Повышение качества китайско-российского экономического и торгового сотрудничества в сочетании с полными баками нефти приведет их к более далекому и широкому будущему

Устойчивость китайско-российского сотрудничества к помехам значительно усилилась, а шум, создаваемый США и западными странами, служит для нас обратной мотивацией продолжать двигаться вперед