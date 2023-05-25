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На Украине публикуют кадры, на которых танк Challenger-2 на полигоне преодолевает препятствие в виде «зубов дракона»

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На Украине публикуют кадры, на которых танк Challenger-2 на полигоне преодолевает препятствие в виде «зубов дракона»

Украинские Telegram-каналы, авторами которых, как утверждается, являются военнослужащие ВСУ, публикуют снятые на одном из полигонов кадры, на которых британский танк Challenger-2 сдвигает с места бетонное препятствие в виде "зубов дракона". Таким типом укреплений, как правило, оборудуются российские линии обороны на некоторых участках линии боевого соприкосновения.


Для того чтобы танк мог сдвинуть с места препятствие, к нему присоединен, по всей видимости, отвал бульдозера. Однако подобный способ прорыва российской линии обороны представляется весьма сомнительным в силу того, что дополнительное не предусмотренное конструкторами оборудование, установленное на военной технике, значительно снижает ее скорость и маневренность, что может стать критичным в условиях боевых действий, при которых ведется плотный огонь из артиллерии, и сделать танк легкой мишенью. К тому же, судя по видео, украинские военные на своем полигоне сумели сдвинуть лишь один ряд подобных заграждений, при том, что линия обороны ВС РФ оборудуется как минимум двумя рядами "зубов дракона". Мало того, эти бетонные конструкции обычно сцепляются стальными тросами.

Ранее сообщалось, что глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что на Украину поставлены все обещанные Киеву танки Challenger 2 в количестве 28 единиц. Вместе с танками в украинскую армию поставлено некоторое количество запчастей к ним. На территории Великобритании до этого было проведено обучение украинских экипажей для боевых машин этого типа.



Использованы фотографии:
Wikipedia/SSgt Mark Nesbit RLC (Phot)/MOD
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38 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:16
    +18
    Зубы дракона и нужны не для того, что бы вот именно избежать танковой атаки, а для того, что бы заставить его маневрировать на месте, и превратить в мишень.
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:20
      +3
      Главное чтобы все их попытки сопровождались интенсивным обстрелом, тогда у них ничего не получится.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 15:25
        +5
        Не только интенсивным обстрелом. Там еще и мины можно положить. Противотанковые. Человек гулять может, танк - нет.
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 16:32
        +2
        ага, скоро посмотрим как это будет
        под перекрёстным обстрелом с наших вертушек, штурмовиков, арты, РСЗО, ПТРК
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 15:41
      +4
      Во первых, они в этом ролике не связаны. А наши их вяжут тросами между собой. Во вторых вряд ли укропы пустят их на зубы дракона. Это сразу считай под ПТУР выставить машину даже без ДЗ. В общем вывод - ПУСТЫШКА.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:16
    +2
    Тросы резать будут пацаки из пехоты с автогенами, баллон правда тяжеловат, да и с кашовкой извести бегать не очень сподручно.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:18
    +3
    Гранату кумулятивную ему в бок......
    А лучше две.
  4. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:18
    +1
    Мало того что сцепляются, там еще можно к этому тросу и детонатор приделать, с 200-300кг фугасом прикопанным для особо умных laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:20
      +3
      Отличная мысль. ФАБ-500 прикопать и при сдвиге препятствия так чтобы под днищем сработало полетит его башня вместе с экипажем далекооооо.... Чугуния то у нас на складах много.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:19
    +2
    Я бы под такими пирамидки фугасы полутонные прятал,в первом ряду пирамид через одну,чтобы танки возле этих зубов стали...навсегда.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:23
    +2
    не предусмотренное конструкторами оборудование, установленное на военной технике
    Бульдозерные отвалы к Challenger'ам предусмотрены конструкторами. В Ираке ими трупы убирали.
    А еще в "Челленджере" фритюрница есть yes .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:26
      +2
      Ваши бритосы без картофеля фри жить не могут? wassat А самогонного аппарата вискарь гнать там нет случайно?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:45
        +1

        При помощи этой машинки-bivy на сленге- можно делать чай\кофе, но и для жарки во фритюре годится( конструктивно предусмотрено).
        Эта заглушка на ВЛД- канализация yes не хухры-мухры.
        Зазор между корпусом и башней. Сами накладные панели башни ( броня Дорчестер)- где-то 15-20 сантиметров толщиной. Как-то так.
        А с виски сложнее- чтобы получить scotch whisky, его нужно гнать из ячменного солода, и выдерживать 3 года и 24 часа в деревянном сосуде на территории Шотландии. Иначе не тру.
        1. termos
          termos Сегодня, 16:11
          +1
          Блин, на Западе, по ходу, во все времена к войне в первую очередь готовились как к отдыху на курорте) Снабжая технику кучей свистоперделок))) И в целом делают технику сильно навороченной. Против папуасов это работает, ибо техники много не надо и ее не так активно ломают, а вот немцы наглядно показали в ВОВ, что переусложнение сильно ломает экономику войны) Грубо говоря, на каждый выпущенный навороченный танк противник, оказывается, может выпустить десятки танков попроще и поремонтопригоднее. За ту же цену в трудочасах, за то же время, при том же расходе материала, при той же загрузке мощностей, и так далее)) И когда выясняется, что воевать (в отличие от мирного времени) приходится на свои, причем выпускать надо в кратчайшие сроки - то техника при своих ценах выясняется, что капец какая дорогая)
    2. hohol95
      hohol95 Сегодня, 15:52
      +1
      А WC там есть?
      Или нету?
      Этож "внеземной Пепелац"!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:59
        +1
        А WC там есть?
        А пластмассовые бутылки зачем?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:21
          +1
          А что у британских танкистов писюны такие узкие что в горлышко пластиковой бутылки влазят или они "снайперы" ? wassat

          А Лизка Трасс как "попадать" будет если чо ? wassat Вдруг её в танке растрясёт ?
        2. hohol95
          hohol95 Сегодня, 17:13
          0
          Пластик вреден для экологии.
          Это "карбоновый след"!
          Так с природой поступать нельзя...
          Для британских танкистов только ЛАТУННЫЕ ГИЛЬЗЫ!!!
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:30
    +1
    sad "Пломбочку" противотанковую типа ТМок под такой зубик, . Пущай иноземцы танцуют.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:30
    +2
    Challenger теперь будет использоваться как бульдозер? Снаряды-то для них вроде в Хмельницком утилизировали.
  9. мазута
    мазута Сегодня, 15:30
    +2
    Ну что хотелось бы пожелать..."Поднажми в ученье-легкости в гробу!"Всем ЧЛЕНнерджам по "зубу от дракона"в борт в виде хорошей узконаправленной кумулятивной струи от "вампира"...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:33
      +1
      Ничего, бутылками с бензином их жечь тоже пойдёт. Тем позорнее будет для этой высокотехнологичной техники.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:35
    +1
    Почитал комментарии и воспрянул духом - теперь стало понятно, что Челенджеры через эти "зубы" не прорвутся, напрасная бравада и бесплодные ожидания бандерлохов сменятся горечью поражения.
  11. SR81
    SR81 Сегодня, 15:35
    +2
    Главное что бы эти зубы кто нибудь прикрывал и желательно с артиллерией. А то как недавно узнали в МО, пара пограничников не могут удержать КПП на дороге, от ДРГ на технике.
  12. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 15:39
    +2
    Вот проблема-то! Рядом с зубом противттанковую мину на неизвлекаемость. Отвал отлетит. Может еще и башку кому расшибет. А между рядами зубьев еще три ряда со смещением. Пущщай катается. А где нет мин (оставить проходы), поставить птурщиков.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:43
      +3
      Дрон к которому прикручено пару бутылок с бензином и самовоспломеняющимся запалом и все - дешево и сердито. Бутылки сбросит и "Грейтесь хлопци" (с) 28 панфиловцев
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:49
    -1
    Мало того, эти бетонные конструкции обычно сцепляются стальными тросами.

    Это что за отсебятина?
    Чтобы легче демонтировать? Зацепить одну пирамидку, а за ней все пойдут?
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 15:51
    +3
    Никакие сооружения не обеспечивают стопроцентную защиту от танковой атаки. Но они создают противнику трудности, и потому снижают эффективность атаки. Этого зачастую бывает достаточно для ее успешного отражения.
  15. kamakama
    kamakama Сегодня, 15:55
    +2
    Если мне не изменяет память, это не должны быть не просто тэтраэдры, накиданные на землю. Они должны иметь заглубленную часть не меньше надземной, да и форма у них несколько иная. А если это так, то они просто раскидываются в разные стороны обычной машиной разграждения с угловым ковшом
    Ну и естественно, все это должно быть должным образом заминировано и пристреляно. Задача любых инженерных сооружений задержать противника или заставить его выбрать другое направление движения, а не уничтожить его
  16. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 16:05
    +1
    Ну и на штурм не всегда идут танки. Это, в данном случае, упражнение.
    Украинские ДРГ, решившие прорываться на бронеавтомобилях, ждет в таких условиях неприятный юрприз!
    А вынужденное наличие танков в боевых порядках замедляет наступление.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:08
    0
    дополнительное не предусмотренное конструкторами оборудование, установленное на военной технике, значительно снижает ее скорость и маневренность,
    судя по видео отвал как раз предусмотрен конструкцией более того им управляют из танка что видно на видео, другой вопрос, что в случае если "зуба" не два как в рекламе то танк становится хорошей мишенью
  18. serezhasoldatow
    serezhasoldatow Сегодня, 16:39
    0
    Бульдозеры поставили на Украине, а говорили ТАНКИ.
  19. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:44
    0
    ну-да...может этой вундервафле лучше в бульдозер сразу переклассифицироваться..
  20. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 16:45
    0
    Это типа скакуасы решили нас чем-то удивить ???
  21. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:47
    0
    Полная чухня, зубы не сцеплены, в реале ему надо волочь 2-3 ряда сцепленых зубов - никакой танк не потянет
  22. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:47
    0
    забор Яйценюха..точно этому танку не преодолеть.. laughing
  23. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:01
    0
    Главными внешними отличиями "городской версии" модернизированного Т-72Б3 от обычных машин является наличие защищенной "будки" командира машины и мощного "тарана"- бульдозерного отвала ТБС-86.
    Этот навесной танковый бульдозер был создан в 80-е годы. С его помощью боевые машины могут делать проходы в городских завалах, сносить баррикады, убирать с пути поврежденную и подбитую технику, разумеется, делать окопы для бронетехники, прокладывать колонные пути в снегу.
    Его вес - 5 тонн.
    Ширина - 3380 мм.
    Высота - 900 мм.
    К тому же, бульдозерный отвал является защитой от летящих в лоб противотанковых ракет и реактивных снарядов.
  24. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:11
    0
    Цитата: Ilya-spb
    Там еще и мины можно положить. Противотанковые. Человек гулять может, танк - нет.

    Можно добавить еще противопехотные-что бы их саперы свободно не шастали.Да прикрыть еще несколько линиями окопов,да дивизию посадить туда.Да ,очень влажные мечты--где мы столько людей наберемся.
    Инженерные оборонительные сооружения,без надежного прикрытия--просто выкинутые деньги. hi