В МИД РФ призвали официальный Кишинёв отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны

Мы неоднократно обращали внимание руководства Молдавии на то, что накачивание той или иной страны вооружениями западного образца, равно как и размещение на её территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах Вашингтона и его евро-атлантических сателлитов

Именно по этой причине мы призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и не игнорировать интересы своих граждан