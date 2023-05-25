Зарубежные журналисты не получили одобрения от Киева на интервью с главкомом ВСУ Залужным

Украинские чиновники всё чаще вынуждены отвечать на вопросы зарубежных журналистов по поводу того, как обстоят дела с анонсированным «весенним» контрнаступлением. И чем меньше дней до окончания весны-2023, тем вопросов к представителям киевского режима больше. В такой ситуации украинские чиновники в плане риторики извиваются «как ужи на сковородке», транслируя самые разнообразные версии.
Так, Михаил Подоляк из офиса Зеленского заявил, что «весеннее» контрнаступление уже идёт – около полутора недель. Другой представитель киевского режима объявил, что оно «вскоре может начаться - главное получить достаточные объёмы западного оружия». Глава ГУР Кирилл Буданов сделал заявление о том, что «минимальные объёмы оружия, необходимого для контрнаступления, накоплены», однако, по его словам, «нет гарантий того, что с таким количеством оружия оно позволит достичь однозначного успеха».
Замглавы Минобороны Анна Маляр ранее и вовсе заявляла, что контрнаступление идёт уже несколько месяцев, что вызвало недоумение у многих следящих за развитием событий.
Теперь стало известно, что несколько журналистов и блогеров из Китая, Турции, Франции и некоторых других стран направили запрос на имя главкома ВСУ Валерия Залужного с просьбой записать с ним интервью с прояснением вопроса о том, как всё же обстоят дела с «весенним» контрнаступлением украинской армии. Однако зарубежные журналисты, как стало известно, не получили одобрения на интервью с Залужным. Это вызвало дополнительные вопросы относительно как контрнаступления, так и состояния главкома ВСУ.