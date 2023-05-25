Военкоры: Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель

Военнослужащие Воздушно-космических сил России в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и впечатляющий героизм. Российские летчики смогли вернуть подбитый вражеским ПВО самолет Су-25 на аэродром и потушить двигатель. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Штурмовик Су-25 выполнял боевое задание на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В это время он был поражен выпущенной украинскими формированиями зенитной ракетой.Экипажу самолета удалось вернуть пылающий штурмовик на аэродром базирования. Там пожар двигателя самолета потушили. Как отмечают военкоры, самолет Су-25 продемонстрировал не в первый раз свою крайнюю жизнеспособность. Сейчас его ремонтируют, скоро штурмовик вновь вернется в строй и будет выполнять боевые задачи.Напомним, что самолет Су-25 представляет собой советский штурмовик, предназначающийся для поддержки с воздуха действий сухопутных войск в дневное и ночное время суток. Самолет уничтожает объекты с заданными координатами. Эта воздушная машина была разработана еще в советское время, первый полет штурмовика Су-25 состоялся 22 февраля 1975 года, а с 1981 года самолеты начали поступать на вооружение Военно-воздушных сил Советского Союза.Вплоть до настоящего времени они остаются на вооружении Воздушно-космических сил России. За сорок с лишним лет эксплуатации самолеты хорошо зарекомендовали себя во множестве вооруженных конфликтов, в том числе как на постсоветском пространстве, так и в самых разных уголках планеты.