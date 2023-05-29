От отказа до разработки. Оружие массового поражения на Украине

Уничтожение бомбардировщика Ту-160, доставшегося Украине при распаде СССР
При распаде СССР на территории бывшей УССР остались некоторые запасы оружия массового поражения разного рода. Вскоре руководство независимой Украины решило отказаться от них, и все изделия и компоненты были вывезены в Россию. Однако после переворота 2014 г. новые украинские власти стали задумываться о возвращении и создании новых запасов ОМП, а с некоторых пор и пытались сделать это.
В процессе разоружения
На момент распада СССР на украинской территории присутствовала значительная часть советского ядерного потенциала. В УССР были развернуты пять дивизий РВСН; на дежурстве стояло более сотни межконтинентальных баллистических ракет и других комплексов. Имелось несколько аэродромов, на которых базировались соединения стратегической авиации. Кроме того, независимой Украине достался целый ряд предприятий, задействованных в производстве ядерного вооружения и средств его доставки.
В 1994 г. Киев подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и принял безъядерный статус. Начался демонтаж комплексов и средств для утилизации или вывоза в Россию. Процесс передачи ядерных боеприпасов завершился в 1994 г. В дальнейшем в течение длительного времени решались вопросы передачи ракет и самолетов, а часть средств доставки утилизировали при прямой помощи из-за рубежа.
По разным данным, в советское время в частях и на складах на территории УССР имелись определенные запасы химического оружия в том или ином виде. После появления соответствующих международных соглашений, эти изделия вывозились и утилизировались. В результате независимая Украина, по официальным данным, осталась без запасов химического оружия. Впрочем, сообщалось об обнаружении некоторого количества «брошенных» химических снарядов из прошлых эпох.
В 1972 г. была открыта к подписанию Конвенция о бактериологическом и токсинном оружии, и СССР присоединился к ней. После этого все работы в сфере патогенов велись только в контексте общего изучения и поиска средств защиты. При этом организации и предприятия, занятые в таких исследованиях, находились за пределами УССР. Как следствие, независимой Украине не достались предприятия такого рода и их наработки, не говоря уже о готовом к применению бактериологическом оружии.
Опасные желания
В течение длительного времени Украина не имела ОМП и не собиралась воссоздавать его запасы. Такой статус полностью устраивал киевское руководство и соответствовал его политике. Впрочем, время от времени звучали заявления о необходимости возвращения ядерного статуса или создании иных вооружений. Но об этом говорили только радикалы, к которым никто не собирался прислушиваться.
В результате переворота 2014 г. к власти пришел новый режим, главной целью которого являлось противостояние с Россией. Вновь пошли разговоры о необходимости ядерного оружия, несостоятельности прошлых соглашений и т.д. Такое мнение звучало все громче, а высшее руководство киевского режима не спешило отвергать его.
Как стало известно позже, за разговорами последовали реальные работы и мероприятия. Так, при помощи зарубежных покровителей киевский режим запустил ряд исследовательских программ в области бактериологического оружия. Кроме того, химическая промышленность и ядерная энергетика, а также соответствующие объекты, давали теоретическую возможность создавать ОМП другого рода.
В феврале 2022 г. высшее руководство Украины прямо заявило о желании разработать ядерное или радиологическое оружие для противостояния с Россией. Такие угрозы вскоре стали одним из поводов для начала российской Спецоперации по защите Донбасса. Более того, именно после этого удалось вскрыть имевшиеся у киевского режима планы по созданию и развитию ОМП.
Немирный атом
В контексте воссоздания запасов ОМП на Украине чаще всего упоминалось ядерное оружие – в связи с отказом от него в прошлом. Однако любые разговоры о строительстве ядерного потенциала не имели смысла. Для разработки и производства таких боеприпасов необходимы технологии и компетенции, недоступные украинской промышленности. На помощь из-за рубежа рассчитывать тоже не приходилось.
Понимая это, наиболее экзальтированные «политики» стали говорить о создании радиологического оружия. «Грязная бомба» отличается простотой конструкции и не требует особых технологий. В качестве сырья для ее производства подходило отработанное топливо, хранящееся на имеющихся АЭС.
Начало российской Спецоперации резко снизило вероятность промышленного производства радиологических боеприпасов или даже полностью предотвратило его. В то же время, нельзя исключать, что киевский режим, известный своим людоедским подходом, все же решится на провокации и атаки с применением радиоактивных материалов. Последние сообщения о подготовке акции такого рода поступили буквально на днях.
Достижения химпрома
По официальным данным, у Украины нет запасов полноценного химического оружия. Точная информация о попытках запустить производство и оснастить вооруженные формирования боевыми отравляющими веществами отсутствует. При этом время от времени поступают сообщения о применении тех или иных химических средств.
В последние месяцы из разных районов зоны боевых действий несколько раз поступали сообщения о применении Украиной боеприпасов с «химией». Наших бойцов атаковали при помощи гранат с раздражающими веществами; также отмечалось применение агентов, вызывающих потерю сознания и иные негативные симптомы. Что именно используют украинские формирования, и откуда они получили такие боеприпасы, пока неизвестно.
БОВ, активно применявшиеся в войнах прошлых эпох, сейчас не используются. Вероятно, по причине отсутствия такого оружия у киевского режима. Кроме того, Украина и ее покровители могут опасаться негативной реакции на такой шаг, как со стороны России, так и от третьих стран. В то же время, иностранная пропаганда распускает слухи о намерениях России применить БОВ – для проведения соответствующих провокаций и фабрикации обвинений.
В сфере биологии
В феврале-марте 2022 г. российская армия смогла взять под контроль несколько важных научных и промышленных объектов Украины. Там удалось найти документы и вещественные доказательства, указывающие на проведение исследований в области бактериологического оружия. Кроме того, стало известно и о разработке средств доставки патогенов.
Согласно найденным документам, украинские биолаборатории были развернуты при прямом содействии со стороны США. В их работе активно участвовали иностранные специалисты, и было налажено сотрудничество с зарубежными организациями. Проводились различные исследования возбудителей заболеваний и т.д., в том числе на людях.
Велась разработка средств доставки патогенов и их препаратов. В частности, предлагался выливной прибор для установки на разведывательно-ударные БПЛА одной из популярных моделей. В недавнем прошлом Украина имела достаточно многочисленный парк такой техники, но к настоящему времени он был почти полностью уничтожен. Кроме того, проект навесного оборудования для беспилотников не довели до эксплуатации, в т.ч. вследствие своевременному началу Спецоперации.
Отрицание и предотвращение
Реакция киевского режима и его зарубежных покровителей на публикацию данных о секретных проектах в области ОМП была предсказуемой. Украинское руководство отрицает все подозрения и обвинения. Американские политики заняли похожую позицию, но были вынуждены признать наличие совместных программ.
Следует напомнить, что ранее украинские официальные лица неоднократно упоминали необходимость получения ОМП – и с некоторого времени такие заявления звучали на фоне уже начавшихся работ. Кроме того, некоторые горячие головы продолжают выступать с подобными тезисами и сейчас, после разоблачения секретных проектов. При этом они не стесняются угрожать России и ее союзникам.
Таким образом, несмотря на все «опровержения», есть все основания считать, что Украина вела разработку ОМП, как минимум, двух видов – биологического и радиологического. Учитывая риторику киевского режима, нетрудно понять, против кого его собирались применять, и к каким последствиям это могло бы привести.
Таким образом, решение о проведении Специальной военной операции было правильным и своевременным. Уже на ранних стадиях операции удалось остановить секретные украинские разработки в области ОМП, а также, вероятно, предотвратить их дальнейшее развитие. За счет этого удалось избавиться от одной из основных угроз для республик Донбасса и приграничных регионов России.