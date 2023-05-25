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Выпуск танковых двигателей на Челябинском тракторном заводе превысил лучшие показатели времён СССР

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Выпуск танковых двигателей на Челябинском тракторном заводе превысил лучшие показатели времён СССР

Челябинский тракторный завод нарастил объемы выпуска танковых двигателей, превысив показатели СССР времен холодной войны. Об этом сообщила пресс-служба "Уралвагонзавда".


"ЧТЗ-УРАЛТРАК" значительно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей в условиях специальной военной операции. Предприятие входит в состав "УВЗ", которое является разработчиком и производителем всех модификаций танков Т-72 и Т-90. В настоящее время завод работает без остановок, выпуск танков также увеличен. А без двигателей этого достичь не удалось бы.

Как заявили в "УВЗ", в последне время удалось модернизировать производство двигателей на ЧТЗ, а также нарастить количество рабочих мест на предприятии. Все это в итоге и дало положительный эффект, позволив впервые в истории ЧТЗ добиться таких показателей. При этом на предприятии не раскрывают количество выпускаемой продукции.

На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны

- заявил директор по особым поручения "УВЗ" Игорь Мешков.

Предприятие выпускает дизельные двигатели в широком спектре мощностью до 1,5 тысяч л.с. для российской военной техники. Часть двигателей поставляется военным напрямую, часть - через готовые изделия, т.е. уже установленными на те же танки или самоходные артиллерийские установки. Как пояснили в пресс-службе ЧТЗ, вся техника, выпускаемая концерном "Уралвагонзавод", оснащается дизелями производства челябинского завода.
Использованы фотографии:
Ростех
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12 комментариев
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:22
    -2
    Точные цифры не называют но при этом говорят что превысили показатели на 12%. А те показатели наверняка уже давно известны. fool . Маскировка 80го уровня просто.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:27
      +4
      А те показатели наверняка уже давно известны.

      Попробуйте найти.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 14:28
      0
      Да уж - гордиться тем, что за 40 лет не могли достичь уровня СССР, который без компьютеров и цифровых технологий всё делал.
      1. Велизарий
        Велизарий Сегодня, 14:41
        -2
        Цитата: Shurik70
        Да уж - гордиться тем, что за 40 лет не могли достичь уровня СССР, который без компьютеров и цифровых технологий всё делал.

        В реальности падение по сравнению с Советским уровнем в десятки и сотни раз.
        Но с другой стороны ,тут, конечно же, как считать . Можно взять старый Советский танк который они ремонтируют и засчитать как новый, можно взять также старый движок который они вынули и отремонтировали и посчитать как новый. Вот тут цифры-то и попрут laughing
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:02
          0
          Где то читал что в 2023 году производится по 40 новых танков ежемесячно,а с августа по плану увеличат производство до 60 танков в месяц.Итого 280 танков за первые 7 месяцев года плюс 300 танков за оставшиеся 5 месяцев 2023 года начиная с августа месяца.Итого 580 новых танков в год.Ну и около 900 танков модернизируют.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:28
      0
      По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны


      Надо просто найти показатели ежемесячно выпускаемых двигателей СССР периода Холодной войны.

      ЧТЗ является основным заводом - изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ "Терминатор", различные артиллерийские самоходные установки. Выпуск дизельных двигателей для нужд Минобороны является одной из ключевых производственных компетенций предприятия.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/17840765
  2. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:27
    0
    Интересно, а для танков возможно создание гсу с запасом на 800-1000км хода, без дозаправки? what
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:34
    0
    То что повысили выпуск это хорошо-это молодцы. Вот про сравнение со временами СССР лучше бы молчали, такие глупые фразы сразу разрушают все впечатление.
    Для сравнения реальные цифры производства новых танков: 2011-2019 - абсолютный ноль,2020-от 10 до 20, 2021-20 танков. Зато Шойгу так же прекрасно рассказывал о небывалом расцвете военной промышленности wink
    Далее данные засекречены ( что правильно), если отталкивать от видео которое есть с открытом доступе- 2022- от 80 до 100. Для сравнения в СССР каждый год -около 3000 новых танков.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:36
    +1
    Не могу разделить радость сего опуса. Мой отец отработал на моторном заводе в одном цехе где делали ДВС 53 года, сразу после армии, за выполнении пятилетнего плана за 3 года получил Орден Трудовой Славы 3 степени. ДВС делал для нужд своих ВС и по заказам стран Варшавского договора, потом для Индии. Вот тогда планы и выработка была.
    А главный конвейер ЧТЗ чего на выпуск танков не налаживают? Трактора уже как 10 лет никто не выпускает.... разграбили/распродали/порушили. А в годы ВОВ там танки собирали, Хорошая логистика получается, ДВС в Челябинске, сборка в Тагиле, при этом линия (конвейер) от моторного завода через дорогу.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:41
    +1
    Как-то глупо сравнивать нижний бюст с пальцем...
  6. alystan
    alystan Сегодня, 14:45
    +2
    Опять чем-то меряться начали...

    По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны

    Модернизировать уже существующее не такая и большая заслуга, создавать надо новое и лучше по всем параметрам. А это не так-то и легко.
    Превысили показатели холодной войны только своего завода или одного цеха? Да и то по итогам одного квартала.

    На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива.

    А производство подняли лишь на 12%. Надо будет в конце года сравнить еще разок.

    Надо работать, а иногда полезно изучать историю хотя бы своего завода!

    ЧКЗ за годы ВОВ выпустил 48,5 тысяч танковых дизелей, из которых 30 тысяч были отправлены на другие заводы. Потому что остальные "железные сердца" были установлены на 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, собранных на самом заводе!

    И не надо вносить путанницу в умы граждан, особенно молодых, со своими сравнениями с периодом холодной войны.

    Не надо сравнивать несравнимое. Только в 1964 году ЧТЗ выпускал 22 варианта трактора Т-100М. То есть основная деятельность завода была направлена на обеспечение страны сельскохозяйственной техникой.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: alystan
      Опять чем-то меряться начали...

      В СССР, как помню, тоже мерялись с 1913 годом.