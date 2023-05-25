В МИД РФ призвали официальный Кишинёв отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны

Официальный Кишинёв должен отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны и заигрывание с безопасностью. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сославшись на запуск Советом ЕС в Республике Молдова некоей гражданской миссии в целях «обеспечения её безопасности».
Как отметил российский дипломат, вполне очевидно, что данная миссия носит антироссийский характер, ведь под видом «борьбы с гибридными угрозами и противодействию иностранным информационным манипуляциям» в стране будут проталкиваться западные ценности, а также продолжится борьба со всем русским.
Мы неоднократно обращали внимание руководства Молдавии на то, что накачивание той или иной страны вооружениями западного образца, равно как и размещение на её территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах Вашингтона и его евро-атлантических сателлитов
– рассказал он в беседе с РИА Новости.
В то же время, добавил Галузин, такая «помощь» со стороны внешних «партнёров» очень дорого обходится руководству республики. По его словам, молдавский народ вовсе не верит во все заявления молдавских властей по поводу пресловутой российской «угрозы», ведь большинство граждан по-прежнему хотят поддерживать тёплые и дружественные отношения с Россией.
Именно по этой причине мы призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и не игнорировать интересы своих граждан
– подчеркнул дипломат.
Отметим, что накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва в отличие от Запада не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдову. Как добавила российский дипломат, напротив, молдавский народ заинтересован в поддержании нормальных связей с Россией. Кстати говоря, об этом свидетельствуют и все социальные опросы.