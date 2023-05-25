Решено допустить команду РФ по фехтованию на чемпионат мира в Италии «в нейтральном статусе»

Итальянским правительством решено допустить команду РФ по фехтованию на Чемпионат мира, который состоится в 2023 году в Италии, в «нейтральном статусе». При этом все требования Международного олимпийского комитета (МОК) были соблюдены.
Как сообщает итальянское издание OA Sport, об этом проинформировал общественность президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.
Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве на территории Италии
- рассказал спортивный чиновник.
По его словам это означает, что фехтовальщики из РФ смогут принять участие в Чемпионате мира по фехтованию, который начнется 22 июля в Милане и продлится по 30-е. То же самое касается и белорусской команды.
Важно понимать, что, согласно положениям МОК, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Чемпионате и других состязаниях только в том случае, если они согласятся это делать без флага, национальной формы и гимна. Помимо этого, атлетам из наших двух стран запрещено выступать в командных видах спорта.
Участие российской команды в соревнованиях в марте этого года разрешила Международная федерация фехтования. Правда, им позволено выступать только в нейтральном статусе. Позже появился запрет на выступления некоторых участников сборной, в том числе нескольких олимпийских чемпионок.