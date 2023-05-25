Военное обозрение
Войти Регистрация

Решено допустить команду РФ по фехтованию на чемпионат мира в Италии «в нейтральном статусе»

10
Решено допустить команду РФ по фехтованию на чемпионат мира в Италии «в нейтральном статусе»

Итальянским правительством решено допустить команду РФ по фехтованию на Чемпионат мира, который состоится в 2023 году в Италии, в «нейтральном статусе». При этом все требования Международного олимпийского комитета (МОК) были соблюдены.

Как сообщает итальянское издание OA Sport, об этом проинформировал общественность президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.

Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве на территории Италии

- рассказал спортивный чиновник.

По его словам это означает, что фехтовальщики из РФ смогут принять участие в Чемпионате мира по фехтованию, который начнется 22 июля в Милане и продлится по 30-е. То же самое касается и белорусской команды.

Важно понимать, что, согласно положениям МОК, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Чемпионате и других состязаниях только в том случае, если они согласятся это делать без флага, национальной формы и гимна. Помимо этого, атлетам из наших двух стран запрещено выступать в командных видах спорта.


Участие российской команды в соревнованиях в марте этого года разрешила Международная федерация фехтования. Правда, им позволено выступать только в нейтральном статусе. Позже появился запрет на выступления некоторых участников сборной, в том числе нескольких олимпийских чемпионок.

Использованы фотографии:
https://www.rusfencing.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:58
    +10
    Нельзя ехать под белым флагом: это позор.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:03
      +4
      Решено допустить команду РФ по фехтованию на чемпионат мира в Италии «в нейтральном статусе»
      тогда,нужно приехать на схватки,пьяными,с медведями и балалайками, и орать: тысяча чертей !!!( сразу узнают)
    2. Элизиум
      Элизиум Сегодня, 17:09
      +2
      Все же найдутся персонажи не совсем тяжелого поведения, что согласятся и под чужим флагом выступать, не то что без своего флага и гимна.
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 17:14
      +2
      Флаг над кремлем сбил не украинский беспилотник, а МОК (намного раньше того). "Прогибаться" нельзя ни под кого - один раз не пи... не считается. Да и вообще пора красное знамя назад возвращать ибо все достижения и победы были под ним, а под этим только страну разворовывали...
  2. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:06
    +1
    Спорт это ярмарка тщеславия. Есть вещи поважнее.
  3. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 17:08
    0
    Российская федерация прогнулась и не поедут несколько олимпийских чемпионов,из за того что они выступают за ЦСКА и имеют воинские звания
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 17:08
    0
    ДЗЮ-ДОисты уже в Доху съездили...
    Извинения получили, а "золотишко" одно ушло французу...
    "Нейтральный" борец доволен "серебру"...
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:09
    +2
    Этот цирк надоел уже!
    "Допинговые" темы в целом отвалились и забылись, особенно на фоне явных нарушений со стороны "светлых и непогрешимых" западных команд, которые открыто по рецептам принимают стероиды и стимуляторы... И ВАДА согласно кивает.

    Но теперь ситуация стала жестче, идет настоящая война. И тут выступление под "нейтральным" флагом - чистейшее предательство!
    Измена и прогиб перед двуличной сворой непонятно кем назначенных "спортивных" функционеров, плевок в лицо нашим героям, которые за Родину отдают свои жизни.

    Биатлон? Автомат подойдет. Шпага? В ловкие руки гранатомет!
    Или на свои внутренние соревнования. Если сражаться не готов.

    Пора бойкотировать эти дорогостоящие олимпийские и прочие понты, которые в таком виде стали символом национального унижения! Как-то много предательства стало вокруг... Пора собраться и ответить.
  6. Million
    Million Сегодня, 17:17
    0
    Унижение продолжается.Кремль ,видимо,это мало беспокоит.
  7. Легат
    Легат Сегодня, 17:21
    0
    Это уже во время СВО и после запрета нашим футболистам выступать на международных соревнованиях:
    Вопрос о включении крымских футбольных клубов в соревнования под эгидой РФС на данный момент не обсуждается.

    Нас нет в повестке, нас не включают, как будто мы не граждане РФ.
    Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый

    СВО в первую очередь нужно было проводить внутри страны, а потом куда-то лезть