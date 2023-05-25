Послов трех европейских стран вызвали в МИД РФ и заявили протест из-за «Северных потоков»

Своими действиями они (Берлин, Стокгольм и Копенгаген) явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления

Уже прошло больше восьми месяцев с того времени, как в результате диверсии были выведены из строя главные трубопроводные артерии, через которые в Европу шёл российский газ. А дискуссии вокруг этого продолжаются и европейское расследование ни к каким адекватным выводам не приводит.На Западе изначально пытались всё свалить на Россию. А страны Евросоюза, которые занимались расследованием инцидента, отказались от допуска к расследованию Москвы и к тому же не захотели делиться результатами собственного расследования.Сегодня в МИД России вызвали послов Германии, Швеции и Дании для заявления решительного протеста из-за позиции этих стран, отказывающихся делиться с Россией информацией о расследовании взрывов «Северных потоков».Очевидно, что такая позиция властей этих государств является ни чем иным, как стремлением прикрыть реальных виновников преступления. Будь в инциденте замешана Россия, о результатах расследования трубили бы по всему миру.- отмечается в заявлении МИД России.Напомним, что несколько месяцев назад американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, где виновниками диверсии на газопроводах Балтийского моря были названы Соединённые Штаты.