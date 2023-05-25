Замглавы Офиса президента Украины назвал условие начала контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение от западных стран. С таким заявлением выступил заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.Интересно, что ранее другой представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк, числящийся советником главы офиса, заявил, что контрнаступление якобы «уже идет» и продолжается несколько дней. То есть, даже в одной государственной структуре Украины наблюдаются явные противоречия в оценке ситуации.О контрнаступлении ВСУ в Киеве и на Западе стали говорить еще осенью 2022 года. Контрнаступление назначалось на апрель, май, начало июня 2023 года. Недавно начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что контрнаступление начнется в ближайшее время, так как необходимое для этого вооружение у страны имеется.Неразбериха с контрнаступлением и его сроками может объясняется самыми разными факторами. Во-первых, нет полного единства во властных элитах Украины и даже у их западных покровителей, поэтому одни чиновники, связанные, скажем, с США, говорят одно, а связанные с Великобританией или Евросоюзом – другое.Во-вторых, после ракетных ударов ВС РФ по целому ряду складов и арсеналов ВСУ киевский режим действительно может испытывать проблемы с определенными вооружениями и боеприпасами. Например, взрыв склада с боеприпасами в Хмельницком явно нарушил планы командования ВСУ.В-третьих, не очень понятно и исчезновение из медийного пространства главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Почему-то он не высказывает свое мнение по контрнаступлению, хотя в Киеве уверяют, что он жив, здоров и работает. Российские источники утверждают о тяжелом ранении генерала, после которого быть главнокомандующим он уже не сможет.Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и желание Киева запутать – и Россию, для распыления сил на разные направления, и Запад, чтобы получить побольше денег и еще немного потянуть время.