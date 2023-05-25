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Советник главы офиса президента Украины заявил о «праве» ВСУ обстреливать Крым ракетами

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Советник главы офиса президента Украины заявил о «праве» ВСУ обстреливать Крым ракетами

Советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии украинским СМИ заявил, что ВСУ имеет полное право использовать американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты западного производства на территориях, которые киевский режим считает "оккупированными". По его словам, Крым якобы является "исключительно украинской территорией", что дает украинской армии право обстреливать ее, невзирая на проживающее там мирное население.


Подоляк также заявил, что контрнаступление украинской армии не станет "единичным событием", а будет включать в себя десятки "различных действий", которые в настоящее время уже начались и будут продолжаться в будущем. Советник главы офиса Зеленского также добавил, что в эти действия входит "интенсивное уничтожение логистики противника", а также боестолкновения с подразделениями российской армии. Подоляк, однако, не уточнил, на каких участках линии боевого соприкосновения проводятся названые им действия, а также не раскрыл суть этих операций.

Ранее советник Зеленского в эфире итальянского телеканала RAI заявлял, что анонсированное широкомасштабное контрнаступление украинской армии уже продолжается несколько дней.

Он также добавил, что Украина не будет наносить удары по российским территориям, а украинская армия намерена использовать поставленные Киеву вооружения западного производства исключительно "на оккупированных Россией территориях, включая Донбасс и Крым".
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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10 комментариев
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:08
    +2
    «Подоляк, однако, не уточнил, на каких участках линии боевого соприкосновения проводятся названые им действия, а также не раскрыл суть этих операций»

    По мнению автора статьи подоляк должен был это все изложить по полочкам? Смешно становится когда читаешь такие фразы, как: «при этом не привели никаких доказательств», и тд ))))))
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:13
      0
      Ну подляк пусть болтает и возможно они попробуют это все ..Но меня интересует,почему Зеля замолчал и вообще ,где он ? Раньше такой говорун был ,каждый день что то болтал и угрожал ..
      Или боится рядом с Залежным лечь в реанимации ?
      Зеля ау ,как там напопрошайничал ,почему не хвастаешься ?
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:13
    +3
    Когда мы уже начнем расстреливать ракетами советников шута? После того что сегодня было в Москве, пора бы уже окончательно прозреть. А вместо этого сплошная тишина, большинство даже вряд ли знает о чем я говорю...
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 18:16
    +3
    А мы имеем право бомбить европейские хабы через которые эти ракеты поступают для убийства русских.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:19
    -1
    Однако российская сторона должна придерживаться договоренностей не обстреливать Подоляка и его начальника в соответствии с духом зерновой сделки
  5. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 18:25
    +4
    Цитата: Мореход
    мы имеем право бомбить европейские хабы через которые эти ракеты поступают для убийства русских.

    Россия имеет право и возможности ипашит всех, кто пришел к ней с мечом! Дело за правителем... который больше походит на Леопольда, а не лидера Великой Страны!
    ——
    Это моя точка зрения происходящего с моей страной.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:36
    +1
    В этой новости из нового лишь упоминание F-16
    В остальном они и так стараются нанести ущерб: и дроны воздушные и дроны морские, и наверное какие то диверсии, про которые не особо нам рассказывают.
    Хорошо, что пока удаётся отражать их атаки.
  7. ANB
    ANB Сегодня, 18:42
    +2
    . По его словам, Крым якобы является "исключительно украинской территорией", что дает украинской армии право обстреливать ее, невзирая на проживающее там мирное население.

    Так проще ВСУ тогда Львов и Киев обстреливать. И ответки в этом случае не будет.
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:43
    +1
    Цитата: Zemaan
    Ну подляк пусть болтает и возможно они попробуют это все ..Но меня интересует,почему Зеля замолчал и вообще ,где он ? Раньше такой говорун был ,каждый день что то болтал и угрожал ..
    Или боится рядом с Залежным лечь в реанимации ?
    Зеля ау ,как там напопрошайничал ,почему не хвастаешься ?

    Его вчерашнее фото - оплывшая рожа (как-то на лицо не похоже) и безумный взгляд! Видимо, пропорционально стрессу и неудобству ситуации растут дозы "лекарств"... am
    Вообще, суб'ьект очень нервный и мнительный. Его друзья высказывались еще до войны, что он на своем посту волнуется, и его приходится подлечивать крутыми "антидепрессантами" для куража.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:05
    0
    Цитата: ANB
    . По его словам, Крым якобы является "исключительно украинской территорией", что дает украинской армии право обстреливать ее, невзирая на проживающее там мирное население.

    Так проще ВСУ тогда Львов и Киев обстреливать. И ответки в этом случае не будет.


    И Хмельницкую с Сумской области.