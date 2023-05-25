На Украине закупавшие иностранное оружие компании обманули ВСУ на 9 млрд гривен

Почти на 9 миллиардов гривен было обмануто Министерство обороны Украины несколькими государственными компаниями, занятыми в сфере закупок вооружений. Об этом сообщает украинская пресса.Как оказалось, компании, импортировавшие западное вооружение в страну, получили от военного ведомства миллиарды гривен. Но вооружение так и не было поставлено в ВСУ. Деньги, разумеется, тоже «испарились».Украинская пресса называет несколько компаний – фигурантов этого дела: Спецтехноэкспорт», «Укрспецэкспорт», «Прогресс» и «Агентство оборонных закупок». Весной 2023 года Министерство обороны Украины приступило к подаче исковых заявлений против поставщиков вооружений. Сейчас суды рассматривают не менее 30 таких исков. Военные хотят отсудить у компаний 8,9 млрд гривен, но и эта сумма не может покрыть многочисленные убытки, понесенные киевским режимом.Как мы видим, закупки вооружений превратились в неплохой способ нажиться на разнообразных махинациях. Уровень воровства при передаче военной и финансовой помощи Киеву был столь высок, что на Украину направились ревизоры из американского военного ведомства и специальных служб. На высокий уровень коррупции на Украине постоянно обращают внимание и критики поставок вооружений в самих США и Западной Европе. Они отмечают, что значительная часть помощи киевскому режиму просто «исчезает».Часть вооружений могут перепродавать на «черный рынок», деньги просто разворовываются. Нет сомнений, что не только президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, но и многие военные и гражданские чиновники рангом пониже сколотили себе приличные состояния за год с небольшим вооруженного конфликта.