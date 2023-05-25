ЧВК «Вагнер» в рамках состоявшегося обмена вернула на Украину более ста украинских пленных и тело наёмника из США

Очередной обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной, на подконтрольную Киеву территорию вернулось 106 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис Зеленского.
В Киеве подтверждают состоявшийся обмен и возвращение более ста украинских военных, взятых в плен на Бахмутском направлении. Как заявили в офисе президента Украины, из плена вернулось 8 офицеров и 98 солдат, всего 106 человек. Другие подробности обмена представители киевского режима не раскрывают.
С российской стороны тоже никакой официальной информации нет, Министерство обороны никак не комментирует состоявшийся обмен. Высказывается предположение, что обмен организовало командование ЧВК "Вагнер", поскольку Киев получил военнослужащих только с Бахмутского направления, а также вместе с военнопленными были переданы тела убитых всушников. До этого "Оркестр" неоднократно отправлял на украинскую сторону тела погибших в Бахмуте украинских военных, а также проводил обмен пленными.
Между тем, появилось подтверждение того, что обмен был произведен именно ЧВК "Вагнер". Как сообщается, "Оркестр" передал Украине тело американского наемника, а заодно и украинских военных, взятых в плен до получения приказа "пленных не брать".
Сегодня тело погибшего в Бахмуте американского наемника Николаса Меймера было передано украинской стороне (...) Кроме того, состоялась отправка 106 пленных, кому удалось выжить, пока "музыканты" брали в плен
- говорится в сообщении.
Кого вернул "Вагнер" информации нет, возможно, она появится позже. Хотя, если судить по ранее состоявшимся обменам, "Оркестр" такую информацию предпочитает не распространять.