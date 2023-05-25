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Западная пресса пишет, что у Великобритании «заканчивается оружие» для поставок ВСУ

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Западная пресса пишет, что у Великобритании «заканчивается оружие» для поставок ВСУ

В настоящее время Великобритания рискует исчерпать запасы вооружений, которые могли бы быть переданы Украине. О том, что у Великобритании «заканчивается оружие» для поставок ВСУ, пишет издание Daily Mail, ссылающееся на заявление военного эксперта Горварда Уилдона.


Британский военный аналитик отметил, что, передавая Украине ракеты Storm Shadow, которые считаются самыми мощными неядерными ракетами на вооружении королевской армии, Лондон предполагал, что основная часть данных боеприпасов будет сохранена в британских арсеналах для обороны самого Соединенного королевства. Не исключено, что Киеву поставили наиболее старые ракеты данного типа, с истекшим сроком годности.

Что касается истребителей, то их передать Великобритания не может. Даже того количества самолетов, которым сейчас располагают Королевские военно-воздушные силы, недостаточно для обороны самой Великобритании. Поэтому очень странной кажется мысль о том, что Лондон может помочь Украине современными реактивными самолетами.

У нас недостаточно средств для защиты Великобритании и выполнения наших международных обязательств

- подчеркивает военный эксперт.

Отметим, что Великобритания с начала специальной военной операции играла одну из ключевых ролей в организации военной помощи киевскому режиму со стороны «коллективного Запада». Но затягивание конфликта плохо сказалось на военном потенциале самого Соединенного королевства, и если поставки вооружений будут продолжаться в том же объеме, скоро Лондону будет нечем себя защищать, не говоря уже о том, чтобы помогать в обороне третьим странам.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:30
    +2
    У вас там разобранный авианосец,снимите с него всё что возможно,а корпус отошлите с экспедитором ук-роине,и назовите его "морской экспедиционный корпус " wassat
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:40
      +1
      Британия самая подлючая страна для России за многовековую историю ими же создана и поддерживается Польша гиена Европы, устранив эти два образования можно исключить много бед для России. Вот скажите у России есть сначала обязательства о военной помощи ЛНР и ДНР, далее эти области вошли в состав России, теперь в отношении этих областей России ведется военная агрессия, так имеем мы право разнести в труху эти страны совершающие атаку на территорию России ? Только не надо тут про 5-ю стать НАТО, есть Конституция России где четко сказано о защите своих границ.
  2. ian
    ian Сегодня, 18:31
    +3
    Это не для нас "плач Ярославны". Это для их правительства. Чтоб больше выделили денежков для ВПК и закупки вооружений у "барина".
  3. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 18:46
    +2
    Нка самом деле, плевать они хотели на свою оборону. Они свято верят, что находятся "под крышей" Америки и им ничего за свои выпендроны не будет. Пора бы эту иллюзию у них и им подобным разрушить.
  4. геолог
    геолог Сегодня, 18:56
    -1
    Ротшильды для стимулирования распродажи пулеметов Максим и пр. заварили 1 Мировую, а сейчас новые бренды продаж - мислы, средства спутниковой разведки, ботинки и много чего, чтобы поднять паунды...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:13
    0
    А почему бы немножко "неподсуетить" Аргентину на счет Мальвинских (Фолклендских) островов пока нагличане оружие х0хлам отдали, а нового еще не наделали? Да и ихнему Риши будет чем заняться, кроме лобзаний с зеленским .