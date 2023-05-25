Выпуск танковых двигателей на Челябинском тракторном заводе превысил лучшие показатели времён СССР

На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны

Челябинский тракторный завод нарастил объемы выпуска танковых двигателей, превысив показатели СССР времен холодной войны. Об этом сообщила пресс-служба "Уралвагонзавда"."ЧТЗ-УРАЛТРАК" значительно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей в условиях специальной военной операции. Предприятие входит в состав "УВЗ", которое является разработчиком и производителем всех модификаций танков Т-72 и Т-90. В настоящее время завод работает без остановок, выпуск танков также увеличен. А без двигателей этого достичь не удалось бы.Как заявили в "УВЗ", в последне время удалось модернизировать производство двигателей на ЧТЗ, а также нарастить количество рабочих мест на предприятии. Все это в итоге и дало положительный эффект, позволив впервые в истории ЧТЗ добиться таких показателей. При этом на предприятии не раскрывают количество выпускаемой продукции.- заявил директор по особым поручения "УВЗ" Игорь Мешков.Предприятие выпускает дизельные двигатели в широком спектре мощностью до 1,5 тысяч л.с. для российской военной техники. Часть двигателей поставляется военным напрямую, часть - через готовые изделия, т.е. уже установленными на те же танки или самоходные артиллерийские установки. Как пояснили в пресс-службе ЧТЗ, вся техника, выпускаемая концерном "Уралвагонзавод", оснащается дизелями производства челябинского завода.