Минувшие сутки изменений в общую картину боевых действий не внесли, на основных направлениях по-прежнему идут позиционные бои с редкими вылазками обеих сторон, ракетных ударов Россия не наносила. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Сегодняшняя ночь для Украины прошла относительно спокойно, военное ведомство о нанесении ударов вглубь обороны ВСУ не сообщало, но в Генштабе ВСУ на всякий случай отчитались о якобы сбитых российских беспилотниках, заявив о трех пораженных "Геранях" за сутки, а заодно и одного разведывательного "Орлана-10".
На основных направлениях без изменений, на Купянском продолжают действовать украинские ДРГ, наши нейтрализовали четыре группы в Харьковской области и ДНР-ЛНР. Войска "Западной" группировки продолжают наносить удары по противнику, используя авиацию и артиллерию. Общие потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, гаубица Д-30 и автомобили.
На Красно-Лиманском ситуация аналогичная, группировка войск "Центр" продолжает наносить удары по противнику, уничтожив за сутки до 65 всушников, три пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении наступательных действий не ведется, войска "Южной" группировки наносят удары по позициям ВСУ, которые также остановили свое контрнаступление в районе Артемовска. Сейчас по их позициям отрабатывает российская артиллерия и авиация. Подразделения ЧВК "Вагнер" начинают покидать Артемовск, город занимают подразделения Минобороны. За сутки на данном направлении уничтожено до 270 украинских военных, три броневика, два автомобиля и гаубица Д-30. В районах Ступочки и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" наносила удары по позициям противника, попыток атаковать ни одна из сторон не предпринимала. В районе Владимировки ДНР нейтрализована украинская ДРГ. Общие потери противника: до 110 всушников, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении наши уничтожили до 25 человек личного состава ВСУ, два автомобиля и САУ "Гвоздика".