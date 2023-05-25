Агентство Reuters: Российские производители золота смогли найти новые рынки сбыта после введения западных санкций

В период экономической нестабильности именно золото становится самым востребованным активом для сохранения капиталов. Прошлый год для российских добывающих и перерабатывающих драгметалл компаний оказался непростым в силу введения запрета на продажу золота из РФ через Лондонскую биржу и введение запрета на импорт слитков рядом западных стран.
С 7 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов, без которого продажи в Европу невозможны. Британские эксперты утверждают, что для самой биржи отказ от торгов российским золотом серьезного ущерба не нанес, хотя на его долю в 2021 пришлось 29 процентов от общего объема сделок. Позднее запрет на импорт российских слитков золота ввели Великобритания, Евросоюз, Швейцария, Соединенные Штаты, Канада и Япония.
Однако, как выяснило международное новостное агентство Reuters, в целом добыча и переработка золота в РФ по итогам 2022 года существенно не упала в сравнении с предыдущим периодом. По оценкам консалтинговой компании Metals Focus, в 2022 году Россия произвела около 325 тонн золота в сравнении с 363,5 тоннами, добытыми и переработанными в 2021 году.
При этом российские экспортные компании сумели найти новые рынки сбыта драгоценного металла. Главным покупателем стали Объединенные Арабские Эмираты, которые в период с конца февраля прошлого года по начало марта нынешнего импортировали из России 75,7 тонны золота на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это при том, что в 2021 году экспорт золота в ОАЭ из РФ составил всего 1,3 тонны.
Эксперты полагают, что такой огромный рост импорта драгметалла Эмиратами никак не может пойти на удовлетворение внутреннего спроса. Скорее всего, российское золото перерабатывается внутри страны, а затем экспортируется на другие рынки, включая США и Евросоюз. Однако Комитет по золотым слиткам правительства ОАЭ утверждает, что четко соблюдает международные запреты на товарооборот с организациями, на которые наложены санкции. Но при этом Абу-Даби признает только рестрикции, введенные на уровне ООН, а не отдельными государствами, говорится в заявлении Комитета.
В тройку лидеров по закупкам российского золота вошли, ожидаемо, Китай и Турция, которые импортировали с февраля 2022 года по март 2023-го по 20 тонн драгоценного металла. Агентство отмечает, что поставки в КНР идут через Гонконг.
В общей сложности, по оценкам консалтинговой компании Metals Focus, Россия экспортировала в 2022 году 116,3 тонны золота из 325 тонн произведенных. Остальная часть либо осталась внутри страны, либо ушла за границу по каналам экспорта, не учтенным в официальной статистике.
Получилось, как и в случае с российскими энергоносителями, что Запад не добился желаемого результата, пытаясь запретами уничтожить золотоперерабатывающую отрасль РФ. Хотя определенные экономические издержки наши предприятия наверняка понесли. При этом еще более понятным становится упорный отказ Эмиратов, ранее лояльных Соединенным Штатам, от поддержки антироссийских санкций. А западные страны теперь покупают «нероссийское» золото из ОАЭ по вполне себе рыночным ценам.