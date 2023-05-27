20-мм зенитные артиллерийские установки немецкого флота в годы Второй мировой

В ходе Второй мировой войны Германия располагала лучшей среди всех воюющих государств зенитной артиллерией. Это в полной мере относится и к противовоздушным артиллерийским системам, используемым немецким флотом. По количеству зенитных установок и их характеристикам, имевшихся на кораблях всех классов, немецкий флот был в числе лидеров, существенно превосходя в этом отношении ВМФ РККА. Несмотря на острою нехватку ресурсов, совершенствованию противовоздушного вооружения кригсмарине уделялось много внимания, и оно вполне соответствовало своему назначению, оставаясь очень мощным вплоть до окончания боевых действий.
Зенитные установки на базе 20-мм авиационной пушки MG FF
Наиболее часто в зенитных установках кригсмарине использовались автоматы калибра 20 мм, которые обеспечивали ПВО ближней зоны на всех типах немецких боевых кораблей: от линкоров до подводных лодок и катеров.
Самой лёгкой являлась 20-мм зенитная установка, созданная с использованием авиационной пушки MG FF, разработанной в 1936 году немецкой фирмой Ikaria Werke Berlin на базе швейцарской автоматической пушки Oerlikon FF.
Принцип действия автоматики этой 20-мм пушки был основан на отдаче свободного затвора и опережающем воспламенении капсюля до полного досылания патрона. Такая схема делала оружие достаточно простым, но ограничивала мощность боеприпаса
20-мм пушка МG FF на зенитном станке
Для стрельбы из MG FF использовался относительно слабый патрон размерности 20х80 мм. Это позволило сделать пушку относительно лёгкой и компактной, что было важно для авиационного вооружения. Масса тела пушки MG FF составляла 28 кг, что примерно соответствовало весу 7,92-мм пулемётов, используемых в составе спаренной зенитной установки. Для питания авиационной пушки применялись рожковые магазины на 15 или барабаны на 30, 45 и 100 выстрелов. Снаряд массой 117 г, покидал ствол длиной 820 мм с начальной скоростью 580 м/с. Темп стрельбы не превышал 540 выстр./мин.
Путём установки 20-мм пушки MG FF командование немецкого флота попыталось усилить зенитное вооружение малых судов, торпедных катеров и подводных лодок, оснащённых пулемётными установками винтовочного калибра. Чему способствовали малая масса и габариты авиационной пушки, а также не большая отдача при стрельбе.
Однако из-за невысокой начальной скорости снаряда авиационная пушка имела не очень хорошую точность и малое пробивное действие. Эффективная дальность была невысокой, и в роли зенитного орудия МG FF сильно уступала специализированным 20-мм зениткам, изначально создававшимся под гораздо более мощные боеприпасы.
Для того, чтобы хоть как-то компенсировать невысокую пробивную способность бронебойного снаряда и слабое фугасное действие осколочного снаряда, в конце 1940 года был разработан тонкостенный фугасный снаряд с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом. Более тонкий корпус снаряда выполнялся методом глубокой вытяжки из специальной легированной стали и упрочнялся закалкой. По сравнению с прежним осколочным снарядом, снаряженным 3 г пентрита, коэффициент наполнения увеличился с 4 до 20 %.
Новый 20-мм снаряд, получивший обозначение Minengeschoss (нем. снаряд-мина), содержал пластическую взрывчатку на основе гексогена с добавкой алюминиевой пудры. Это взрывчатое вещество превосходило по мощности тротил примерно в два раза и имело повышенный фугасный и зажигательный эффект. Новые облегченные взрыватели замедленного действия обеспечивали возможность разрыва снаряда внутри конструкции самолета, нанося серьезные повреждения не обшивке, а силовому набору планера. Так, при попадании нового фугасного снаряда в основание крыла истребителя, его в большинстве случаев отрывало.
В связи с тем, что новый снаряд содержал меньше металла, его масса уменьшилась с 117 до 94 г, и это в свою очередь сказывалось на силе отдачи свободного затвора пушки. Чтобы сохранить работоспособность автоматики, пришлось значительно облегчить затвор и уменьшить усилие возвратной пружины.
Новой модификации пушки присвоили индекс MG FF/M. Изменения, внесённые в конструкцию оружия были минимальными, и значительное количество выпущенных пушек MG FF модернизировали в полевых мастерских путем замены затвора и возвратной пружины. Хотя введение нового фугасного снаряда повысило эффективность ведения огня по воздушным целям, дальность прицельной стрельбы даже по крупным и маломанёвренным самолётам не превышала 500 м.
20-мм зенитная установка 2,0 cm Flak 28
Конструктивно с авиационной МG FF имела много общего 20-мм зенитная автоматическая пушка 1S, выпущенная в 1927 году швейцарской компанией Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon и получившая в Германии обозначение 2,0 cm Flak 28.
В отличие от МG FF, 20-мм автомат 1S создавался под более мощный патрон 20×110 мм, с начальной скоростью снаряда массой 117 г – 830 м/с. Масса орудия без станка – 68 кг.
Темп стрельбы составлял 450 выстр./мин. Боевая скорострельность, ввиду невысокого темпа стрельбы и использования коробчатых магазинов на 20 и барабанных на 30 выстрелов, была относительно небольшой и не превышала 200 выстр./мин. Но в целом благодаря простой и надёжной конструкции и приемлемым массогабаритным характеристикам это было вполне эффективное оружие, с дальностью действенной стрельбы по воздушным целям – до 1,5 км.
Расчёт 20-мм зенитной установки 2,0 cm Flak 28 на огневой позиции
С 1940 по 1944 год фирма «Эрликон» поставила Германии, Италии и Румынии 7 013 20-мм автоматов, 14,76 млн снарядов, 12 520 запасных стволов и 40 000 патронных ящиков. Несколько сотен таких зениток было захвачено немецкими войсками в Бельгии, Голландии и Норвегии.
20-мм зенитные установки 2 cm FlaK C/30 и 2 cm FlaK C/38
Наибольшее распространение в годы Второй мировой в немецком флоте получили 20-мм зенитные установки 2 cm FlaK C/30 (2 cm/65 C/30) и 2 cm FlaK C/38 (2 cm/65 C/38) – являвшиеся морскими модификациями сухопутных скорострельных зениток 2,0 cm FlaK 30 и 2,0 cm FlaK 38.
Принцип работы автоматики 20-мм зенитной установки 2 cm FlaK C/30 основывался на использовании силы отдачи при коротком ходе ствола. Установка имела противооткатное устройство и подачу боеприпасов из рожкового магазина на 20 патронов или барабанного на 30 патронов. Темп стрельбы 240 выстр./мин. Боевая скорострельность – до 130 выстр./мин. Тело пушки имело вес 64 кг. Масса 20-мм зенитной установки, размещённой на тумбовой опоре, вместе с прицельными приспособлениями, органами управления и магазином составляла более 350 кг. В бою установку обслуживало 5 человек.
20-мм зенитная установка 2 cm FlaK C/30 раннего выпуска
Для стрельбы из 2,0 cm FlaK 30 использовались боеприпасы 20×138 мм, с большей дульной энергией, чем снаряды 20×110 мм, предназначенные для зенитки фирмы «Эрликон» 2,0 cm Flak 28. Осколочно-трассирующий снаряд массой 115 г покидал ствол со скоростью 900 м/с. Также в боекомплект входили бронебойно-зажигательно-трассирующие и бронебойно-трассирующие снаряды. Последний весил 140 г и при начальной скорости 830 м/с на дальности 300 м пробивал 20-мм броню. Теоретически 20-мм зенитная установка могла поражать цели на высоте более 3 000 м, максимальная дальность стрельбы – до 4 800 м. Однако зона действенного огня была примерно в два раза меньше.
Для определения дистанции до цели в распоряжении командира расчёта имелся оптический стереодальномер.
Первые установки 2 cm FlaK C/30 имели боковые рукоятки управления, что с учётом массы тела орудия было не слишком удобно. Впоследствии для облегчения наведения на цель использовались плечевые упоры. Тумба-лафет L.30 позволяла осуществлять круговой обстрел, углы вертикальной наводки могли варьироваться в пределах от –11° до +85°. Позже была создана тумбовая установка с максимальным углом возвышения 90°.
Зенитное орудие, размещённое на тумбовой опоре, предназначалось для вооружения боевых кораблей, но оно нередко использовалось на постоянных, защищённых и хорошо оборудованных в инженерном отношении позициях.
При адаптации пушек для использования на подводных лодках пришлось решить проблему защиты оружия от воды. Попадание воды внутрь пушки являлось крайне не желательным. В результате этого возможны серьезные последствия, вплоть до разрыва ствола и разрушения деталей при выстреле. Для предотвращения этого были созданы специальные пробки-заглушки, предназначенные для установки на дульную часть стволов.
Патрон-заглушка для герметизации ствола
Со стороны казенника ствол предлагалось закрывать специальным патроном-пробкой. По своим габаритам эта деталь полностью соответствовала снаряду 20х138 мм. В ходе подготовки к стрельбе снаряд-пробку следовало извлекать из каморы при помощи перезарядки затвора. Перед погружением герметизирующие пробки возвращались на место.
Зенитная установка 2 cm FlaK C/38 являлась усовершенствованным вариантом 2 cm FlaK C/30, использовала те же боеприпасы, баллистические характеристики оставались прежними. Принцип работы автоматики 2 cm FlaK C/38 артиллерийской части по сравнению с 2 cm FlaK C/30 не изменился. Но благодаря снижению массы подвижных частей и увеличению их скоростей движения темп стрельбы удалось повысить почти в 2 раза – до 420–480 выстр./мин.
Введение копирного пространственного ускорителя позволило совместить отпирание затвора с передачей ему кинетической энергии. Для компенсации возросших ударных нагрузок были введены специальные буферы-амортизаторы. При этом вес артиллерийской части снизился до 57,5 кг. Для повышения практической скорострельности использовались магазины на 40 патронов.
Массовое изготовление модернизированного образца началось в первой половине 1941 года.
Зенитные установки на базе 20-мм автоматической пушки MG.151/20
Артиллерийская часть 2 cm FlaK C/38 приблизилась к пределу технической скорострельности, и без кардинального изменения конструкции оружия увеличить темп стрельбы было невозможно. Более высокой скорострельностью обладала авиационная 20-мм пушка MG.151/20 (темп стрельбы до 750 выстр./мин) с ленточным питанием. Масса пушки составляла 42 кг.
Турельный вариант 20-мм авиационной пушки MG.151/20
Это оружие с автоматикой, работавшей на использовании отдачи подвижного ствола, с которым во время выстрела прочно сцеплен затвор, было создано конструкторами компании Mauser Werke на базе 15-мм авиационного пулемёта MG.151/15. В связи с увеличением калибра до 20-мм, изменению подверглись не только ствол, ставший короче, но и патронник. Также пришлось использовать более мощный задний пружинный буфер, новые лентоприемник и шептало.
Для стрельбы из MG.151/20 использовался боеприпас 20×82 мм. Вес снаряда: от 105 до 115 г. Начальная скорость: 700–750 м/с. Помимо бронебойно-зажигательного, бронебойно-зажигательно-трассирующего, осколочно-зажигательно-трассирующего, в боекомплект также входил фугасный снаряд, содержавший 25 г взрывчатки на основе гексогена. Бронебойно-трассирующий снаряд на дальности 300 м при попадании под углом 60° мог пробить 10-мм броню.
Производство авиационной пушки MG.151/20 началось в 1940 году и продолжалось до конца войны. Хотя пушки MG 151/20 были востребованы в люфтваффе и в конце войны активно использовались вермахтом в буксируемых и самоходных зенитных установках, некоторое количество MG 151/20 передали флоту.
Наиболее распространенной зениткой с использованием 20-мм пушек MG.151/20 стала строенная в горизонтальной плоскости установка на тумбовой опоре, известная как 2,0 cm Flakdriling MG.151/20 или Fla.SL.151/3.
Массовое производство данной установки началось весной 1944 года, и она конструктивно и внешне имела много общего с ЗПУ, в которой применялись 15-мм пулемёты MG.151/15. Почти все установки 2,0 cm Flakdriling MG.151/20, имевшиеся в распоряжении кригсмарине, использовались на берегу.
Спаренная зенитная установка MG.151/20 в музейной экспозиции
В середине 1942 года было принято решение заменить на подводных лодках, катерах и тральщиках одноствольные 20-мм тумбовые установки 2 cm FlaK C/30 спаренными авиационными пушками MG.151/20.
Первыми такие 20-мм спарки получили лодки Типа VII, несколько установок разместили на тральщиках и катерах.
Спаренные и счетверённые зенитные установки на базе 2 cm FlaK C/30 и 2 cm FlaK C/38
В связи с ростом потерь боевых кораблей, транспортов и танкеров от британской, американской и советской авиации, встал вопрос о совершенствовании зенитного артиллерийского вооружения. Дальнейшее усиление 20-мм зенитной артиллерии германского флота происходило за счёт увеличения количества стволов в палубных зенитных установках.
Спаренная 20-мм зенитная установка 2 cm Flakzwilling С/38
Спаренная 20-мм зенитная установка на основе артиллерийской части 2 cm FlaK C/38 получила обозначение Flakzwilling 38. Огневая мощь возросла вдвое, но из-за увеличившейся массы перемещать два автомата в вертикальной, а в особенности в горизонтальной плоскости стало намного сложней, в результате скорость наведения на цель упала, что затрудняло ведение огня по быстро перемещающимся воздушным целям.
Существовало несколько вариантов морских 20-мм зенитных спарок. Так, на подводных лодках использовалась установка LM44U, которая весила 3 600 кг и была рассчитана на погружение на глубину до 200 м, и имела углы вертикальной наводки от –10° до +78°.
Счетверённая 20-мм морская зенитная установка известна как 2 cm Flakvierling С/38. Некоторые установки имели щит, частично прикрывавший расчёт от пуль и осколков. В отличие от одноствольных и спаренных зенитных установок, в счетверённых для наводки использовались механические приводы наведения.
Счетверённая зенитная установка 2 cm Flakvierling С/38 в экспозиции военно-морского музея в Гданьске
Счетверённые зенитные установки 2 cm Flakvierling С/38 получили широкое распространение. Они устанавливались на боевых кораблях различных классов и на подводных лодках.
Усовершенствованный вариант, предназначенный для подводных лодок, имел обозначение 2 cm Flakvierling C38/43 (M 43U). Масса «подводной» установки 2 cm Flakvierling C38/43 составляла 2 200 кг. Углы вертикальной наводки: –10°…+90°. Суммарный темп стрельбы до 1 800 выстр./мин. позволял существенно повысить вероятность поражения вражеского самолёта. Установка оснащалась щитовым прикрытием. Одним из основных отличий от армейской версии являлось наличие трёхплоскостной системой стабилизации, что должно было улучшить точность стрельбы при качке.
Во второй половине войны 20-мм спаренные артиллерийские автоматы использовались вместе со счетверёнными установками. За счёт увеличения плотности зенитного огня ВМС Германии пытались снизить потери и хотя бы частично компенсировать утрату господства в воздухе.
Роль 20-мм зенитных установок в ПВО немецкого флота
Как уже говорилось выше, 20-мм скорострельные зенитные автоматы были самыми распространенными в кригсмарине, и как раз они в основном обеспечивали противовоздушную оборону большей части немецких кораблей в ближней зоне. Именно одноствольные, спаренные и счетверённые 20-мм установки выпускали больше всего снарядов при отражении атак бомбардировщиков и торпедоносцев. Однако практическое значение и распространенность разных типов 20-мм установок не одинаковы.
Маломощные автоматические пушки MG FF под патрон 20×80 мм использовались кригсмарине очень ограниченно. К числу достоинств MG FF относились сравнительно небольшой вес и мягкая отдача, что позволяло монтировать пушку на простом и лёгком вертлюге, изготовленном полукустарно во флотских мастерских. Кроме того, после 1942 года люфтваффе стали внедрять более мощные авиационные пушки, и на складах образовались излишки MG FF. Однако малая эффективная дальность и невысокий темп стрельбы не позволяли сделать на базе этой авиационной пушки хорошую зенитную установку.
В итоге 20-мм пушки MG FF большого распространения в немецком флоте не имели, они заменили на некоторых «Шнелльботах» спаренные пулемётные установки Zwillingssockel 36. Так как по дальности стрельбы пушка MG FF не превосходила 7,92-мм зенитные спарки, и дальнейшего развития эта тема не получила. Пушки с 20-мм фугасными снарядами увеличенного могущества Minengeschoss неплохо подходили для уничтожения всплывших морских мин, и до конца войны имелись на малых тральщиках и патрульных катерах.
Зенитные установки 2,0 cm Flak 28 под патрон 20×110 мм применялись кригсмарине гораздо шире, чем авиационные пушки MG FF. Некоторое количество тумбовых «Эрликонов» попало на палубы вспомогательных и транспортных судов. Гораздо большее распространение имели зенитки с треножным станком и отделяемым колёсным ходом. Впрочем, это правило не всегда соблюдалось. Тумбовые установки часто монтировались на стационарных позициях в укрепрайонах, а зенитки на треногах размещали на различных плавсредствах или применяли в ПВО военно-морских баз.
Опыт эксплуатации зенитных установок, в которых использовались авиационные пушки MG.151/20, оказался не слишком удачным. Хотя зенитная спарка MG.151/15 с общим запасом в 500 готовых к стрельбе 20-мм патронов весила существенно меньше, чем тумбовая установка, и давала до 1 500 выстр./мин, превосходя 2 cm FlaK C/30 по темпу стрельбы более чем в 6 раз, подводникам она не понравилась. Использование патрона с длиной гильзы 82 мм ограничивало эффективную дальность стрельбы. Кроме того, пушка MG.151/20, разработанная по авиационным стандартам требовала более тщательного и трудоёмкого ухода и не слишком хорошо подходила для использования в составе морских зенитных установок.
В итоге после недолгой эксплуатации на подводных лодках спарки со скорострельными 20-мм авиационными пушками были вытеснены счетверёнными зенитными установками 2 cm Flakvierling C38/43.
В калибре 20 мм в германском флоте господствовали зенитные автоматы 2,0 cm FlaK 30 и 2 cm FlaK C/38, которыми вооружались корабли всех классов, а также подводные лодки и катера.
Согласно справочным данным, помимо 105-мм орудий, обстреливавших вражеские самолёты на средней дистанции, и 37-мм зениток, обладавших большей дальностью, но меньшим темпом стрельбы, ближнюю зону противовоздушной обороны линкора Tirpitz первоначально обеспечивали двенадцать 20-мм автоматов 2 cm FlaK C/30, которые впоследствии дополнили счетверёнными 2 cm Flakvierling C38.
На тяжелом крейсере Admiral Scheer в начале войны имелось десять одноствольных 20-мм зениток, а в 1944 году зенитное вооружение было усилено восемью счетверёнными установками. На лёгком крейсере Nürnberg, вступившем в строй в 1935 году, первоначально было четыре автомата 2 cm FlaK C/30, но во второй половине войны количество МЗА увеличилось примерно в три раза.
Немецкие эскадренные миноносцы также имели сильное зенитное вооружение. Так, эсминец Z-29 типа 1936А, построенный в 1941 году, поначалу нёс две спаренные 20-мм установки и семь одноствольных. В 1944 году 150-мм орудие № 3 было снято, и вместо него установили дополнительные скорострельные зенитные установки. После модернизации по программе Barbara корабль получил два опытных 55-мм автомата, девять 37-мм орудий в одиночных и спаренных установках и двадцать 20-мм скорострелок в одинарных, спаренных и счетверённых установках.
Отдельно стоит рассказать про роль 20-мм автоматов в системе зенитного вооружения германских подводных лодок.
В первый период войны немецкие субмарины оснащались минимумом зенитных стволов, так как угроза с воздуха явно недооценивалась. Конструкторы в проектах предусматривали не более одной 20-мм зенитки на лодке. Но постепенно ситуация изменилась и доходила до того, что некоторые субмарины были буквально утыканы зенитными стволами.
Зенитное вооружение подводной лодки U-955
К 1943 году произошло очень существенное количественное и качественное усиление противолодочной авиации союзников. Британские и американские воздушные охотники за немецкими субмаринами стали оснащать относительно компактными и лёгкими радиолокаторами, способными обнаружить подводную лодку в полной темноте и тумане, а также идущую на перископной глубине под шнорхелем. В составе вооружения противолодочной авиации появились усовершенствованные глубинные бомбы и ракеты, способные пробить прочный корпус лодки, преодолев несколько метров воды.
Всё это привело к резкому росту потерь подводных лодок, во многом лишившихся своего главного преимущества – скрытности. Во второй половине войны темнота и условия плохой видимости не гарантировали неуязвимости во время нахождения лодки в надводном положении для заряда аккумуляторных батарей или на малой глубине с дизелями, получающими воздух через шнорхель. В любой момент могла последовать внезапная бомбовая или ракетная атака противолодочного самолёта.
Согласно западным данным, в течение всей войны германские подводные лодки всех типов сбили не менее 125 американских и британских самолётов, потеряв от действий авиации 247 субмарин. Подавляющее большинство из 247 потопленных лодок были атакованы внезапно, и лишь 31 погибла, пытаясь защититься в надводном положении.
В сложившихся неблагоприятных условиях командование кригсмарине решило перейти к тактике «активной обороны», для чего подводные лодки стали оснащать приёмниками, извещающими экипаж об облучении авиационными радиолокаторами и мощным зенитным вооружением, в котором основную роль играли спаренные и счетверённые 20-мм установки. Проект кардинального усиления ПВО подводной лодки получил наименование U-Flak.
Для реализации проекта U-Flak решено было использовать лодки типа VII-C. В первую очередь замене подлежали рубка и ее ограждение, не позволявшие оснастить субмарину требуемым зенитным вооружением. В первоначальном виде подлодки этого типа оснащались рубкой сложной формы с площадкой для размещения оборонительного зенитного вооружения. На этапе проектирования стало ясно, что для многократного усиления ПВО потребуется сделать новую рубку с новыми площадками, пригодными для монтажа скорострельных зенитных установок.
Новая рубка была выполнена на основе прежней. Спереди и сзади центральной части рубки появились площадки с расширенными в стороны бортами. На носовой площадке располагалась счетверенная 20-мм установка 2 cm Flakvierling 38. Еще одна такая зенитка была установлена на кормовой площадке. В центре рубки были места для размещения двух спаренных тумбовых установок 2 cm Flakzwilling 38. Также предусматривалась возможность использования 7,92-мм зенитных пулеметов.
В различных изданиях приводятся противоречивые данные о количестве субмарин, переоборудованных в рамках проекта U-Flak. Судя по всему, первой «зенитной» подводной лодкой, которая должна была давать активный отпор противолодочным самолётам, стала U-441.
Подводная лодка U-441
При модернизации лодки U-441 были внесены изменения в состав зенитного вооружения. На кормовой площадке установили 37-мм пушку Flak M42 (речь о ней пойдёт в следующей части обзора), тогда как две других предназначались под монтаж счетверенных 20-мм установок. Предполагалось, что отказ от двух 20-мм спарок будет полностью компенсирован новым 37-мм зенитным автоматом с большей эффективной дальностью стрельбы.
Большинство источников сходится в том, что переделке подверглось три лодки: U-441, U-621 и U-951. Ещё одного лодкой, так и не переоборудованной в «зенитную ловушку», должна была стать U-256. Однако ещё по пути в порт базирования Лорьян лодка была атакована союзной авиацией и сильно повреждена. Добравшись до порта, она встала на длительный ремонт и не была задействована для переделки.
С мая по декабрь 1943 года субмарины U-Flak шесть раз выходили в море. В ходе боевого патрулирования «зенитные лодки» несколько раз вступали в бой с авиацией, при этом было сбито два самолёта. Хотя ни одна «лодка ПВО» не была потоплена, они получали серьёзные повреждения, а среди зенитных расчётов имелись убитые и раненные.
После анализа боевых походов «зенитных ловушек» результаты их деятельности признали неудовлетворительными, и в итоге все «зенитные лодки» переделали в исходное состояние и использовали, как и раньше.
Несмотря на героизм подводников, обилие стволов малого калибра совершенно не гарантирует защиту от атак крупных гидросамолётов или дальних бомбардировщиков. Зачастую нескольких попаданий 20-мм снарядов было недостаточно, чтобы серьёзно разрушить нижнюю часть фюзеляжа «Каталины» или В-24.
В серии боёв с американской и британской авиацией выяснилось, что многочисленные 20-мм зенитные автоматы при должной стойкости и обученности расчётов способны нанести фатальные повреждения самолётам, но не раньше, чем те успеют сбросить бомбы или выпустить ракеты, в результате чего и сама лодка будет потоплена или сильно повреждена. Для того, чтобы предотвратить воздушную атаку, требовались гораздо более мощные и дальнобойные орудия, что входило в противоречие с требованиями по скорострельности, а также ограничениями по габаритам и грузоподъёмности.
Союзники быстро приспособились к тактике «активной обороны», применённой немецкими подводниками. Обнаружив субмарину в надводном положении, противолодочный самолёт кружил вне досягаемости зенитных орудий, но в такой опасной близости, что командир лодки не решался идти на погружение, боясь подвергнуться в это время бомбардировке. По мере прибытия новых самолётов осуществлялась групповая атака с разных направлений. Кроме того, авиация стала больше применять реактивные снаряды, запускаемые вне эффективной дальности стрельбы 20-мм зениток.
К концу 1943 года стало ясно, что экипажам субмарин необходимо использовать зенитное вооружение лишь в крайних случаях, а при обнаружении противолодочными самолётами лучше всего стараться как можно быстрее погрузиться. Зенитное вооружение продолжали применять на лодках до конца войны, в основном для обороны в моменты разгрузки-погрузки торпед, топлива и провизии с подводных лодок и сухогрузов снабжения.
Продолжение следует…