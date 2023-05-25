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Замглавы Офиса президента Украины назвал условие начала контрнаступления ВСУ

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Замглавы Офиса президента Украины назвал условие начала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение от западных стран. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.


Интересно, что ранее другой представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк, числящийся советником главы офиса, заявил, что контрнаступление якобы «уже идет» и продолжается несколько дней. То есть, даже в одной государственной структуре Украины наблюдаются явные противоречия в оценке ситуации.

О контрнаступлении ВСУ в Киеве и на Западе стали говорить еще осенью 2022 года. Контрнаступление назначалось на апрель, май, начало июня 2023 года. Недавно начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что контрнаступление начнется в ближайшее время, так как необходимое для этого вооружение у страны имеется.

Неразбериха с контрнаступлением и его сроками может объясняется самыми разными факторами. Во-первых, нет полного единства во властных элитах Украины и даже у их западных покровителей, поэтому одни чиновники, связанные, скажем, с США, говорят одно, а связанные с Великобританией или Евросоюзом – другое.

Во-вторых, после ракетных ударов ВС РФ по целому ряду складов и арсеналов ВСУ киевский режим действительно может испытывать проблемы с определенными вооружениями и боеприпасами. Например, взрыв склада с боеприпасами в Хмельницком явно нарушил планы командования ВСУ.

В-третьих, не очень понятно и исчезновение из медийного пространства главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Почему-то он не высказывает свое мнение по контрнаступлению, хотя в Киеве уверяют, что он жив, здоров и работает. Российские источники утверждают о тяжелом ранении генерала, после которого быть главнокомандующим он уже не сможет.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и желание Киева запутать – и Россию, для распыления сил на разные направления, и Запад, чтобы получить побольше денег и еще немного потянуть время.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +2
    Однако... за бугром утверждают, что им дали все, что надо!
    Кукуевские утверждают, что им этого мало.
    Кому верить?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:26
      +1
      Кому верить?

      Так тут нет противоречия.
      Им дали что НАДО.
      А хо хлам все мало, сказка о золотой рыбке.
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: rocket757
      Однако... за бугром утверждают, что им дали все, что надо!
      Кукуевские утверждают, что им этого мало.
      Кому верить?

      Конечно кукуевским, они никогда не врут. Им сколько не дай - все мало. Дадут самолёты, скажут мало, не можем идти в хрюконаступ без подводных лодок. Дадут лодки, скажут не, не можно, нужны авианосцы.))))
    3. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: rocket757
      Однако... что им этого мало. Кому верить?

      Думаю верить смотрящим и производителям оружия. И у тех и других свои интересы. И на интересы 404ых им параллельно
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    +1
    Не удивлюсь если через пару недель скажут, что контр наступ не дал ожидаемого результата, для следующего, который запланирован на осень, нужно то-то и то-т, включая тактическое ЯО, но уж без самолетов точно, херои СНОВА в бой не пойдут.....
  3. Легат
    Легат Сегодня, 14:27
    -1
    Военный бюджет фактически сравнялся с нашим. Плюс нету затрат на содержание стратегического оружия. Ряд поступающих вооружений превосходят российские образцы. По численности превосходят. По мотивации я так полагаю тоже. Осталось ПВО усилить, авиацию подкинуть и дальнобойных ракет. Вот курочка пусть попробует поклюет по зернышку
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: Легат
      По численности превосходят. По мотивации я так полагаю тоже. Осталось ПВО усилить, авиацию подкинуть и дальнобойных ракет.

      а в цифрах можете подтвердить свои высказывания?
      1. Легат
        Легат Сегодня, 15:02
        0
        Если вы просите в цифрах, для чего выделять: "Осталось ПВО усилить, авиацию подкинуть и дальнобойных ракет."? Где тут вы утверждение видите?
        Что касаемо численности я могу опираться на заявления с той стороны, различные мнения, и на свои ощущения. И да, по численности они превосходят. Считаете что нет?
        Насчет мотивации вам опросник что ли скинуть?
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:27
    0
    а чегой-то не понял
    подоляка заявила, что ...
    Украинское контрнаступление уже идет несколько дней
    https://gordonua.com/news/war/ukrainskoe-kontrnastuplenie-uzhe-idet-neskolko-dney-podolyak-1665487.html
    хто у них в балагане главный?!
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:32
    0
    Если Залужный, якобы получил осколочное в голову и делали трепанацию, как говорят в сми, то с корее всего, отмокает в коме. request В целом, скорее всего тянут время для новых поставок. Линия не шевелится, относительная передышка. Будут периодические наскоки делать.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:35
    0
    Будет не будет,ромашка блин. Боюсь что в Киеве такие вопросы не решают. А за океаном это наступление пока не нужно,а то вдруг Россия взбодриться и ядерные боеголовки на США нацелит. Так и выборы можно проиграть. Или чего хуже Карибский кризис 2.0, тогда вообще Украину с потрохами сдавать придётся чтобы договориться. А так всё идёт своим чередом, русские люди убивают друг друга,чего парится и рисковать.