Берлин закупит для Бундесвера новые танки Leopard 2 и САУ PzH 2000 на средства, выделенные Украине

Германское правительство приняло решение о компенсации переданной Украине бронетехники и объявило о выделении средств на закупку танков и самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщает немецкая пресса.
24 мая Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение средств на закупку 18 танов Leopard 2 самой последней модификации и 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Именно такое количество танков и САУ Берлин передал Киеву из наличия Бундесвера и теперь намерен компенсировать это. Как заявили в Бундестаге, правительство намерено "вложить кирпич" в укрепление обороноспособности немецкой армии.
Принятое сегодня решение Бундестага является важным кирпичом в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Германии
- заявили в Бюджетном комитете.
На закупку 18 танков Leopard 2A8 выделяется 525 млн. евро, на 14 САУ PzH 2000 - почти 191 млн. При этом деньги берутся не из оборонного бюджета ФРГ или специального фонда для Бундесвера, а из средств, выделенных для закупки вооружений для "стран-партнеров", т.е. Украины. О сроках поставки новых танков и самоходных гаубиц ничего не сообщается.
Между тем, Германия продолжает снабжать Киев вооружения, в том числе и из арсеналов Бундесвера, так как для производства новой техники и оружия нет ни средств, ни времени. Так что, Бундестагу придется еще не раз "вкладывать кирпичики" в укрепление своей армии, поскольку пока один "кирпич" правительство ФРГ вкладывает, десять вынимает. Европейская солидарность превыше всего, на сегодняшний день главная задача - не дать российской армии победить.