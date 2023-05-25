Военное обозрение
Войти Регистрация

Берлин закупит для Бундесвера новые танки Leopard 2 и САУ PzH 2000 на средства, выделенные Украине

5
Берлин закупит для Бундесвера новые танки Leopard 2 и САУ PzH 2000 на средства, выделенные Украине

Германское правительство приняло решение о компенсации переданной Украине бронетехники и объявило о выделении средств на закупку танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщает немецкая пресса.


24 мая Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку 18 танов Leopard 2 самой последней модификации и 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Именно такое количество танков и САУ Берлин передал Киеву из наличия Бундесвера и теперь намерен компенсировать это. Как заявили в Бундестаге, правительство намерено "вложить кирпич" в укрепление обороноспособности немецкой армии.

Принятое сегодня решение Бундестага является важным кирпичом в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Германии

- заявили в Бюджетном комитете.

На закупку 18 танков Leopard 2A8 выделяется 525 млн. евро, на 14 САУ PzH 2000 - почти 191 млн. При этом деньги берутся не из оборонного бюджета ФРГ или специального фонда для Бундесвера, а из средств, выделенных для закупки вооружений для "стран-партнеров", т.е. Украины. О сроках поставки новых танков и самоходных гаубиц ничего не сообщается.

Между тем, Германия продолжает снабжать Киев вооружения, в том числе и из арсеналов Бундесвера, так как для производства новой техники и оружия нет ни средств, ни времени. Так что, Бундестагу придется еще не раз "вкладывать кирпичики" в укрепление своей армии, поскольку пока один "кирпич" правительство ФРГ вкладывает, десять вынимает. Европейская солидарность превыше всего, на сегодняшний день главная задача - не дать российской армии победить.
Использованы фотографии:
Бундесвер
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dump22
    dump22 Сегодня, 14:48
    +1
    На закупку 18 танков Leopard 2A8 выделяется 525 млн. евро


    525/18 = 29 миллионов евро за штуку!!!

    Leopard 2A6 стоил $6,79 млн
    Leopard 2 A7+ больше $10 млн
    Немцы свои танки что, из золота делают? Или откаты там уже 100% превысили?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 14:52
      0
      Гешефт вычтете ... laughing ......... .......... админы, краткость сестра таланта! wassat
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:54
        +1
        Прикиньте, украинцев обобрали.
        Вот это прикол.
        Анекдот вспомнил

        Гаишник останавливает мерседес, ну, водитель, не спрашивая, что он нарушил, ему молча 500 баксов протягивает, гаишник молча берёт и палочкой махает, езжай, типа, дальше.
        Ну и пошло, каждый день этот мерседес едет, гаишник его тормозит, и 500 баксов получает.
        А тут вдруг раз, и перестал мерседес ездить. Неделю нет, две, три ... На четвёртую появляется.
        Гаишник его тормозит, спрашивает,
        - Куда пропал-то?
        - Да на Мальдивы отдыхать ездил.
        - На мои деньги?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:52
    +1
    Очень не умно освещать это в прессе, зелебоба узнает, клянчить будет, типа, ну вам они сегодня не нужны...., дайте. Будет противиться, от бинода получите волшебный пендель. Втихую выделили, освоили, поставили в гараж. А то получается как в анекдоте....
    Каждое утро молодой "гаишник" отанавливал одну и ту же автомашину
    (Мерс-600) на одном и том же перекрестке и каждое утро в машине
    немного приоткрывалось окно в которое "гаишнику" подовалось 100 баксов.
    Работник ГАИ зажил на широкую ногу:-дорогая машина; -шикарная дача;
    -жена одета с ног до головы.
    Но однажды "Мерс" не проехал утором, не проехал он и завтра и на
    следующий день. Так прошло около двух месяцев. В семье гаишника
    пошли скандалы, денег стало катострофически не хыватать.
    И вот четез два месяца сново утором и на старом месте появляется
    знакомый "Мерс". Так же приоткрывается окошко и "гаишнику"
    предлагается 100 долларов, но разяренный блюститель безопасности
    движения рывком откурывает дверь и возмущенно спрашивае:
    - Ты, где был?
    - Как где, на Канарах отдыхал.
    - За мой счет???
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:59
    0
    И новые танки и сау ливерная колбаса тоже отдаст всу как только посол нестраны или зелёный припрутся выгавкивать новые партии оружия.