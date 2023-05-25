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Послов трех европейских стран вызвали в МИД РФ и заявили протест из-за «Северных потоков»

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Послов трех европейских стран вызвали в МИД РФ и заявили протест из-за «Северных потоков»

Уже прошло больше восьми месяцев с того времени, как в результате диверсии были выведены из строя главные трубопроводные артерии, через которые в Европу шёл российский газ. А дискуссии вокруг этого продолжаются и европейское расследование ни к каким адекватным выводам не приводит.


На Западе изначально пытались всё свалить на Россию. А страны Евросоюза, которые занимались расследованием инцидента, отказались от допуска к расследованию Москвы и к тому же не захотели делиться результатами собственного расследования.

Сегодня в МИД России вызвали послов Германии, Швеции и Дании для заявления решительного протеста из-за позиции этих стран, отказывающихся делиться с Россией информацией о расследовании взрывов «Северных потоков».

Очевидно, что такая позиция властей этих государств является ни чем иным, как стремлением прикрыть реальных виновников преступления. Будь в инциденте замешана Россия, о результатах расследования трубили бы по всему миру.

Своими действиями они (Берлин, Стокгольм и Копенгаген) явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления

- отмечается в заявлении МИД России.

Напомним, что несколько месяцев назад американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, где виновниками диверсии на газопроводах Балтийского моря были названы Соединённые Штаты.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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17 комментариев
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  1. Дедок
    Дедок Сегодня, 16:15
    +2
    а почему не "1001 китайское предупреждение"?
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 16:25
      -1
      Вынипанимаити - эта дипламатия!!11 Партнёры абидятся, думать головой нужно не десятелетия вперёт111
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:28
      0
      Идет процесс фиксации позиций.
      И для МИДа это правильно, ибо в послевоенной реальности все претензии будут друг другу пред'ьявлены. Убытки будут посчитаны, виновные названы.
      Там контракты, форс-мажоры и деньги. Реагировать необходимо, иначе потом не будет юридических аргументов.

      А вот будут виновные наказаны или нет - зависит от того, кто победит. Опять же, МИД исходит априорно из презумпции нашей победы, ему по-другому просто не положено...
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 16:34
      +9
      Цитата: Дедок
      а почему не "1001 китайское предупреждение"?

      Я потрясён жёсткостью нашего ответа. Послы, наверное, тоже. Всё таки тяжёлая у послов Запада в нашей стране работа - пытаться не ржать в голос на приеме.
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:37
      +4
      Да ладно Вам... И так говорят, что мол, выходя из МИДа, послы плакали... А вот с горя или от смеха - неизвестно...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:49
        0
        Цитата: Аль Манах
        выходя из МИДа, послы плакали.

        О! belay Хоть какая-то движуха в МИДе пошла. Теперь знаем, что там все живы и здоровы bully
    5. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:07
      0
      А почему не через 9 месяцев. У МИД похоже проблемы с родами.
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 16:22
    -3
    А Васька слушает, да ест. (с) Привезли бы послов на границу, солдаты бы их взяли за руки - за ноги, раскачали, да выкинули через шлагбаум. А следом барахло их из посольств. Лично послы не виноваты, зато доходчиво.
    Ну про ответные удары по инфраструктуре "неизвестными группировками" пока при власти старые импотенты я вообще молчу.
  3. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:23
    +3
    Когда же мы им грохнем какой-нибудь кабель, а лучше десяток кабелей? Кабелей в десятки раз больше чем газопроводов. Иначе так и будут нам гадить. А чего не гадить, если ответ не приходит. Так нас просто перестанут уважать как какую-то банановую республику. Вова, конечно, очень осторожный политик. Но это тоже должен понимать, я надеюсь.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:40
      +5
      По кабелям по этим самым кто-то связывается со своими детками, живущими в стане супостата... Как же он сможет отдать приказ грохнуть такие хорошие кабеля...
  4. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 16:25
    +4
    Я уже и забыл про потоки те.)))Ну вызвали,ну заявили.Дальше что?Дорога ложка к обеду,а про месть подавать холодной терпилы придумали.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:28
    +5
    Да не может быть! Какая стремительная и предельно жёсткая реакция!
    Даже у Владимира Семёнович было меньше: " Не пройдёт и полгода...". По-моему, даже эстонцы ито быстрее среагировали бы...
  6. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 16:34
    +10
    Имею один вопрос и одно мнение. Вопрос - почему так поздно? Мнение. Весь ход СВО показал, что РФ можно не бояться. Но уважают сильных и таких, у которых слово не расходится с делом. Россия же показала беззубость. Даже Польша нас не боится. Ничем реально не отвечаем, только щеки надуваем, да хвастаемся. Потому в лучшем случае над нашим заявлением посмеются, а в худшем - подотрутся.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:49
      +1
      Ну, Польша ладно, даже "кильки прибалтийские" ни во что не ставят.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 16:38
    +2
    надеюсь ещё выразили глубочайшие озабоченности от министра озабоченностей г. Лаврова
  8. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:38
    0
    журналист Сеймур Херш опубликовал статью, где виновниками диверсии на газопроводах Балтийского моря были названы Соединённые Штаты.

    Один из видов информационного противоборства, это просто молчание когда им выгодно. И наоборот.
  9. Комментарий был удален.
  10. Грица
    Грица Сегодня, 16:47
    +8
    Весь авторитет, который накопил Советский Союз за десятилетия (когда нашу страну уважали и боялись), наше политическое руководство полностью растратило за полтора года ведения СВО. Теперь над нашим беззубым и импотентным руководством откровенно ржут в голос и плюют в лицо все, кому не лень.