«Остро нуждается в усилении ПВО»: Госдеп США одобрил потенциальную поставку Украине зенитного комплекса NASAMS

Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации . Приобретение и эффективное развертывание NASAMS позволит Украине обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры

США приняли решение поставить Украине еще один зенитный ракетный комплекс NASAMS, американский Госдеп уже одобрил потенциальную сделку. Об этом накануне заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Пентагона.США планирует передачу Киеву ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму примерно 285 млн. долларов, все это прикрывается заявлением, что Украина "остро нуждается" в средствах противовоздушной обороны для противодействия российским самолетам и ракетам. Является ли это своего рода компенсацией за пораженный в Киеве ЗРК Patriot неизвестно, но вполне вероятно. Имеется информация, что американцы эвакуировали подбитый комплекс из столицы Украины. Поставить аналогичный - это дорого и вызовет много вопросов, а с NASAMS проблем нет, их сразу было обещано много.- говорится в заявлении.Поскольку в Пентагоне подчеркнули, что потенциальная сделка не повлияет негативным способом на боеготовность США, можно предположить, что комплекс будет поставлен из наличия американской армии, а не будет изготовлен на одном из предприятий.Первые системы ПВО NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, в основном они сосредоточены в районе Киева. Сейчас Украина ожидает поставку новых комплексов из Норвегии, там ведется сборка новых систем для Киева. Недавно к норвежцам ездил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и поторопил их с передачей.