Советник главы офиса президента Украины заявил о «праве» ВСУ обстреливать Крым ракетами

Советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинским СМИ заявил, что ВСУ имеет полное право использовать американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты западного производства на территориях, которые киевский режим считает "оккупированными". По его словам, Крым якобы является "исключительно украинской территорией", что дает украинской армии право обстреливать ее, невзирая на проживающее там мирное население.Подоляк также заявил, что контрнаступление украинской армии не станет "единичным событием", а будет включать в себя десятки "различных действий", которые в настоящее время уже начались и будут продолжаться в будущем. Советник главы офиса Зеленского также добавил, что в эти действия входит "интенсивное уничтожение логистики противника", а также боестолкновения с подразделениями российской армии. Подоляк, однако, не уточнил, на каких участках линии боевого соприкосновения проводятся названые им действия, а также не раскрыл суть этих операций.Ранее советник Зеленского в эфире итальянского телеканала RAI заявлял, что анонсированное широкомасштабное контрнаступление украинской армии уже продолжается несколько дней.Он также добавил, что Украина не будет наносить удары по российским территориям, а украинская армия намерена использовать поставленные Киеву вооружения западного производства исключительно "на оккупированных Россией территориях, включая Донбасс и Крым".