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Агентство Reuters: Российские производители золота смогли найти новые рынки сбыта после введения западных санкций

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Агентство Reuters: Российские производители золота смогли найти новые рынки сбыта после введения западных санкций

В период экономической нестабильности именно золото становится самым востребованным активом для сохранения капиталов. Прошлый год для российских добывающих и перерабатывающих драгметалл компаний оказался непростым в силу введения запрета на продажу золота из РФ через Лондонскую биржу и введение запрета на импорт слитков рядом западных стран.


С 7 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, без которого продажи в Европу невозможны. Британские эксперты утверждают, что для самой биржи отказ от торгов российским золотом серьезного ущерба не нанес, хотя на его долю в 2021 пришлось 29 процентов от общего объема сделок. Позднее запрет на импорт российских слитков золота ввели Великобритания, Евросоюз, Швейцария, Соединенные Штаты, Канада и Япония.

Однако, как выяснило международное новостное агентство Reuters, в целом добыча и переработка золота в РФ по итогам 2022 года существенно не упала в сравнении с предыдущим периодом. По оценкам консалтинговой компании Metals Focus, в 2022 году Россия произвела около 325 тонн золота в сравнении с 363,5 тоннами, добытыми и переработанными в 2021 году.

При этом российские экспортные компании сумели найти новые рынки сбыта драгоценного металла. Главным покупателем стали Объединенные Арабские Эмираты, которые в период с конца февраля прошлого года по начало марта нынешнего импортировали из России 75,7 тонны золота на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это при том, что в 2021 году экспорт золота в ОАЭ из РФ составил всего 1,3 тонны.

Эксперты полагают, что такой огромный рост импорта драгметалла Эмиратами никак не может пойти на удовлетворение внутреннего спроса. Скорее всего, российское золото перерабатывается внутри страны, а затем экспортируется на другие рынки, включая США и Евросоюз. Однако Комитет по золотым слиткам правительства ОАЭ утверждает, что четко соблюдает международные запреты на товарооборот с организациями, на которые наложены санкции. Но при этом Абу-Даби признает только рестрикции, введенные на уровне ООН, а не отдельными государствами, говорится в заявлении Комитета.

В тройку лидеров по закупкам российского золота вошли, ожидаемо, Китай и Турция, которые импортировали с февраля 2022 года по март 2023-го по 20 тонн драгоценного металла. Агентство отмечает, что поставки в КНР идут через Гонконг.

В общей сложности, по оценкам консалтинговой компании Metals Focus, Россия экспортировала в 2022 году 116,3 тонны золота из 325 тонн произведенных. Остальная часть либо осталась внутри страны, либо ушла за границу по каналам экспорта, не учтенным в официальной статистике.

Получилось, как и в случае с российскими энергоносителями, что Запад не добился желаемого результата, пытаясь запретами уничтожить золотоперерабатывающую отрасль РФ. Хотя определенные экономические издержки наши предприятия наверняка понесли. При этом еще более понятным становится упорный отказ Эмиратов, ранее лояльных Соединенным Штатам, от поддержки антироссийских санкций. А западные страны теперь покупают «нероссийское» золото из ОАЭ по вполне себе рыночным ценам.
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Использованы фотографии:
Сайт компании «Полиметалл»
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:06
    0
    Агентство Reuters: Российские производители золота смогли найти новые рынки сбыта после введения западных санкций
    belay Рынки сбыта золота.... Да, это ни о чем.... Это даже не алмазы.request
    Великобритания, Евросоюз, Швейцария, Соединенные Штаты, Канада и Япония.
    Будут так же втихаря покупать и перепродавать...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:43
      0
      трёхлитровые банки...надёжно,качественно, вечно...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:11
    +2
    Цитата: Mavrikiy
    Рынки сбыта золота.... Да, это ни о чем....

    Как сказать...золото отличное сырье для радиоэлектронной промышленности...плохо что у нас сие развито не очень хорошо...иначе значительная часть золота оседала бы в России.
    А вот зачем саудитам столько золота это интересно.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      А вот зачем саудитам столько золота это интересно.

      шутишь ? там унитазы золотые... а помнишь историю,когда на пушки бронза-медь понадобилась, где взяли ? от тож...
  3. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:29
    +1
    Проблема лишь в том, что покупают арабы Эмиратов наше золото с очень большим дисконтом. Хотя государство в нынешних условиях само должно скупать всё золото - до последнего грамма. Но позволяют наши правители гнать за рубеж по дешёвке стратегический товар в ущерб российским интересам и будущим поколениям.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:44
    0
    Автор пишет:
    В период экономической нестабильности именно золото становится самым востребованным активом для сохранения капиталов.

    И далее:
    Россия экспортировала в 2022 году 116,3 тонны золота

    Как у него в голове стыкуется продажа с сохранением? wassat
  5. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 16:49
    +1
    Проблема лишь в том, что покупают арабы Эмиратов наше золото с очень большим дисконтом.

  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:55
    +2
    В переводе на человеческий язык звучит так, - российские олигархи нашли новый путь для вывоза за рубеж стратегически важных ресурсов.
  7. Шарнхорст
    Шарнхорст Сегодня, 17:05
    0
    А где же индусы? Или этим жлобам скидка на золото маловатой показалась...
  8. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:06
    -1
    Олигархические сущности с десятью гражданствами по прежнему переплавляю национальные богатства России за рубеж. Бабло останется там же. В чём радость то?