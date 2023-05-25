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Украинские ресурсы: Польша отказала Украине в присоединении к ВСУ польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG

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Украинские ресурсы: Польша отказала Украине в присоединении к ВСУ польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG

Зеленский и его окружение предпринимают попытки втянуть в войну Польшу, поскольку ВСУ в одиночку уже не справляются. Однако, несмотря на все заявления о поддержке, Варшава вступать в открытый конфликт не желает. Одно дело - присоединить к себе "под шумок" Западную Украину, и совсем другое - вступить в войну с Россией со всеми вытекающими из этого последствиями. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в офисе президента.


Зеленский не оставляет попыток сыграть на польской русофобии и привлечь польскую армию к противостоянию с российской. Имеются данные, что киевский режим пытался убедить Варшаву отправить на Донбасс хотя бы Литовско-польско-украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского (LITPOLUKRBRIG). В Польше готовы отправить эту бригаду на Украину, но только на Западную и для контроля присоединяемых территорий. Таким образом, Варшава отказала Киеву в присоединении данной бригады к ВСУ.

Как отмечают украинские ресурсы, Польша, несмотря на свою антироссийскую риторику и заявления о поддержке Киева, воевать с Россией в открытую не хочет. В последнее время даже количество польских наемников в ВСУ сократилось, видимо, самых активных выбили, а остальные погибать за Зеленского не спешат, что очень нервирует Киев.

В то же время Варшава готова вступить в войну, но только при условии, что за ее спиной будет стоять НАТО в готовности применить статью 5 Устава альянса о коллективной защите. Но, этого не хотят уже в Брюсселе, поскольку в этом случае локальный конфликт перерастет в глобальный с применением ядерного оружия. Сытая Европа не хочет войны на своих территориях.

Поэтому никакого членства в НАТО Украине не видать, Киев так и будут кормить обещаниями и говорить про "открытые двери".
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:30
    +6
    Если у Кремля есть яйца, то он должен публично заявить, что ввод иностранных войск, даже только на Западэнщину - это угроза существования России, а в соответствии с оборонной концепцией при этом допускается применение ЯО.
    З.Ы. И ещё заключить Договоры с Приднестровьем и РБ типа НАТО со статьёй №5.

    Выбить напрочь дурные мысли из польских и прочих голов.
    1. ian
      ian Сегодня, 18:34
      +2
      Заявлять дело нехитрое. Что что, а "красными линиями" мы все вокруг исписали. Делать что то реальное, вот с этим проблема....
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:37
      +1
      Румата-яйца конечно же есть в холодильнике кремлевской кухни. Мало вам красных линий-так они начертят ультракрасные линии laughing
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: Румaтa
      Если у Кремля есть яйца, то он должен публично заявить, что ввод иностранных войск, даже только на Западэнщину - это угроза существования России, а в соответствии с оборонной концепцией при этом допускается применение ЯО.
      З.Ы. И ещё заключить Договоры с Приднестровьем и РБ типа НАТО со статьёй №5.

      Выбить напрочь дурные мысли из польских и прочих голов.

      Об этом было уже сказано,за пару часов до начала СВО..
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:33
    +1
    Согласие Польши на вступление этой бырргады в состав ВСУ означало бы, что власти Польши знают каждого наёмника. А раз знают, то и спрос будет с Польши за их действия.
    А так... Даже если поллитукры начнут с всушниками стреляться - это частные лица. Мы за них не отвечаем. Удобно. Да и правильно с точки зрения государства.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:51
    0
    В Польше готовы отправить эту бригаду на Украину

    В таком случае ее сразу и демонстративно надо накрывать. Вооруженное формирование в зоне спецоперации - полностью легитимная цель
    1. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 19:48
      0
      Цитата: Bingo
      В Польше готовы отправить эту бригаду на Украину

      В таком случае ее сразу и демонстративно надо накрывать. Вооруженное формирование в зоне спецоперации - полностью легитимная цель

      Об этом уже сто раз сказали на официальном уровне,и только на ВО,живут в каком то своём мире..
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:02
    +1
    Цитата: Bingo
    В Польше готовы отправить эту бригаду на Украину

    В таком случае ее сразу и демонстративно надо накрывать. Вооруженное формирование в зоне спецоперации - полностью легитимная цель


    Полностью легитимных целей названо уже столько, что можно реестр составлять. (((
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:12
    0
    Украинские ресурсы: Польша отказала Украине в присоединении к ВСУ польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG
    . Отмороженные в любом государстве есть, но не всегда их становится так много, что б свое государство наизнанку вывернуть...
    Украине с этим не повезло... отмороженные, скакуасов оказалось достаточно, теперь отгребают то, на что упорно нарывались.
  6. Альф
    Альф Сегодня, 19:45
    0
    В то же время Варшава готова вступить в войну, но только при условии, что за ее спиной будет стоять НАТО в готовности применить статью 5 Устава альянса о коллективной защите.

    Поляки наверно, забыли, а может, вообще не знали, что 5-й пункт вовсе не означает, что за Польшу начнут воевать "Большие пацаны". В этом пункте английским по белому написано, что в случае военных действий любая страна, входящая в НАТО, может оказать ЛЮБУЮ помощь, которую сочтет нужной, вплоть до военных действий. А может и ограничиться порицанием агрессора..

    И то, только в случае, если страна НАТО ПОДВЕРГНЕТСЯ НАПАДЕНИЮ, а не сама начнет военные действия.