полностью удовлетворены и имеется нормативный резерв?
    Оксюмюрон, однако. what
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:30
    +5
    При это о каких-то, если можно так выразиться, боевых преимуществах, речи не идёт.

    Автор, окстись. Орудие PCL-181 (SH-15) имеет ствол длиной 52 калибра, точно такое же, как и у самоходной гаубицы PLZ-05. Оно имеет максимальную дальность стрельбы до 40 км с обычными боеприпасами и 72 км с боеприпасами увеличенной дальности.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:37
      0
      Цитата: blackGRAIL
      Орудие PCL-181 (SH-15) имеет ствол длиной 52 калибра, точно такое же, как и у самоходной гаубицы PLZ-05. Оно имеет максимальную дальность стрельбы до 40 км с обычными боеприпасами

      Ресурс ствола не огласите?
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 14:41
        +3
        Если принято на вооружение, значит - достаточный.
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 14:39
    +1
    Колесная техника безусловно имеет определенное преимущество перед гусеничной по некоторым весьма важным показателям. Поэтому в российской армии колесные САУ обязаны присутствовать наряду с гусеничными. Но для их производства необходимы автомобильные низкорамные шасси высокой проходимости, пригодные для движения по дорогам общего пользования. А их как раз-таки и не хватает.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:49
      -2
      "Поэтому в российской армии колесные САУ обязаны присутствовать наряду с гусеничными." Вы бабла найдите, тогда будут присутствовать даже САУ на воздушной подушке. Где бы бабла взять?
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 14:58
      0
      Можно и по другому сказать гусеничная техника имеет преимущество перед колёсной. Тут ведь и фактор географии играет определенную роль. В Европе с их развитой сетью дорог колёсная, Африка конечно большая, но если откинуть экваториальные районы, то тоже колёсная, нам основной упор все таки на гусеничный ход.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 14:40
    +3
    Африка и Азия, всегда в первую очередь смотрит на цену и покупает дешевое оружие.
    А, еще больше любит когда им, как СССР раздавало бесплатно оружие или под долгосрочные кредиты, которые они не оплачивали и по итогу все было списано.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 14:53
      0
      "которые они не оплачивали и по итогу все было списано" Они и не собирались оплачивать, а наши не очень и расчитывали. Сейчас эта главная бизнес идея идея новой Украины.
    2. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 14:59
      -1
      Раздавали не бесплатно, раздавали не за деньги! Разницу понимаете?
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:47
    0
    А мне вот понравилась трёхосная подвеска и шесть опорных колёс! Эк кудряво написано!
    1. whitebeard
      whitebeard Сегодня, 15:02
      0
      Не напишешь кудряво статью - не получишь за неё кудрявый гонорар ;)
  7. Born
    Born Сегодня, 14:48
    +1
    Интересно было бы реальное сравнение характеристик, а не просто утверждения что та или иная установка лучше. МСТА принята на вооружение в конце 80-х, китаец недавно.