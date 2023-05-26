Кредитный рейтинг США оказался под угрозой понижения

Мы считаем, что возросли риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен до X-даты, и, следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым из своих обязательств

Тупик с потолком долга США достиг критической стадии — кредитный рейтинг страны AAA находится под угрозой, что может повлиять на стоимость долговых ценных бумаг казначейства на триллионы долларов.В минувшую среду американское рейтинговое агентство Fitch поставило кредит США под наблюдение на предмет возможного понижения, сославшись на политическое «балансирование на грани» в переговорах о повышении потолка долга.Это означает, что кредитный рейтинг США, который пока находится на высоком уровне ААА, сигнализируя о том, что выпущенные государством казначейские векселя являются «наиболее безопасными» инвестициями, может быть понижен, если лимит долга не будет повышен до так называемой «X-даты», когда у страны заканчиваются деньги, чтобы оплачивать счета.«Х-дата» - это приближающееся 1 июня. Именно до этого момента американскому руководству необходимо либо повысить лимит госдолга, либо начинать экономить и переходить к погашению. Об этом в своём интервью прессе на этой неделе заявила министр финансов США Джанет Йеллен.Рейтинговое агентство ожидает разрешения кризиса потолка долга до начала лета. Однако риск того, что переговоры могут затянуться, есть. Агентство Fitch также сообщило об обеспокоенности по поводу проблем с управлением долгом в условиях кризиса.— отмечают эксперты из Fitch.Понижение рейтинга негативно влияет на кредитоспособность эмитента долга — в данном случае США — и может увеличить стоимость заимствования. Сразу после объявления Fitch, казначейские векселя США со сроком погашения в начале июня, подскочили на 7%.И озабоченные инвесторы уже нервничают по мере приближения 1 июня. В минувшую среду фондовые индексы США упали, поскольку переговоры затянулись. Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,73% до 4 115,24 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,77% до 32 799,92 пункта. Правда, по итогам четверга падение в основном было отыграно.Эксперты считают, что в любом случае в США будет принято решение об очередном повышении потолка госдолга, так как администрация Байдена, по определению, не пойдёт на выплату триллионных долгов. Однако республиканцы могут использовать ситуацию в своих интересах, заставив Байдена утвердить пункты экономии государственных средств. Но Байден, как и любой другой президент в новейшей американской истории - человек слова: хочет - слово даст, захочет - заберёт обратно...Вызывает немало вопросов и сам факт того, что кредитный рейтинг экономики США находится на одной из высочайших отметок, в то время как государство (пусть и теоретически) готовится к дефолту, а платить по огромным долгам вряд ли кто-то в администрации США собирается. Это к вопросу о независимости рейтинговых агентств.