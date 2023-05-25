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Евгений Пригожин: Часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды за освобождение Артёмовска

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Евгений Пригожин: Часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды за освобождение Артёмовска

Бойцы штурмовых отрядов, отличившихся при освобождении Артемовска, начали получать государственные награды. Об этом сообщают ТГ-каналы "Оркестра" со ссылкой на заявление Евгения Пригожина.


Министерство обороны выдало ЧВК "Вагнер" причитающиеся награды, часть бойцов их уже получила, другая еще ожидает. По словам Пригожина, государственные награды для "Оркестра" были выписаны только после вмешательства президента России Владимира Путина. Как подчеркнул куратор компании, российский лидер высоко оценил действия "вагнеровцев" по освобождению Артемовска.

Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды Президента в течение суток награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое Президенту за высокую оценку

- заявил Пригожин.

До этого куратор ЧВК "Вагнер" обвинил Минобороны в затягивании передачи государственных наград бойцам "Оркестра", в том числе и погибшим. Обычные медали "За Отвагу" приходилось ждать по два месяца и больше. Некоторым семьям погибших бойцов вместо медалей предавали письма от руководства ЧВК с обещанием вручить награды после их получения от военного ведомства.

Ранее бойцы, участвующий в освобождении Артемовска, получили внутреннюю награду ЧВК "Вагнер" - памятную медаль участнику битвы за Бахмут "Бахмутская мясорубка". Ряд бойцов был награжден золотой монетой ЧВК "Вагнер", она вручается тем, кто первым врывался на позиции врага.
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17 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 13:49
    +4
    Обычные медали "За Отвагу" приходилось ждать по два месяца и больше.

    За то генералам Героя России долго ждать не приходится. Им до Москвы ближе просто.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Адриан28
      За то генералам Героя России долго ждать не приходится.


      Причём абсолютному большинству генералов Героя России просто по знакомству, а не за боевые заслуги.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:10
        -1
        Причём абсолютному большинству генералов Героя России просто по знакомству, а не за боевые заслуги.

        И много генералов получило Героя?
        1. kromer
          kromer Сегодня, 14:24
          0
          Цитата: bk316
          И много генералов получило Героя?


          А Вы посмотрите на фотографии генералов начиная с Шойгу. Удивитесь. Все со звёздами Героя. А потом поищите информацию кто за что получил.
      2. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 14:12
        +1
        Цитата: kromer
        Причём абсолютному большинству генералов Героя России просто по знакомству, а не за боевые заслуги.

        Назови конкретно кому из генералов, за время СВО дали Героя России по блату
        1. Легат
          Легат Сегодня, 14:18
          0
          Лапину и Абачеву. За героическое выдавливание противника из двух поселков городского типа
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Адриан28
      медали "За Отвагу" приходилось ждать по два месяца

      Сын моего коллеги получил медаль "За отвагу" через полгода. Правда в торжественной обстановке, мэр вручил.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:53
    +1
    Награда золотая манета!А массовую монету,тот же пятирублёвик в честь освобождения Артемовска в обращение выпустить проблема?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:54
    +4
    Надо попросить Пригожина вывести оркестр через Белгородскую область.

    Там же, можно оставить немного ребят для тренировки и командования Теробороной.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:02
      +1
      Цитата: parabyd
      Там же, можно оставить немного ребят для тренировки и командования Теробороной.

      Разумно, хоть 7 батальонов терробороны вооружат и обучат.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: parabyd
      Надо попросить Пригожина вывести оркестр через Белгородскую область.

      Там же, можно оставить немного ребят для тренировки и командования Теробороной.

      Я бы на месте министра обороны спрятал бы свои амбиции и гордыню далеко в штаны и использовал боевой опыт вагнеровцев по полной для пользы нашей стране и государства.
      Надеюсь что он все таки адекватный человек. what
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:12
        +1
        Я бы на месте министра обороны

        У нас конечно нехватка информации по этому вопросу.
        Но я думаю тут Шойгу не приделах. Тут конфликт с нач ГШ.
    3. Легат
      Легат Сегодня, 14:07
      +1
      Так они и тренируют эту тероборону. Что толку если у последних никаких полномочий нет, статус непонятен, оружия нет
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:00
    +3
    ЧВК Вагнер на то и ЧВК ,что может отстоять свою позицию ,не соблюдая субординацию ( кому то кость в горле).Нам повезло что наши " наёмники" ,такие как надо наёмники - деньги не главное ,главное быть победителями.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 14:10
      +2
      УК РФ вам в помощь
      Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

      А так у нас контрактники тоже не за спасибо служат. Просто работают на другую контору и на другого начальника
  5. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 14:02
    -1
    Но у Родины есть геройская Тувинская бригада с Героями России — через одного. Достаточно быть тувинцев и поссать на передовой, бац — Герой России. Орлы!
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:35
    -1
    Пригожин уже гадит без разбору, лишь бы нагадить...

    Как вообще можно получить гос награду, минуя Путина? Сам - то Пригожин, что, получал Героя от Шойгу? По положению о награде- "За отвагу" награждаются указом Президента......

    Просто потому что награждаемый может оказаться вообще не военнообязанным. И как может Минобороны награждать гражданина, не состоящего в ВС РФ?

    Если человек дошёл уже до такого само - пиара, значит он остальных считает идиотами..