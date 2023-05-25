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«Остро нуждается в усилении ПВО»: Госдеп США одобрил потенциальную поставку Украине зенитного комплекса NASAMS

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«Остро нуждается в усилении ПВО»: Госдеп США одобрил потенциальную поставку Украине зенитного комплекса NASAMS

США приняли решение поставить Украине еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS, американский Госдеп уже одобрил потенциальную сделку. Об этом накануне заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Пентагона.


США планирует передачу Киеву ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму примерно 285 млн. долларов, все это прикрывается заявлением, что Украина "остро нуждается" в средствах противовоздушной обороны для противодействия российским самолетам и ракетам. Является ли это своего рода компенсацией за пораженный в Киеве ЗРК Patriot неизвестно, но вполне вероятно. Имеется информация, что американцы эвакуировали подбитый комплекс из столицы Украины. Поставить аналогичный - это дорого и вызовет много вопросов, а с NASAMS проблем нет, их сразу было обещано много.

Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание NASAMS позволит Украине обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры

- говорится в заявлении.

Поскольку в Пентагоне подчеркнули, что потенциальная сделка не повлияет негативным способом на боеготовность США, можно предположить, что комплекс будет поставлен из наличия американской армии, а не будет изготовлен на одном из предприятий.

Первые системы ПВО NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, в основном они сосредоточены в районе Киева. Сейчас Украина ожидает поставку новых комплексов из Норвегии, там ведется сборка новых систем для Киева. Недавно к норвежцам ездил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и поторопил их с передачей.
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12 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:19
    +1
    Ну где там очередные пуски кинжалов? Пусть нуждаются ещё сильней
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +1
    Полосатые поняли, что учить бесполезно, дорогие "игрушки" все равно изломают на окраине, не сами херои, так русские.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:22
    +1
    Экипажи МиГ31 к выполнению боевых задач готовы... smile
    1. Легат
      Легат Сегодня, 15:24
      -1
      Пусть по Кременчугскому НПЗ или мостам долбанут. Толку больше будет
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:32
    0
    Говорили же , что "Патриот" скоро починят ....или нет ? recourse wink
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:49
      +1
      Обязательно починят, крыло уже шпатлюют, завтра на покраску, лобовик через Вальберис к концу недели доставят, покрышки б/у с Авито, фары с разбра, ну и так, по мелочи.
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:36
    0
    Ахаха, если Патриот ещё раз обосрётся, его точно никто не купит. Кстати, я читал, что NASAMS уже не передадут, а продадут.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:58
      0
      Его купят, потому что если не будут брать - устроят диверсии какие-нибудь, американцы не церемонятся с вассалами
  6. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:52
    0
    Из Украины сделали полигон испытания западного оружия против российского. Как призывал резников.
    1. termos
      termos Сегодня, 16:02
      -1
      Так в эту игру ж можно играть вдвоем. Западное оружие тестируется американцами, а нашими оно изучается, почему бы и нет, если его нахаляву поставляют) На патриоте потренировались, на хаймарсах тоже тренируются - вон, уже американцы вроде как признали, что хаймарсы научились как орехи щелкать. Щаз Ф-16 прилетят - тоже успеют поизучать вдоль и поперек.
  7. termos
    termos Сегодня, 16:01
    +1
    А Патриоты все, уже не хотят поставлять?))
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:25
    0
    И что может усилить один, полустационарный ЗРК, с дальнобойностью 40 км.?)))