Военное обозрение
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На Украине закупавшие иностранное оружие компании обманули ВСУ на 9 млрд гривен

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На Украине закупавшие иностранное оружие компании обманули ВСУ на 9 млрд гривен

Почти на 9 миллиардов гривен было обмануто Министерство обороны Украины несколькими государственными компаниями, занятыми в сфере закупок вооружений. Об этом сообщает украинская пресса.


Как оказалось, компании, импортировавшие западное вооружение в страну, получили от военного ведомства миллиарды гривен. Но вооружение так и не было поставлено в ВСУ. Деньги, разумеется, тоже «испарились».

Украинская пресса называет несколько компаний – фигурантов этого дела: Спецтехноэкспорт», «Укрспецэкспорт», «Прогресс» и «Агентство оборонных закупок». Весной 2023 года Министерство обороны Украины приступило к подаче исковых заявлений против поставщиков вооружений. Сейчас суды рассматривают не менее 30 таких исков. Военные хотят отсудить у компаний 8,9 млрд гривен, но и эта сумма не может покрыть многочисленные убытки, понесенные киевским режимом.

Как мы видим, закупки вооружений превратились в неплохой способ нажиться на разнообразных махинациях. Уровень воровства при передаче военной и финансовой помощи Киеву был столь высок, что на Украину направились ревизоры из американского военного ведомства и специальных служб. На высокий уровень коррупции на Украине постоянно обращают внимание и критики поставок вооружений в самих США и Западной Европе. Они отмечают, что значительная часть помощи киевскому режиму просто «исчезает».

Часть вооружений могут перепродавать на «черный рынок», деньги просто разворовываются. Нет сомнений, что не только президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, но и многие военные и гражданские чиновники рангом пониже сколотили себе приличные состояния за год с небольшим вооруженного конфликта.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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19 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:35
    +3
    так виноват тот ,кто им деньги давал...
    Если им дают сразу техникой или снаряжением - что-то еще до фронта доедет. А деньги...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:42
      +3
      Цитата: Новик225
      так виноват тот ,кто им деньги давал...
      Если им дают сразу техникой или снаряжением - что-то еще до фронта доедет. А деньги...

      По ушам ездить, по поводу обмана Минобороны Украины не нужно, такие суммы исчезают при наличии схемы от Госдепа до ЛБС.
    2. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 15:43
      +1
      а тот кто им деньги давал, согласовывал документы, теперь писается под себя и слюни пускает, процветает овощем , просто время пришло вскрыть обман, когда стало можно показать пальцем, что в многомиллиардных хищениях виноват писающий под себя мальчик
      1. termos
        termos Сегодня, 16:00
        0
        Либо наоборот: сейчас писается под себя, а когда про него забудут - поедет осваивать добытое) Или сразу его отправят "на лечение" за бугор, там и пропадет) Вариантов тут масса на самом деле)
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:42
    -2
    Как мы видим, закупки вооружений превратились в неплохой способ нажиться на разнообразных махинациях.

    Да это вроде во всех странах так. Ну, кроме нашей, конечно.
  3. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 15:42
    +1
    На высокий уровень коррупции на Украине постоянно обращают внимание и критики поставок вооружений в самих США и Западной Европе. Они отмечают, что значительная часть помощи киевскому режиму просто «исчезает».
    Ой, а по наивности думал, что так и было задумано. Не, ну правда ведь recourse ну не ради же благополучия населения "страны" 404
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 15:54
      +2
      Всё уже украдено до них.... wassat ........... .........
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:44
    0
    Где же наши то ревизоры бродят? Ищут всё, что импортозаместили, наверное.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    +3
    Бедненьки какие, может пожалеть нужно. Приютили, пригрели, обобрали сиротинушку свои же родненькие.... Там есть с кого пример брать, Форбс не даст соврать. Если чё, валите все на Хмельницкий подрыв....., кто и что там разберет сегодня? Война все спишет.
    "Три магнитофона, три кинокамеры, заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три... ("Иван Васильевич меняет профессию".)
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:45
    0
    не только президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, но и многие военные и гражданские чиновники рангом пониже сколотили себе приличные состояния за год с небольшим вооруженного конфликта.

    До них воровали Яценюк,Порошенко и другое жулье украинского розлива... smile
    Война золотое время для буржуев и другого жулья ...на поставках армии можно состояние сколотить и обеспечить себе безбедное существование на всю оставшуюся жизнь.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:49
    +2
    Кто то раньше говорил , не помню кто , что Украина от слова "украсть" laughing
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:50
      +2
      Так её частенько и называют так - Украдина. wink
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:51
    +1
    Почти на 9 миллиардов гривен было обмануто Министерство обороны Украины несколькими государственными компаниями
    Что-то подсказывает, что МО и само обманываться радо.

    Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад!(с)
  9. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:56
    +2
    Кому война, а кому мать родна. М-дя, ничто не ново под луной, да и у нас тоже
  10. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:19
    0
    Уровень воровства при передаче военной и финансовой помощи Киеву был столь высок, что на Украину направились ревизоры из американского военного ведомства и специальных служб.
    Ну вот поэтому и "правда открылась". Эдак вдруг. Раньше то никто не подозревал! Теперь в этих фирмах падеж случится. Начнут вдруг резко помирать украинские менеджеры "от естественных причин". Десятками) Не дай бог ревизоры найдут хоть один следочек, ведущий обратно в США!
    Все это так интересно, что и не передать. Похоже, что мы обзаведемся сейчас командой яростных болельщиков-фанатов нашей армии прямо в американском Капитолии. Потому что быстрая победа России гарантирует, что американским ревизорам будет не до ревизий.
    В общем возможны варианты...))
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:29
    0
    Очередная неподписанный... слив.

    Ладно бы Мошенница из НАТО надула, типа Бутиной из Думы.
    Здесь четко сказано: Госкомпании.
    Унтер-офицерская вдова сама себя высекла?

    Вот у нас то , слава богу, все в порядке...
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:44
    0
    Ага, плюс еще 3 миллиарда зеленых в Пентагоне просто приписали, как они сами недавно заявили... Клондайк нервно курит рядом
  13. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:23
    0
    Кто кого обманул?))) барыги из министерства свой откат получили, а остальное их не жужжит)))
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:26
    0
    Четверть миллиарда долларов! Во, блин, корейки-то...

    "В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было
    похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на
    Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в
    Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он
    бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал Александр
    Иванович." (с) Золотой теленок.