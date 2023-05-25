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Премьер-министр Белоруссии заявил о прорабатывании Минском вопроса создания портовой инфраструктуры в Мурманской области

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Премьер-министр Белоруссии заявил о прорабатывании Минском вопроса создания портовой инфраструктуры в Мурманской области

Премьер-министр Республики Беларусь (РБ) Роман Головченко заявил о том, что Минск прорабатывает вопрос о создании портовой инфраструктуры в Мурманской области.


У нас есть несколько предложений, которые подлежат тщательному рассмотрению с тем, чтобы остановить свой выбор на чём-то одном

– приводит слова председателя белорусского правительства его пресс-служба в ТГ.

Как отметил белорусский премьер, в след за этим власти республики смогут без труда перейти к следующему этапу, связанному с бизнес-планированием и проработкой некоторых юридических процедур в рамках соответствующего соглашения.

В этом контексте, стоит упомянуть и о сделанных ранее заявлениях главой белорусского государства Александром Лукашенко во время его послания к народу и парламенту, согласно которым в настоящее время Белоруссия уже задействовала 20 российских морских портов. В то же время, признал белорусский лидер, этот показатель ещё довольно скромный.

Также Лукашенко подчеркнул необходимость создания собственной портовой инфраструктуры наряду с выстраиванием новых сухопутных маршрутов в направлении стран Азии и Ближнего Востока, таких как Китай, Иран и других. По его словам, развитие данной транспортной отрасли должно стать приоритетным направлением для РБ.

Кстати говоря, ещё в феврале текущего года глава белорусского государства заявил о готовности своей страны внести вклад в строительство порта в Мурманске. Также он заявил о желании использовать Северный морской путь для транспортировки своих товаров, сославшись на закрытие странами Балтики своих портов, что президент назвал «глупостью».
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12 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:08
    0
    Далековато до моря (Мурманской обл.) белорусам. Ведь ближе в Ленинградскую возить. Зачем?
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Ведь ближе в Ленинградскую возить. Зачем?

      После войны в состав Белоруссии нужно включить пару портов и вопрос решен. Только белорусам надо с нами вместе встать.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:26
      0
      наряду с выстраиванием новых сухопутных маршрутов в направлении стран Азии и Ближнего Востока, таких как Китай, Иран и других.

      А вот это пожалуйста ...! Ж\д путь достроили до Ирана и дальше ..
      А вообще Польшу теперь заставят свои грузы в наши фуры перегружать ,так что Батька готовь своих водил ! И все порты России в твоем распоряжении ,ведь мы почти уже единое государство .И делить нам нечего ,а враг у нас один !
    3. Lako
      Lako Сегодня, 19:35
      0
      Беларусь интересует портовая инфраструктура приспособленная для перевалки калийных удобрений,способная заменить Клайпеду.В строящейся Усть Луге и Питере она ещё не готова, да Уралкалий там не потеснишь. Вот Москва и предложила беларусам порт в Мурманске тем более, что финансовое состояние его, мягко говоря не очень. При этом обещали скидку на железнодорожные перевозки, до Мурманска то путь не близкий, а объёмы приличные.
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 18:10
    +4
    Правильно Батька мыслит. Сразу на выход в океан нацелился. На выход через Питер и Балтику рискованно надеяться. Попадет датчанам шлея под хвост и начнут в проливах выпендриваться, типа "у вас на судне труба дымит, рубка не покрашена, резина на кранцах лысая... устраняйте недостатки и приезжайте в следующем месяце" lol
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 18:14
      +1
      Если копнуть глубже, не тем он занят. Нужно объединяться, создавать СССР 2.0 Другого не дано. Вместе мы сила.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: Чеширский
        Если копнуть глубже, не тем он занят. Нужно объединяться, создавать СССР 2.0 Другого не дано. Вместе мы сила.

        Да вроде к этому все идет ..С Окраиной покончим ,там все быстрее пойдет и веселее ...А так Россия открыта для белорусов и все наши порты и т.д.
        Товар из Белоруссии очень ценится у нас ,качественный !
        Тушенка пропала ,видать в СВО уходит ..Отличная ,настоящая !
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 18:14
    +1
    Молодцы конечно. Беларусь страна семи морей!
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:22
    +1
    Рад за белорусов. Молодцы! Почему бы РФ не иметь свои порты на нашей територии?.. Давно пора.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 18:28
    0
    Как можно больше транспортных путей! Как можно более дешевая доставка! Отличная новость, просто прекрасная.
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 18:47
    0
    Построит Батька порт, обзаведется флотом и "белорусские креветки" перестанут быть насмешкой. good
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:57
    0
    Очень надеюсь, что строить его будут не белорусские же строительные фирмы в счет кредитов, которые когда-нибудь потом РБ может быть вернет (но это не точно).