Президент Украины уволил начальника СБУ по Хмельницкой области из-за ситуации с военными складами

Мощный ракетный удар ВС РФ по складам в Хмельницкой области стоил должности начальнику Управления Службы безопасности Украины (СБУ) по региону. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.Как утверждается в указе главы киевского режима, Тарас Цюцюра освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Сам указ опубликован на сайте президента Украины, его перепечатала и украинская пресса.В начале мая 2023 года в Хмельницком прогремели очень мощные взрывы. По интернету разошлись фотографии взрыва, напоминающего ядерный. Это взорвались склады с боеприпасами ВСУ, по некоторым данным – те самые «урановые» снаряды, которые были переданы Украине Великобританией и предназначались для контрнаступления украинских формирований. После этого и в ближайших регионах Украины, и даже в соседней Польше повысился уровень радиации.Хотя украинские власти сделали все возможное, чтобы блокировать «негатив» от взрыва складов в украинских и западных СМИ, понятно, что событие это очень плохо отразилось на имидже киевского режима.Что касается Цюцюры, то он либо не досмотрел, что информация о складах была «слита» российским военным, либо вообще был причастен к сливу данной информации. Поэтому ничего удивительного, что Киев захотел освободиться от скомпрометировавшего себя контрразведчика. Правда, о каких-то мерах ответственности для него или его подчиненных офицеров пока не сообщается.Отметим, что увольнения высокопоставленных персон на Украине сейчас происходят регулярно - увольняют и силовиков, и региональных руководителей, и судей. Но подлинные причины увольнений часто не афишируются украинской прессой.