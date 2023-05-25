Украинские ресурсы: Польша отказала Украине в присоединении к ВСУ польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG

Зеленский и его окружение предпринимают попытки втянуть в войну Польшу, поскольку ВСУ в одиночку уже не справляются. Однако, несмотря на все заявления о поддержке, Варшава вступать в открытый конфликт не желает. Одно дело - присоединить к себе "под шумок" Западную Украину, и совсем другое - вступить в войну с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в офисе президента.
Зеленский не оставляет попыток сыграть на польской русофобии и привлечь польскую армию к противостоянию с российской. Имеются данные, что киевский режим пытался убедить Варшаву отправить на Донбасс хотя бы Литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). В Польше готовы отправить эту бригаду на Украину, но только на Западную и для контроля присоединяемых территорий. Таким образом, Варшава отказала Киеву в присоединении данной бригады к ВСУ.
Как отмечают украинские ресурсы, Польша, несмотря на свою антироссийскую риторику и заявления о поддержке Киева, воевать с Россией в открытую не хочет. В последнее время даже количество польских наемников в ВСУ сократилось, видимо, самых активных выбили, а остальные погибать за Зеленского не спешат, что очень нервирует Киев.
В то же время Варшава готова вступить в войну, но только при условии, что за ее спиной будет стоять НАТО в готовности применить статью 5 Устава альянса о коллективной защите. Но, этого не хотят уже в Брюсселе, поскольку в этом случае локальный конфликт перерастет в глобальный с применением ядерного оружия. Сытая Европа не хочет войны на своих территориях.
Поэтому никакого членства в НАТО Украине не видать, Киев так и будут кормить обещаниями и говорить про "открытые двери".