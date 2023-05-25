Лукашенко о подготовке Польшей вооруженного переворота в Белоруссии: «Мы готовы – пусть приходят»

Мы отслеживаем их действия, знаем, где они находятся и всех поименно знаем. Мы готовы — пусть приходят!

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в свойственной ему манере прокомментировал высказывание бывшего замминистра национальной обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Ранее польский отставной военный в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии. Более того, по словам генерала, Польша намерена «поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко».Отвечая на вопросы журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «России 1» Павла Зарубина, белорусский лидер рассказал, что он прекрасно осведомлен о планах Варшавы устроить в республике нечто вроде очередного вооруженного мятежа с целью свержения законной власти. Видео интервью с Лукашенко опубликовано в телеграм-канале российского тележурналиста.По словам президента Белоруссии, о том, что не только Польша, но и ряд других восточноевропейских государств готовят некое восстание в РБ он говорил еще несколько месяцев назад. По данным белорусских спецслужб, в соседних государствах, особо ненавидящих Россию, а заодно и Белоруссию, создаются специальные военизированные формирования, которые должны «прийти на помощь» мятежникам. Формируются они в том числе из представителей так называемой белорусской оппозиции и всевозможных националистов, ненавидящих Россию и Беларусь, и мечтающих свергнуть в этих государствах законную власть. Курируется это все западными спецслужбами.— ответил Лукашенко на вопрос российского журналиста.Ранее, комментируя заявление польского генерала о подготовке «восстания» в Белоруссии, пресс-секретарь Кремля назвал Польшу враждебным государством. Песков подчеркнул, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как в рамках ОДКБ, так и с учетом существования Союзного государства. Москва не будет сидеть сложа руки, в случае когда нашему братскому народу будет грозить опасность, предупредил особо ретивых восточноевропейских русофобов и националистов спикер президента России.