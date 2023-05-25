Премьер-министр Белоруссии заявил о прорабатывании Минском вопроса создания портовой инфраструктуры в Мурманской области

У нас есть несколько предложений, которые подлежат тщательному рассмотрению с тем, чтобы остановить свой выбор на чём-то одном

Премьер-министр Республики Беларусь (РБ) Роман Головченко заявил о том, что Минск прорабатывает вопрос о создании портовой инфраструктуры в Мурманской области.– приводит слова председателя белорусского правительства его пресс-служба в ТГ.Как отметил белорусский премьер, в след за этим власти республики смогут без труда перейти к следующему этапу, связанному с бизнес-планированием и проработкой некоторых юридических процедур в рамках соответствующего соглашения.В этом контексте, стоит упомянуть и о сделанных ранее заявлениях главой белорусского государства Александром Лукашенко во время его послания к народу и парламенту, согласно которым в настоящее время Белоруссия уже задействовала 20 российских морских портов. В то же время, признал белорусский лидер, этот показатель ещё довольно скромный.Также Лукашенко подчеркнул необходимость создания собственной портовой инфраструктуры наряду с выстраиванием новых сухопутных маршрутов в направлении стран Азии и Ближнего Востока, таких как Китай, Иран и других. По его словам, развитие данной транспортной отрасли должно стать приоритетным направлением для РБ.Кстати говоря, ещё в феврале текущего года глава белорусского государства заявил о готовности своей страны внести вклад в строительство порта в Мурманске. Также он заявил о желании использовать Северный морской путь для транспортировки своих товаров, сославшись на закрытие странами Балтики своих портов, что президент назвал «глупостью».