Евгений Пригожин: Часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды за освобождение Артёмовска

Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды Президента в течение суток награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое Президенту за высокую оценку

Бойцы штурмовых отрядов, отличившихся при освобождении Артемовска, начали получать государственные награды. Об этом сообщают ТГ-каналы "Оркестра" со ссылкой на заявление Евгения Пригожина.Министерство обороны выдало ЧВК "Вагнер" причитающиеся награды, часть бойцов их уже получила, другая еще ожидает. По словам Пригожина, государственные награды для "Оркестра" были выписаны только после вмешательства президента России Владимира Путина. Как подчеркнул куратор компании, российский лидер высоко оценил действия "вагнеровцев" по освобождению Артемовска.- заявил Пригожин.До этого куратор ЧВК "Вагнер" обвинил Минобороны в затягивании передачи государственных наград бойцам "Оркестра", в том числе и погибшим. Обычные медали "За Отвагу" приходилось ждать по два месяца и больше. Некоторым семьям погибших бойцов вместо медалей предавали письма от руководства ЧВК с обещанием вручить награды после их получения от военного ведомства.Ранее бойцы, участвующий в освобождении Артемовска, получили внутреннюю награду ЧВК "Вагнер" - памятную медаль участнику битвы за Бахмут "Бахмутская мясорубка". Ряд бойцов был награжден золотой монетой ЧВК "Вагнер", она вручается тем, кто первым врывался на позиции врага.