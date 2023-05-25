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Зарубежные журналисты не получили одобрения от Киева на интервью с главкомом ВСУ Залужным

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Зарубежные журналисты не получили одобрения от Киева на интервью с главкомом ВСУ Залужным

Украинские чиновники всё чаще вынуждены отвечать на вопросы зарубежных журналистов по поводу того, как обстоят дела с анонсированным «весенним» контрнаступлением. И чем меньше дней до окончания весны-2023, тем вопросов к представителям киевского режима больше. В такой ситуации украинские чиновники в плане риторики извиваются «как ужи на сковородке», транслируя самые разнообразные версии.


Так, Михаил Подоляк из офиса Зеленского заявил, что «весеннее» контрнаступление уже идёт – около полутора недель. Другой представитель киевского режима объявил, что оно «вскоре может начаться - главное получить достаточные объёмы западного оружия». Глава ГУР Кирилл Буданов сделал заявление о том, что «минимальные объёмы оружия, необходимого для контрнаступления, накоплены», однако, по его словам, «нет гарантий того, что с таким количеством оружия оно позволит достичь однозначного успеха».

Замглавы Минобороны Анна Маляр ранее и вовсе заявляла, что контрнаступление идёт уже несколько месяцев, что вызвало недоумение у многих следящих за развитием событий.

Теперь стало известно, что несколько журналистов и блогеров из Китая, Турции, Франции и некоторых других стран направили запрос на имя главкома ВСУ Валерия Залужного с просьбой записать с ним интервью с прояснением вопроса о том, как всё же обстоят дела с «весенним» контрнаступлением украинской армии. Однако зарубежные журналисты, как стало известно, не получили одобрения на интервью с Залужным. Это вызвало дополнительные вопросы относительно как контрнаступления, так и состояния главкома ВСУ.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:44
      0
      Маляр: "...контрнаступление идёт уже несколько месяцев", что вызвало недоумение у многих следящих за развитием событий.

      У Маляр всё просто. Сейчас назовёт их недоумками и всё. yes
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:39
    0
    Но мёд — это очень уж
    Странный предмет…
    Всякая вещь — или есть
    Или — нет, —
    А мёд
    (Я никак не пойму, в чём секрет!):
    Мёд если ЕСТЬ — то его сразу НЕТ!
    Не знаю. почему вспомнилось... Может потому, что медведь причастен?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:39
    +1
    Иностранные журналисты они такие, без мыла лезут.... им без разницы на чем пиариться...., на костях в Буче или возле "утки" залужи.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:41
    +3
    Для, того чтобы взять интервью у Залужного надо получить допуск в реанимацию и это в лучшем случае, в худшем проследовать путём Одиссея прямиком в Аид.
    1. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 17:16
      -1
      Пускай им бандера пропуск в реанимацию выпишет.
  5. doktor_alex
    doktor_alex Сегодня, 16:44
    0
    Интересно, Злой Клоун заслал ящик коньяка в ОКБ "Новатор"? Этож для него лучше не бывает, вроде и конкурент резко "не конкурент" стал, а вроде и живой.... Хотя может это они сами его, под шумок калибровки ледорубом по голове.
    1. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: doktor_alex
      конкурент резко "не конкурент" стал, а вроде и живой.... Хотя может это они сами его, под шумок калибровки ледорубом по голове.

      Тут мелькала информация, что на место Залужного метит Буданов, и вот что я неожиданно прочитал здесь: https://kz.tsargrad.tv/news/glavkom-vsu-zaluzhnyj-v-kriticheskom-sostojanii-prichina-nahozhdenija-v-reanimacii-mozhet-byt-skandalnaja_788196

      У военного эксперта Владислава Шурыгина другая версия попадания Залужного в реанимацию. "ПолитНавигатор" пишет, что она заслуживает доверия, потому что получена из ближайшего окружения начальника ГУР ВСУ Буданова.
      Этот источник утверждает, что у Залужного начались осложнения после неудачной операции по фаллопротезированию. Якобы в начале апреля Залужный где-то получил травму интимного места и ему срочно понадобилась операция, которую проводили немецкие хирурги. Поскольку у военачальника диабет второго типа, пошли осложнения по приживаемости протеза и начался абсцесс, с которым не удаётся справиться врачам.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:44
    +2
    Цитата: Аэродромный
    Зарубежные журналисты не получили одобрения от Киева на интервью с главкомом ВСУ Залужным
    Сегодня, 16:35
    0

    вам в кайф писать про залужного ? персона охренеть ? да мне на него, зачем этот навоз на ВО ? прямо готовы стенограмму выкладывать,умом поехали ?

    Плевать на него, но здесь дело в другом, скрывая данные о его состоянии, в Киеве вызывают законное недоверие не только по этому поводу, а и по более серьёзным вопрсам.Главное в том, что правда всё равно всплывёт.
  7. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 16:48
    +2
    Кабан лежит присмерти а они с интервью лезут.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:56
    0
    " всадник без головы" интервью дать,не сиожет. По причине отсутствия,оной.
  9. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 16:58
    -1
    К нему теперь наверное только батюшку впустят.
  10. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 17:19
    0
    Уже опубликовали с ним видео. Он жив
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Dinamo
      Уже опубликовали с ним видео. Он жив


      Нейросеть с размытым вокруг фоном?