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Кредитный рейтинг США оказался под угрозой понижения

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Кредитный рейтинг США оказался под угрозой понижения

Тупик с потолком долга США достиг критической стадии — кредитный рейтинг страны AAA находится под угрозой, что может повлиять на стоимость долговых ценных бумаг казначейства на триллионы долларов.


В минувшую среду американское рейтинговое агентство Fitch поставило кредит США под наблюдение на предмет возможного понижения, сославшись на политическое «балансирование на грани» в переговорах о повышении потолка долга.

Это означает, что кредитный рейтинг США, который пока находится на высоком уровне ААА, сигнализируя о том, что выпущенные государством казначейские векселя являются «наиболее безопасными» инвестициями, может быть понижен, если лимит долга не будет повышен до так называемой «X-даты», когда у страны заканчиваются деньги, чтобы оплачивать счета.

«Х-дата» - это приближающееся 1 июня. Именно до этого момента американскому руководству необходимо либо повысить лимит госдолга, либо начинать экономить и переходить к погашению. Об этом в своём интервью прессе на этой неделе заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Рейтинговое агентство ожидает разрешения кризиса потолка долга до начала лета. Однако риск того, что переговоры могут затянуться, есть. Агентство Fitch также сообщило об обеспокоенности по поводу проблем с управлением долгом в условиях кризиса.

Мы считаем, что возросли риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен до X-даты, и, следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым из своих обязательств

— отмечают эксперты из Fitch.

Понижение рейтинга негативно влияет на кредитоспособность эмитента долга — в данном случае США — и может увеличить стоимость заимствования. Сразу после объявления Fitch, казначейские векселя США со сроком погашения в начале июня, подскочили на 7%.

И озабоченные инвесторы уже нервничают по мере приближения 1 июня. В минувшую среду фондовые индексы США упали, поскольку переговоры затянулись. Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,73% до 4 115,24 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,77% до 32 799,92 пункта. Правда, по итогам четверга падение в основном было отыграно.

Эксперты считают, что в любом случае в США будет принято решение об очередном повышении потолка госдолга, так как администрация Байдена, по определению, не пойдёт на выплату триллионных долгов. Однако республиканцы могут использовать ситуацию в своих интересах, заставив Байдена утвердить пункты экономии государственных средств. Но Байден, как и любой другой президент в новейшей американской истории - человек слова: хочет - слово даст, захочет - заберёт обратно...

Вызывает немало вопросов и сам факт того, что кредитный рейтинг экономики США находится на одной из высочайших отметок, в то время как государство (пусть и теоретически) готовится к дефолту, а платить по огромным долгам вряд ли кто-то в администрации США собирается. Это к вопросу о независимости рейтинговых агентств.
Автор:
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11 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:16
    +3
    Кредитный рейтинг США оказался под угрозой понижения

    Интересно, кто-же эту угрозу приведет в действие и воплотит в жизнь? winked
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:25
      +1
      США никогда не отдавали долги, вот и в этот раз ну объявят они технический дефолт и что изменится ? Говорят переходим на расчеты в местных валютах, так этот расчет все равно привязан к доллару, перевод идет по его курсу ну только что реальные зеленые бумажки возить не будем. К тому же Китай как основной держатель долга США и поставщик товаров в Европу и США никогда не перейдет на юань в расчетах с ними, все это внутренняя борьба перед выборами в США.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:18
    -1
    Рейтинговое агентство Fitch хоть номинально и считается "международным", является американской корпорацией, немалая доля которой принадлежит государству. И уж если это агентство заговорило о возможном снижении кредитного рейтинга США, то надо запасаться попкорном (не забывая про соль, спички и керосин, которые остаются вечными ценностями, ну разве что патроны можно в этот список добавить) ибо скоро может начаться самая крутая трагикомедия за всю историю человеческой цивилизации. Одно хорошо - скучно не будет.
    1. Илья22558
      Илья22558 Сегодня, 08:04
      0
      Патроны надо в первую очередь добавлять! Если будут патроны - будут и соль, и керосин, и спички... bully
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +2
    кредитный рейтинг США, который пока находится на высоком уровне ААА
    Не кажется ли странным, что кредитный рейтинг Сша находится на высоком уровне при том, что идут разговоры либо об объявлении дефолта, либо поднятии потолка госдолга, который и так заоблачный? И после этого еще кто-то будет утверждать, что американские рейтинговые агентства не ангажированы, беспристрастны и объективны?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:33
    +2
    ой... да до «Х-даты» всё и закончится.... не впервой им потолок пробивать... и голова у них не болит... wassat
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:45
    +2
    Тупик с потолком долга США достиг критической стадии — кредитный рейтинг страны AAA находится под угрозой, что может повлиять на стоимость долговых ценных бумаг казначейства на триллионы долларов.
    Не первый раз происходит такое в мерикатосии. Даже если республиканцы не договорятся с демократами, самоходка, по их же законам, может самостоятельно повысить гос.долг. Будем поглядеть.
  6. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 07:58
    +1
    Как это они сами себе понизят рейтинг? А потом скажут демократия в действии, а под шумок опять грабанут пол мира?
  7. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:05
    +1
    Это означает, что кредитный рейтинг США, который пока находится на высоком уровне ААА,


    Не у всех рейтинговых агентств США уже имеют ААА, некоторые уже ставят рейтинг ниже.
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:07
    0
    Цитата: rotmistr60
    Не кажется ли странным, что кредитный рейтинг Сша находится на высоком уровне при том, что идут разговоры либо об объявлении дефолта,


    Нет. Кредитный рейтинг оценивается не на основе "разговоров", а на основе реальной возможности платить по долгам. До недавнего времени США исправно платили проценты по своим финансовым обязательствам, потому имели высокий рейтинг.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:36
    0
    Ситуация более чем парадоксальная . Страна находящаяся на грани технического банкротства ,имеет рейтинг ААА.
    Чего стоят эти агенства можно судить по этой инфе