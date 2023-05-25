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84 снаряда: белгородский губернатор сообщил подробности обстрела ВСУ погранперехода в Козинке

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84 снаряда: белгородский губернатор сообщил подробности обстрела ВСУ погранперехода в Козинке

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела ВСУ погранперехода в Козинке Грайворонского городского округа. Он рассказал, что по селу украинскими военными было выпущено 84 снаряда.

Данную информацию глава региона разместил в своем Telegram-канале.

Больше всего снарядов – 84 – было выпущено по погранпереходу

- сообщил он, уточнив, что в результате обстрела на пограничном переходе возник пожар.

Также пострадала пожилая 85-летняя женщина, проживающая недалеко от места артиллерийского обстрела ВСУ и получившая легкую контузию. Этот случай уже расследует Следственный комитет РФ.

В селе Дроновка, также относящемуся к Грайворонскому сельскому поселению, в результате минометного удара было разрушено домостроение.

К сожалению, 24 мая украинские военные открыли огонь не только по Козинке и Дроновке. Только в Белгородском районе в этот день зафиксировано 16 обстрелов, но там обошлось без жертв, пострадавших и разрушений. Артиллерия ВСУ работала по Варишкину хутору, а также по Журавлевке и Наумовке. Недалеко от села Соломино наша система ПВО сбила вражеский беспилотник.

Еще один украинский дрон сбросил бомбу недалеко от хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. Также в окрестностях Валуек пришлось задействовать ПВО. В обоих случаях никто не пострадал.

По хутору Старому Волоконовского района боевики выпустили 24 мая девять минометных боеприпасов.

В общей сложности в Белгородской области вчера было обстреляно восемь районов и городских округов.
Использованы фотографии:
https://vk.com/gladkov_vv
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7 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 15:31
    +1
    Власть объявив КТО фактически признала, что на нас напала банда неизвестных боевиков. Все идет по плану. Как спецоперировали против каких-то непонятных националистов и боевиков так и спецоперируем, выводя за скобки все остальное
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 15:36
      +1
      Как спецоперировали против каких-то непонятных националистов и боевиков так и спецоперируем

      СВОшкаемся.
  2. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 15:33
    +2
    Т.е. дефицита в боеприпасах они не испытывают..
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 15:35
    +6
    Всё-таки хорошо у нас учёт и контроль налажены: ни один снаряд со стороны противника не избежит участи быть подсчитанным и запротоколированным. Кстати, благодаря скрупулёзной статистике видно, что количество обстрелов нашей территории (и я имею ввиду "старые" территории, даже не вновь приобретённые/освобождённые) возрастает чуть не с каждым днём. А мы аккуратно составляем отчёты.
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 15:37
    0
    Неужели нельзя в тех местах "Зоопарки" поставить и организовать контрбатарейное противодействие? Ведь эта хрень не вчера началась.
  5. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 15:46
    +3
    У нас в Белгородской области редкий день меньше десятка обстрелов. Уже с полгода так.
  6. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 16:13
    0
    Заберите у нас Бе-8, он вам все снаряды лопатой отобьет!