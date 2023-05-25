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Представители руководства ВСУ прокомментировали заявление о выходе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

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Представители руководства ВСУ прокомментировали заявление о выходе ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире транслируемого украинским телевидением так называемого "единого марафона" заявил, что в районе Артемовска российская армия снизила интенсивность атак, однако продолжает обстрелы позиций ВСУ из ствольной артиллерии. По его мнению, снижение интенсивности огня российской артиллерии обусловлено процессом перегруппировки российских войск.


Как сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в пригородах Артемовска на позиции вышедших оттуда подразделений российской ЧВК "Вагнер" зашли части ВС РФ. В самом же Артемовске в настоящее время еще остаются "вагнеровцы".

Она также добавила, что на Артемовском направлении попытки украинской армии продвинуться по флангам пресекаются артиллерийским огнем российских сил. По словам украинского замминистра обороны, российское командование перебрасывает дополнительные подразделения для усиления флангов.

Ранее куратор "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о начале выхода входящих в ЧВК подразделений из Артемовска. По его словам, выход бойцов ЧВК "Вагнер" из города будет осуществляться до 1 июня, в процессе чего позиции в Артемовске будут передаваться частям российской регулярной армии.

Однако, в ходе своего недавнего интервью Пригожин отметил, что полный вывод частей российской ЧВК "Вагнер" с занимаемых ими позиций в Артемовске может продлиться до 10 июня.
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8 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:55
    +6
    Они там с утра вопили, что "на флангах ситуация сложная"... Несмотря на то. что Вагнера ушли, а российская армия "воевать не умеет"... Ага.
    "Если третий муж бьет морду. может дело все-таки не в муже, а в морде?"
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:01
    +2
    в ходе своего недавнего интервью Пригожин отметил, что полный вывод частей российской ЧВК "Вагнер" с занимаемых ими позиций в Артемовске может продлиться до 10 июня.

    Подстраховать решил Пригожин армию РФ. Видимо, не уверен в их "непоколибимости"
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:05
      +1
      Скажем так... у наших воином много дел впереди и никто, по отдельности, не сам по себе, ОБЩУЮ ЗАДАЧУ РЕШИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!
      Всё вместе, все заодно воюют!
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 19:20
      -1
      Подстраховать решил Пригожин армию РФ. Видимо, не уверен в их "непоколибимости"
      Ага, армию, себя он решил подстраховать, он и без этого уже наговорил на статью.
      Женя, ты будешь, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. <…> Я по понятиям тебе говорю — ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят», — сказал Кадыров Пригожину.

      Пока на позиции не зайдут (кто должен их сменить) они должны держать оборону.
      И военное руководство Вагнера это прекрасно понимает.
      А не так как это собирался сделать повар, 10 мая просто слиться с позиций.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:01
    +2
    Это ничего не меняет-терретории новых регионов нужно освобождать,и не важно Вагнер будет города дальше брать,или те части нашей армии что Вагнеровцев меняют на позициях.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:03
    +2
    "музыканты" отменная штурмовая пехота и у них будет ещё возможность проявить себя, скорее всего не один раз!
    Что именно будет происходить дальше, прям "завтра" ... мы все увидим.
    Хочется увидеть... то что будет, то и увидим, гадать смысла нет.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:15
    0
    Кто-нибудь знает, что ты итоге с нашим 'Иваном Хурсом"?
    От наших нет нормальной инфы, а чубатые видос сливают в интернет, где их хрень под кормой какого-то корабля...
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 19:21
    0
    Цитата: Bingo
    "Если третий муж бьет морду. может дело все-таки не в муже, а в морде?"

    laughing
    Классная поговорка!
    Запомню!