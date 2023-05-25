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ЧВК «Вагнер» в рамках состоявшегося обмена вернула на Украину более ста украинских пленных и тело наёмника из США

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ЧВК «Вагнер» в рамках состоявшегося обмена вернула на Украину более ста украинских пленных и тело наёмника из США

Очередной обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной, на подконтрольную Киеву территорию вернулось 106 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис Зеленского.


В Киеве подтверждают состоявшийся обмен и возвращение более ста украинских военных, взятых в плен на Бахмутском направлении. Как заявили в офисе президента Украины, из плена вернулось 8 офицеров и 98 солдат, всего 106 человек. Другие подробности обмена представители киевского режима не раскрывают.

С российской стороны тоже никакой официальной информации нет, Министерство обороны никак не комментирует состоявшийся обмен. Высказывается предположение, что обмен организовало командование ЧВК "Вагнер", поскольку Киев получил военнослужащих только с Бахмутского направления, а также вместе с военнопленными были переданы тела убитых всушников. До этого "Оркестр" неоднократно отправлял на украинскую сторону тела погибших в Бахмуте украинских военных, а также проводил обмен пленными.

Между тем, появилось подтверждение того, что обмен был произведен именно ЧВК "Вагнер". Как сообщается, "Оркестр" передал Украине тело американского наемника, а заодно и украинских военных, взятых в плен до получения приказа "пленных не брать".

Сегодня тело погибшего в Бахмуте американского наемника Николаса Меймера было передано украинской стороне (...) Кроме того, состоялась отправка 106 пленных, кому удалось выжить, пока "музыканты" брали в плен

- говорится в сообщении.

Кого вернул "Вагнер" информации нет, возможно, она появится позже. Хотя, если судить по ранее состоявшимся обменам, "Оркестр" такую информацию предпочитает не распространять.
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11 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 17:46
    +4
    Наемника надо было прикопать как дохлую собаку.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 17:51
      +1
      Цитата: Million
      Наемника надо было прикопать как дохлую собаку.

      А на мой взгляд- надо было передавать его тушку послу США. Причем с максимальной оглаской..
      Глядишь задумаются другие
      1. Million
        Million Сегодня, 18:03
        +3
        Не соглашусь.
        Там его похоронят как героя,семье денег дадут.
        А тут - пропал и пропал.Ни могилы-ничего от него не останется.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 18:04
        0
        Цитата: свой1970
        надо было передавать его тушку послу США.

        Это вне компетенции любого посла... к сожалению
        1. Баберметис
          Баберметис Сегодня, 18:10
          0
          [/quote]
          Цитата: Canecat
          [quote=свой1970]надо было передавать его тушку послу США.

          Это вне компетенции любого посла... к сожалению


          Это бред сивой кабылы
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 17:55
      +1
      Цитата: Million
      Наемника надо было прикопать как дохлую собаку.

      ну двоих вернули ,для пиара ..А сколько прикопали !!! Там их говорили 1000 как минимум и поляков много было ..Где они все ? А Оркестр своих вызволял ,а может и перебежчиков под кувалду ..Кто знает ,там у них в Вагнеров свои "уставы и кодексы чести " Вечная память павшим ,бились жестко и Победили !
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 18:01
        0
        Цитата: Zemaan
        ну двоих вернули ,для пиара ..А сколько прикопали !!! Там их говорили 1000 как минимум и поляков много было ..

        Возможно по этим двоим запрос от родни пришел, а все остальные это те которые "ихтамнет"
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:20
          0
          Высказывается предположение, что обмен организовало командование ЧВК "Вагнер"

          Значит так нужно! У этих парней слова с делом не расходятся.
  2. Комментарий был удален.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:05
    0
    По наемникам было бы результативнее если бы их тушки выдавали в москве или крыму под видео с вопросами чей крым и тд, плюс каждого наемника живого или нет оглашать фио по RT и ОРТ на весь мир с подписанием на видео бумаг и вопросами чей тот же крым и прочими. Ну чтоб уж точно его там свои же на западе и заклемили до конца жизни и родственников что тушку выкупать приедут(ну там оплата морга, перевозка в рефрежираторе, бензин,платон и тд. Уж этих то что мелочится, отрыватся по полной, мы их не звали.
  4. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 18:16
    0
    Цитата: свой1970
    А на мой взгляд- надо было передавать его тушку послу США. Причем с максимальной оглаской..
    Глядишь задумаются другие

    Ваши взгляды морально устарели... если передать все тушки убитых западных наемников в СВО - адресаты передохнут от обдумывания всего этого)
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:38
    0
    "ЧВК «Вагнер» в рамках состоявшегося обмена вернула на Украину более ста украинских пленных и тело наёмника из США" а рядом цинк под турецким флагом? Для антуража или там не наемник?