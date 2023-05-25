Западная пресса пишет, что у Великобритании «заканчивается оружие» для поставок ВСУ

В настоящее время Великобритания рискует исчерпать запасы вооружений, которые могли бы быть переданы Украине. О том, что у Великобритании «заканчивается оружие» для поставок ВСУ, пишет издание Daily Mail, ссылающееся на заявление военного эксперта Горварда Уилдона.
Британский военный аналитик отметил, что, передавая Украине ракеты Storm Shadow, которые считаются самыми мощными неядерными ракетами на вооружении королевской армии, Лондон предполагал, что основная часть данных боеприпасов будет сохранена в британских арсеналах для обороны самого Соединенного королевства. Не исключено, что Киеву поставили наиболее старые ракеты данного типа, с истекшим сроком годности.
Что касается истребителей, то их передать Великобритания не может. Даже того количества самолетов, которым сейчас располагают Королевские военно-воздушные силы, недостаточно для обороны самой Великобритании. Поэтому очень странной кажется мысль о том, что Лондон может помочь Украине современными реактивными самолетами.
У нас недостаточно средств для защиты Великобритании и выполнения наших международных обязательств
- подчеркивает военный эксперт.
Отметим, что Великобритания с начала специальной военной операции играла одну из ключевых ролей в организации военной помощи киевскому режиму со стороны «коллективного Запада». Но затягивание конфликта плохо сказалось на военном потенциале самого Соединенного королевства, и если поставки вооружений будут продолжаться в том же объеме, скоро Лондону будет нечем себя защищать, не говоря уже о том, чтобы помогать в обороне третьим странам.