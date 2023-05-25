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В МИД РФ призвали официальный Кишинёв отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны

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В МИД РФ призвали официальный Кишинёв отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны

Официальный Кишинёв должен отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны и заигрывание с безопасностью. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сославшись на запуск Советом ЕС в Республике Молдова некоей гражданской миссии в целях «обеспечения её безопасности».


Как отметил российский дипломат, вполне очевидно, что данная миссия носит антироссийский характер, ведь под видом «борьбы с гибридными угрозами и противодействию иностранным информационным манипуляциям» в стране будут проталкиваться западные ценности, а также продолжится борьба со всем русским.

Мы неоднократно обращали внимание руководства Молдавии на то, что накачивание той или иной страны вооружениями западного образца, равно как и размещение на её территории натовских военных контингентов делается исключительно в интересах Вашингтона и его евро-атлантических сателлитов

– рассказал он в беседе с РИА Новости.

В то же время, добавил Галузин, такая «помощь» со стороны внешних «партнёров» очень дорого обходится руководству республики. По его словам, молдавский народ вовсе не верит во все заявления молдавских властей по поводу пресловутой российской «угрозы», ведь большинство граждан по-прежнему хотят поддерживать тёплые и дружественные отношения с Россией.

Именно по этой причине мы призываем молдавские власти прекратить игры с безопасностью и не игнорировать интересы своих граждан

– подчеркнул дипломат.

Отметим, что накануне официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва в отличие от Запада не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдову. Как добавила российский дипломат, напротив, молдавский народ заинтересован в поддержании нормальных связей с Россией. Кстати говоря, об этом свидетельствуют и все социальные опросы.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:08
    0
    В МИД РФ призвали официальный Кишинёв отказаться от курса, направленного на милитаризацию страны
    . Тамошние как один раз во вкус вошли, так и не могут, не хотят прекращать "дискотеку ай нэ нэ нэ"!
    Простой вопрос к жителям той страны.... а самим то нравится, чем то и как у них происходит???
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:13
      +1
      А что мы можем противопоставить кроме озабоченности МИДа 80-го уровня ? В Молдавии наверное уже процентов 60-т имеют паспорта и гражданство Румынии, идет полная неотвратимая оккупация.
    2. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 19:28
      0
      Нет Виктор не нравится, всё идёт к конфликту , власть беспределит по полной , очень сильно взбесило и испугало 9 Мая День Победы , Праздник показал на чей стороне Народ
  2. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 19:19
    0
    А то что !? Красная линия, для испуга, только чьего
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:27
    -1
    Как отметил российский дипломат, вполне очевидно, что данная миссия носит антироссийский характер, ведь под видом «борьбы с гибридными угрозами и противодействию иностранным информационным манипуляциям» в стране будут проталкиваться западные ценности, а также продолжится борьба со всем русским.

    Это все в мире дипломаты не могут нормально привести примеры? Или наш МИД такой особенный?
    Глава МИД может... не совсем дипломатично, но прямо официально высказываться, а сотрудники очень дипломатично и официально, но экивоками. Особенно после высказывания Захаровой, что Москва, в отличие от Запада, не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдову.
  4. Million
    Million Сегодня, 19:34
    0
    Не призывать надо,а работать с элитами Молдовы.Работать жестко,а не языком чесать.Хотя ведомство Лаврова по другому не умеет,судя по всему.