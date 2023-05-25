84 снаряда: белгородский губернатор сообщил подробности обстрела ВСУ погранперехода в Козинке

Больше всего снарядов – 84 – было выпущено по погранпереходу

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела ВСУ погранперехода в Козинке Грайворонского городского округа. Он рассказал, что по селу украинскими военными было выпущено 84 снаряда.Данную информацию глава региона разместил в своем Telegram-канале.- сообщил он, уточнив, что в результате обстрела на пограничном переходе возник пожар.Также пострадала пожилая 85-летняя женщина, проживающая недалеко от места артиллерийского обстрела ВСУ и получившая легкую контузию. Этот случай уже расследует Следственный комитет РФ.В селе Дроновка, также относящемуся к Грайворонскому сельскому поселению, в результате минометного удара было разрушено домостроение.К сожалению, 24 мая украинские военные открыли огонь не только по Козинке и Дроновке. Только в Белгородском районе в этот день зафиксировано 16 обстрелов, но там обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Артиллерия ВСУ работала по Варишкину хутору, а также по Журавлевке и Наумовке. Недалеко от села Соломино наша система ПВО сбила вражеский беспилотник.Еще один украинский дрон сбросил бомбу недалеко от хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Также в окрестностях Валуек пришлось задействовать ПВО. В обоих случаях никто не пострадал.По хутору Старому Волоконовского района боевики выпустили 24 мая девять минометных боеприпасов.В общей сложности в Белгородской области вчера было обстреляно восемь районов и городских округов.