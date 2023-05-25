ЧВК «Вагнер» в рамках состоявшегося обмена вернула на Украину более ста украинских пленных и тело наёмника из США

Сегодня тело погибшего в Бахмуте американского наемника Николаса Меймера было передано украинской стороне (...) Кроме того, состоялась отправка 106 пленных, кому удалось выжить, пока "музыканты" брали в плен

Очередной обмен военнопленными произошел между Россией и Украиной, на подконтрольную Киеву территорию вернулось 106 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на офис Зеленского.В Киеве подтверждают состоявшийся обмен и возвращение более ста украинских военных, взятых в плен на Бахмутском направлении. Как заявили в офисе президента Украины, из плена вернулось 8 офицеров и 98 солдат, всего 106 человек. Другие подробности обмена представители киевского режима не раскрывают.С российской стороны тоже никакой официальной информации нет, Министерство обороны никак не комментирует состоявшийся обмен. Высказывается предположение, что обмен организовало командование ЧВК "Вагнер", поскольку Киев получил военнослужащих только с Бахмутского направления, а также вместе с военнопленными были переданы тела убитых всушников. До этого "Оркестр" неоднократно отправлял на украинскую сторону тела погибших в Бахмуте украинских военных, а также проводил обмен пленными.Между тем, появилось подтверждение того, что обмен был произведен именно ЧВК "Вагнер". Как сообщается, "Оркестр" передал Украине тело американского наемника, а заодно и украинских военных, взятых в плен до получения приказа "пленных не брать".- говорится в сообщении.Кого вернул "Вагнер" информации нет, возможно, она появится позже. Хотя, если судить по ранее состоявшимся обменам, "Оркестр" такую информацию предпочитает не распространять.