Военное обозрение
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Глава Пентагона: США вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов

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Глава Пентагона: США вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов

С самого начала украинского конфликта США и их союзники буквально «накачивают» ВСУ вооружением, регулярно расширяя его номенклатуру. Сегодня уже дело дошло до танков и дальнобойных ракет. При этом активно обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей западного образца, в частности, F-16.


Между тем гибридная война против России обходится Западу в немалую «копеечку». И речь здесь идет не только о последствиях необдуманной санкционной политики.

Так, в США подсчитали средства, потраченные на оружие для Киева. Со слов главы Пентагона Ллойда Остина, Штаты вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов. Впрочем, он не уточнил, речь идет о поставках с февраля 2022 года или сюда входят и «нелетальные» средства, которые передавались ВСУ ранее.

Как бы там ни было, сумма получилась совсем немаленькая. Для сравнения, ФРГ планирует увеличить свой военный бюджет на 10 млрд евро и к 2024 году довести его до 60 млрд евро. То есть, союзники Киева потратили на вооружение ВСУ сумму, сопоставимую с будущим годовым бюджетом бундесвера.

В то же время, поставленные Западом цели, киевские прокси пока так и не выполнили. Ранее неоднократно анонсированное контрнаступление регулярно откладывается по разным причинам, что уже вызывает серьезные сомнения у зарубежных экспертов касательно способности ВСУ добиться успеха в противостоянии с ВС РФ.

Наконец, на фоне отсутствия видимых успехов на фронте, «всплывают», мягко говоря, неприятные для Запада факты о перепродаже поставляемого Киеву вооружения в третьи страны.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:22
    +1
    Посчитали сколько херои продали на сторону, сколько русские уничтожили и прослезились.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:26
      +2
      ...и сказали - ну що тэперь, ишо напечатаем для свидомых.... laughing
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:35
        0
        Глава Пентагона: США вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на сумму 65 млрд долларов
        и чо нигер ..? и чо ...?
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:29
    0
    По сравнению с Авганом - сущие копейки.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:39
    0
    Напомнило почему то «ширли-мырли». Там сколько то братьев было Гаркалиных. И один негр, потом с самолете. Тоже брат. Вот смотрю на этого негра и смотрю на Залужного. Ну одна морда, если одному тетю Асю с своим отбеливателем прислать или Залужного ваксой измазать. Явно это родня.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:42
    0
    Ну тут как сказать... По западной прессе - и 140 млрд встречал... В любом случае, там уже такие объемы, что не выходит петь песню про "маленькую страну против огромного агрессора", как минимум равные силы - с тотальным превосходством российской военной машины над натовской. Ну как минимум - отбивается НАТО сейчас, руками своих прокси.
  5. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 16:42
    0
    Деньги и оружие дают это понятно... Пусть. До недавнего времени западные агентства специализирующиеся на военной тематике печатали буклеты с фотографиями погибших нацистов со всего мира по ихнему "воинов света" которых наши парни грохнули на украине. Однако этих буклетиков и некрологов стало так много,что эти сопли на демократическом западе моментально запретили. С кем воюют наши ребята на самом деле всем известно. Просто хотела бы обратить внимание читателей на то, как много среди этих скотов таких "друзей России" как например азербайджанцы... Работайте братья и очень Вас прошу мочите этих шакалов и за себя, и за нас и за моего геройски погибшего в Бахмуте брата Николая Клейна. Очень прошу Вас парни об этом!
  6. zenion
    zenion Сегодня, 16:59
    0
    Сами не доедают, что бы дети Украины были сыты. Прямо, как в песенке: а я мало не дорис, а я мало перерис. Рукы ногы, як ти ракы, а сам рыжый, як собака.