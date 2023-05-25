Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские военные нейтрализовали четыре украинские диверсионные группы на Купянском направлении - Минобороны

3
Российские военные нейтрализовали четыре украинские диверсионные группы на Купянском направлении - Минобороны

Минувшие сутки изменений в общую картину боевых действий не внесли, на основных направлениях по-прежнему идут позиционные бои с редкими вылазками обеих сторон, ракетных ударов Россия не наносила. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Сегодняшняя ночь для Украины прошла относительно спокойно, военное ведомство о нанесении ударов вглубь обороны ВСУ не сообщало, но в Генштабе ВСУ на всякий случай отчитались о якобы сбитых российских беспилотниках, заявив о трех пораженных "Геранях" за сутки, а заодно и одного разведывательного "Орлана-10".

На основных направлениях без изменений, на Купянском продолжают действовать украинские ДРГ, наши нейтрализовали четыре группы в Харьковской области и ДНР-ЛНР. Войска "Западной" группировки продолжают наносить удары по противнику, используя авиацию и артиллерию. Общие потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, гаубица Д-30 и автомобили.

На Красно-Лиманском ситуация аналогичная, группировка войск "Центр" продолжает наносить удары по противнику, уничтожив за сутки до 65 всушников, три пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.
 
На Донецком направлении наступательных действий не ведется, войска "Южной" группировки наносят удары по позициям ВСУ, которые также остановили свое контрнаступление в районе Артемовска. Сейчас по их позициям отрабатывает российская артиллерия и авиация. Подразделения ЧВК "Вагнер" начинают покидать Артемовск, город занимают подразделения Минобороны. За сутки на данном направлении уничтожено до 270 украинских военных, три броневика, два автомобиля и гаубица Д-30. В районах Ступочки и Авдеевка уничтожены два склада боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" наносила удары по позициям противника, попыток атаковать ни одна из сторон не предпринимала. В районе Владимировки ДНР нейтрализована украинская ДРГ. Общие потери противника: до 110 всушников, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.
 
На Херсонском направлении наши уничтожили до 25 человек личного состава ВСУ, два автомобиля и САУ "Гвоздика".

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:03
    0
    Тяжёлая, повседневная, военная РАБОТА...
  2. Грица
    Грица Сегодня, 16:39
    +1
    Сил для каких то решительных действий нет ни одной, ни у другой стороны. Позиционный тупик.
    Причем украинская сторона "хочет, но не может", а наша - "может, но не хочет".
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:10
      0
      Наверное, точнее, политический тупик.
      Капитализм, в хвост его и в гриву! am