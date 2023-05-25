Демянская десантная операция: о причинах трагедии

15 февраля 1942 года части РККА впервые взяли в «котел» крупную воинскую группировку противника. В окружение в районе Демянска попал 2-й армейский корпус 16-й армии вермахта в составе около 100 тыс человек.Стоит отметить, что Демянский выступ воспринимался руководством рейха, как важная часть будущей наступательной операции на Москву (в случае ее возобновления). Именно поэтому немецкая армия оказывала ожесточенное сопротивление, любой ценой удерживая плацдарм.Более того, советские разведчики получили информацию о подготовке вермахтом операции по деблокированию окруженной группировки, что и послужило поводом для руководства РККА провести десантную операцию, в итоге обернувшуюся огромной трагедией.Спланировали Демянскую десантную операцию начальник штаба фронта генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин, командующий фронтом маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, член военного совета фронта корпусной комиссар В.Н. Богаткин.Ее главными целями было уничтожение штаба 2-й армии и аэродрома, куда поступало ее снабжение. Затем группировка должна была быть разбита ударом частей РККА извне.В данной операции были задействованы три воздушно-десантных бригады общей численностью около 9,5 человек.Что характерно «десантной» ее можно назвать с большой натяжкой. Все дело в том, что в воздушной высадке участвовали лишь 4 батальона 204 десантной бригады. Остальные бойцы пробирались в котел по земле – через леса и болота.Несмотря на то, что советские десантники сумели проникнуть внутрь котла, достичь поставленных целей им не удалось. В живых осталась лишь малая часть героев. При этом многие из десантников по сей день числятся пропавшими без вести.Согласно мнению многих историков и экспертов, провал Демянской десантной операции был обусловлен следующими факторами.Во-первых, бойцы Красной Армии были быстро обнаружены противником и им пришлось укрываться в лесах, имея при себе минимальный запас провизии.Во-вторых, роковой стала и февральская погода. Пробираясь через болота, десантники, одетые в зимнюю форму, вымокли до нитки. Развести костер и высушить одежду (или хотя бы немного отогреться) было невозможно, так как местоположение советских солдат было бы моментально обнаружено.В-третьих, половина из участников Демянской десантной операции были молодыми, необстрелянными бойцами.В-четвертых, не имея достаточного количества вооружения для сопротивления превосходящим силам вермахта, десантники так и не дождались помощи, отвлекающих контрударов, воздушного или артиллерийского прикрытия извне Демянского «котла».Стоит подчеркнуть, что данная операция нередко намеренно упускается из виду историками по очевидным причинам. Между тем нельзя забывать героев, которые в ней участвовали и отдали жизни, защищая свою и нашу с вами Родину!