Глава Пентагона: США вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов

С самого начала украинского конфликта США и их союзники буквально «накачивают» ВСУ вооружением, регулярно расширяя его номенклатуру. Сегодня уже дело дошло до танков и дальнобойных ракет. При этом активно обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей западного образца, в частности, F-16.
Между тем гибридная война против России обходится Западу в немалую «копеечку». И речь здесь идет не только о последствиях необдуманной санкционной политики.
Так, в США подсчитали средства, потраченные на оружие для Киева. Со слов главы Пентагона Ллойда Остина, Штаты вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов. Впрочем, он не уточнил, речь идет о поставках с февраля 2022 года или сюда входят и «нелетальные» средства, которые передавались ВСУ ранее.
Как бы там ни было, сумма получилась совсем немаленькая. Для сравнения, ФРГ планирует увеличить свой военный бюджет на 10 млрд евро и к 2024 году довести его до 60 млрд евро. То есть, союзники Киева потратили на вооружение ВСУ сумму, сопоставимую с будущим годовым бюджетом бундесвера.
В то же время, поставленные Западом цели, киевские прокси пока так и не выполнили. Ранее неоднократно анонсированное контрнаступление регулярно откладывается по разным причинам, что уже вызывает серьезные сомнения у зарубежных экспертов касательно способности ВСУ добиться успеха в противостоянии с ВС РФ.
Наконец, на фоне отсутствия видимых успехов на фронте, «всплывают», мягко говоря, неприятные для Запада факты о перепродаже поставляемого Киеву вооружения в третьи страны.