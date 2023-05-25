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Китайская газета: Стратегическое партнерство Москвы и Пекина становится для США «величайшим геополитическим кошмаром»

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Китайская газета: Стратегическое партнерство Москвы и Пекина становится для США «величайшим геополитическим кошмаром»

Обозреватель китайской газеты Global Times в редакционной колонке назвал «величайшим геополитическим кошмаром» для США растущее стратегическое партнерство Москвы и Пекина в политической, экономической и особенно военной сферах. Вашингтонские стратеги привыкли мыслить в рамках парадигмы конфронтации и не способны понять, что союз двух держав может быть направлен не на противостояние с другими странами, а наоборот, открывает новые возможности для всего мира.


Взаимодействие России и Китая приобрело новый формат и стало развиваться еще более широко и стремительно после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и состоявшегося недавно первого посещения Пекина в должности премьер-министра правительства РФ Михаилом Мишустиным. Глава российского кабмина привез с собой самую большую за всю историю визитов в КНР представителей российского руководства делегацию министров, губернаторов, вице-премьеров и бизнесменов. По результатам встреч на высоком уровне стороны подписали несколько соглашений, значительно расширяющих российско-китайское взаимодействие в торговой сфере.

Повышение качества китайско-российского экономического и торгового сотрудничества в сочетании с полными баками нефти приведет их к более далекому и широкому будущему

— уверен автор, подразумевая, что Россия уже занимает первое место в импорте нефти в Китай.

В дополнение к традиционной торговле энергоносителями, Россия уделяет особое внимание углублению интеграции особых экономических зон на Дальнем Востоке, что зеркально приводит к росту деловой активности и уровня благосостояния жителей Северо-Восточного Китая. Такие взаимовыгодные процессы экономического взаимодействия на равных партнерских условиях совершенно неведомы Соединенным Штатам, привыкшим строить свое благополучие на достижении мировой гегемонии за счет ущемления интересов других стран.

Россия и Китай увеличивают долю расчетов при экспорте и импорте в юанях и рублях, тем самым добиваясь финансового суверенитета и независимости от монополии доллара на международных рынках. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%. Глядя на это, все больше других государств встают на путь дедолларизации. И это еще один кошмар для американских политических и бизнес-элит, подчеркивает обозреватель.

В Вашингтоне с тревогой наблюдают за формированием нового международного содружества, к которому примыкают все больше независимых от США государств, и пытаются по-своему противостоять этой интеграции, основанной на равноправии, а не на диктате силы. В западной прессе начинают разгонять тему, что Россия попадает под экономическое, а следом и политическое влияние «более могущественного Китая».

На самом деле, уверен автор статьи, это совсем не так. Пекин и Москва, другие страны начали выстраивать взаимоотношения на принципах равного партнерства, учета суверенных интересов каждого государства и народа. Попытки Вашингтона силой остановить этот процесс приводят к обратному результату, отталкивая от США потенциальных партнеров и даже бывших союзников.

Устойчивость китайско-российского сотрудничества к помехам значительно усилилась, а шум, создаваемый США и западными странами, служит для нас обратной мотивацией продолжать двигаться вперед

— уверен обозреватель Global Times.

В то время как ряд западных лидеров под надуманными предлогами призывают исключить Россию и даже Китай из «Большой двадцатки», все больше государств подают заявки на вступление в БРИКС и другие экономические союзы, созданные на равноправных условиях неподконтрольными США странами. Это новая эпоха, с которой бывшим западным гегемонам придется смириться, заключает автор статьи.
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Использованы фотографии:
Сайт президента России
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4 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:09
    +3
    Несомненно в борьбе против экспансии США и НАТО надо обьединяться с Китаем в какой то экономический и военный союз.
    Тогда англосаксам нас не сломать будет при любом раскладе..
  2. Комментарий был удален.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:14
    -1
    партнерство Москвы и Пекина становится
    Очень часто партнерство с Пекином становится кошмаром для всех, кроме Пекина.
  4. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:14
    0
    В данном случае он прав. Отсюда и разные вбросы типа :Китай, вонзил нож в спину России.
    Китаю запад ближе.
    Да, разве все вспонишь.
    Кому-то, не буду пальцем показывать, очень хочется, чтобы у России испортились отношения с:Китаем и Турцией.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:32
      +2
      Не надо ждать вечной дружбы с Китаем. Пока наши интересы совпадают - мы естественные союзники. Китайцы прекрасно понимают, что если нас сломают, они будут следующими, причём их будут ломать используя Россию, и у Китая не будет наших ресурсов. Нам не нужна дружба против запада ни от Китая, ни Индии, ни Турции. Нам нужно чтобы они были адекватны и действовали исходя из своих национальных интересов, а не под дудку "гегемона". В текущей ситуации это нам наиболее выгодно. Испортить взаимовыгодное сотрудничество ради принципа могут только неадекватные европейцы.