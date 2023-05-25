Представители руководства ВСУ прокомментировали заявление о выходе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире транслируемого украинским телевидением так называемого "единого марафона" заявил, что в районе Артемовска российская армия снизила интенсивность атак, однако продолжает обстрелы позиций ВСУ из ствольной артиллерии. По его мнению, снижение интенсивности огня российской артиллерии обусловлено процессом перегруппировки российских войск.Как сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в пригородах Артемовска на позиции вышедших оттуда подразделений российской ЧВК "Вагнер" зашли части ВС РФ. В самом же Артемовске в настоящее время еще остаются "вагнеровцы".Она также добавила, что на Артемовском направлении попытки украинской армии продвинуться по флангам пресекаются артиллерийским огнем российских сил. По словам украинского замминистра обороны, российское командование перебрасывает дополнительные подразделения для усиления флангов.Ранее куратор "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о начале выхода входящих в ЧВК подразделений из Артемовска. По его словам, выход бойцов ЧВК "Вагнер" из города будет осуществляться до 1 июня, в процессе чего позиции в Артемовске будут передаваться частям российской регулярной армии.Однако, в ходе своего недавнего интервью Пригожин отметил, что полный вывод частей российской ЧВК "Вагнер" с занимаемых ими позиций в Артемовске может продлиться до 10 июня.