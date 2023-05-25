Решено допустить команду РФ по фехтованию на чемпионат мира в Италии «в нейтральном статусе»

Подписаны все документы в соответствии с рекомендациями МОК, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов к участию в предстоящих спортивных соревнованиях в нейтральном качестве на территории Италии

Итальянским правительством решено допустить команду РФ по фехтованию на Чемпионат мира, который состоится в 2023 году в Италии, в «нейтральном статусе». При этом все требования Международного олимпийского комитета (МОК) были соблюдены.Как сообщает итальянское издание OA Sport, об этом проинформировал общественность президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго.- рассказал спортивный чиновник.По его словам это означает, что фехтовальщики из РФ смогут принять участие в Чемпионате мира по фехтованию, который начнется 22 июля в Милане и продлится по 30-е. То же самое касается и белорусской команды.Важно понимать, что, согласно положениям МОК, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Чемпионате и других состязаниях только в том случае, если они согласятся это делать без флага, национальной формы и гимна. Помимо этого, атлетам из наших двух стран запрещено выступать в командных видах спорта.Участие российской команды в соревнованиях в марте этого года разрешила Международная федерация фехтования. Правда, им позволено выступать только в нейтральном статусе. Позже появился запрет на выступления некоторых участников сборной, в том числе нескольких олимпийских чемпионок.