Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель

11
Военкоры: Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель

Военнослужащие Воздушно-космических сил России в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и впечатляющий героизм. Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».


Штурмовик Су-25 выполнял боевое задание на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В это время он был поражен выпущенной украинскими формированиями зенитной ракетой.

Экипажу самолета удалось вернуть пылающий штурмовик на аэродром базирования. Там пожар двигателя самолета потушили. Как отмечают военкоры, самолет Су-25 продемонстрировал не в первый раз свою крайнюю жизнеспособность. Сейчас его ремонтируют, скоро штурмовик вновь вернется в строй и будет выполнять боевые задачи.


Напомним, что самолет Су-25 представляет собой советский штурмовик, предназначающийся для поддержки с воздуха действий сухопутных войск в дневное и ночное время суток. Самолет уничтожает объекты с заданными координатами. Эта воздушная машина была разработана еще в советское время, первый полет штурмовика Су-25 состоялся 22 февраля 1975 года, а с 1981 года самолеты начали поступать на вооружение Военно-воздушных сил Советского Союза.

Вплоть до настоящего времени они остаются на вооружении Воздушно-космических сил России. За сорок с лишним лет эксплуатации самолеты хорошо зарекомендовали себя во множестве вооруженных конфликтов, в том числе как на постсоветском пространстве, так и в самых разных уголках планеты.

Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 16:53
    +3
    Военкоры: Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель

    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 17:12
      +3
      Грачи прилетели. Респект!
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      - вот эта хрень так достала. К сведению модераторов: комментарий может нести не только полезную информацию, но и позитивные эмоции.
      Политику сайта как будто биороботы с урезанной эмоциональной функцией формировали
  2. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 16:53
    +1
    Молодцы! Но всё же лучше чтобы такие инциденты были бы равны нулю. Слава богу все живы
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 16:59
    +2
    Военнослужащие Воздушно-космических сил России в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и впечатляющий героизм
    лишний пафос. пилот и штурман- молодцы ! good сработали как положено, достойны награды? однозначно-ДА . героизм...ну не Гастелло, же ? вернулись,сберегли себя и машину,благодаря в том числе и конструкторам. не подвиг, я считаю, а удачный вылет. пусть и дальше взлетают и отработав, удачно домой.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:14
      0
      Цитата: Аэродромный
      не Гастелло, же ?

      Если живучесть машины на момент поражения позволяла продолжать ее пилотирование, то геройская смерть самолетом об танк неуместна. Но и репродуктивные органы надо иметь железные, что бы не катапультироваться.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:02
    +3
    ,Желаю нашим лётчикам здоровья и удачи,что бы количество взлётов равнялось количеству посадок.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:02
    +1
    Данный инцидент показывает что малочисленные, только для парадов военно воздушные силы эффективно воевать не могут. Плюс у нынешних генералов отсутствует всякое понятие об организации боевых действий и БШУ в частности.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:17
      -1
      Цитата: vovochkarzhevsky
      только для парадов военно воздушные силы эффективно воевать не могут.

      Может вы умеете? Просветите нас на этот счет как надо.
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:03
    0


    ... А вокруг такое лето
    Техник даст мне сигарету
    Э, ребята, будем жить!!! good drinks
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:06
    +3
    Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель.

    Из текста совершенно непонятно сколько было лётчиков. Су-25 управляется ОДНИМ пилотом. Это одноместный штурмовик.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:16
      +4
      Сняли с языка!
      Подобная безграмотность в "мелочах" давно уже стала, к сожалению, нормальным явлением на российских TV-каналах. Но ведь мы на ВО - сайте.
      Коллеги, пишущие, редактирующие, читающие, не позорьтесь сами и не позорьте ВО.
      Пожалуйста...
      Пилот, молодчага, плюс удача!
      Статья, будто из газеты "Красная звезда" 60-х годов.