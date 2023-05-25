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Президент Украины уволил начальника СБУ по Хмельницкой области из-за ситуации с военными складами

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Президент Украины уволил начальника СБУ по Хмельницкой области из-за ситуации с военными складами

Мощный ракетный удар ВС РФ по складам в Хмельницкой области стоил должности начальнику Управления Службы безопасности Украины (СБУ) по региону. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.


Как утверждается в указе главы киевского режима, Тарас Цюцюра освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Сам указ опубликован на сайте президента Украины, его перепечатала и украинская пресса.

В начале мая 2023 года в Хмельницком прогремели очень мощные взрывы. По интернету разошлись фотографии взрыва, напоминающего ядерный. Это взорвались склады с боеприпасами ВСУ, по некоторым данным – те самые «урановые» снаряды, которые были переданы Украине Великобританией и предназначались для контрнаступления украинских формирований. После этого и в ближайших регионах Украины, и даже в соседней Польше повысился уровень радиации.

Хотя украинские власти сделали все возможное, чтобы блокировать «негатив» от взрыва складов в украинских и западных СМИ, понятно, что событие это очень плохо отразилось на имидже киевского режима.

Что касается Цюцюры, то он либо не досмотрел, что информация о складах была «слита» российским военным, либо вообще был причастен к сливу данной информации. Поэтому ничего удивительного, что Киев захотел освободиться от скомпрометировавшего себя контрразведчика. Правда, о каких-то мерах ответственности для него или его подчиненных офицеров пока не сообщается.

Отметим, что увольнения высокопоставленных персон на Украине сейчас происходят регулярно - увольняют и силовиков, и региональных руководителей, и судей. Но подлинные причины увольнений часто не афишируются украинской прессой.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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6 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 14:32
    +1
    А у нас будут провинившихся начальников увольнять? winked
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: BlackMokona
      А у нас будут провинившихся начальников увольнять? winked

      Увольняют, но по тихому, без прессы. Например: за потерю "Москва" был уволен адмирал Осипов (командующий ЧФ).
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: kromer
        Цитата: BlackMokona
        А у нас будут провинившихся начальников увольнять? winked

        Увольняют, но по тихому, без прессы. Например: за потерю "Москва" был уволен адмирал Осипов (командующий ЧФ).

        Можно узнать где сейчас адмирал Осипов кружится? winked
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: BlackMokona
      А у нас будут провинившихся начальников увольнять?

      Во всю увольняют...с повышением как с царёвых времён повелось crying
  2. Комментарий был удален.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:34
    +2
    Цитата: BlackMokona
    А у нас будут провинившихся начальников увольнять? winked

    У нас их обычно переводят на другое место. С повышением.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:38
    0
    А за залужу кого уволит? Не ровен час самого буданова?