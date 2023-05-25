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Премьер-министр Армении сообщил о договоренности с Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности государств

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Премьер-министр Армении сообщил о договоренности с Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности государств

Армения и Азербайджан согласились признать территориальную целостность друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сегодня находится в Москве, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.


Глава армянского правительства отметил, что Ереван готов к разблокированию всех транспортных коридоров в соседнюю страну. Региональные коммуникации с Азербайджаном, по его словам, также будут открыты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает, что мирное соглашение между странами может быть заключено, поскольку Армения наконец признала Карабах частью Азербайджана. Кроме того, глава азербайджанского государства подчеркнул, что территориальных претензий к Армении у его страны нет.

Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета

- подчеркнул Ильхам Алиев.

Между тем, и в Армении, и в армянском сообществе в целом, далеко не все известные лица поддерживают заявление Пашиняна. Еще два дня назад известный предприниматель и бывший госминистр НКР Рубен Варданян заявлял, что кроме народа Арцаха (армянское название Карабаха), никто не вправе принимать подобных решений.

120 тысяч человек, живущие в Арцахе, в том числе и 30 тысяч детей, имеют право сами определять свое будущее. Никто не может им навязать извне эти решения

- заявил Варданян.

Для многих сторонников независимости Карабаха заявление Пашиняна выглядит как признание своеобразной «капитуляции» перед Азербайджаном. С другой стороны, силы Армении и Азербайджана несопоставимы, даже если не учитывать стоящую за Азербайджаном Турцию, и это прекрасно понимают в Ереване. Вопрос о том, какое будущее ждет НКР, остается открытым.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:43
    +2
    Долго еще армяне будут терпеть этого "мошенника" (другие, более подходящие эпитеты, сайт автоматом правит на свое усмотрение). Жаль...
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 18:50
      -4
      Цитата: alystan
      Долго еще армяне будут терпеть этого "мошенника" (другие, более подходящие эпитеты, сайт автоматом правит на свое усмотрение). Жаль...

      Вы верно подметили ..Тот еще соросенок и кураторы советники его ,что то явно задумали и против России ...
      Типо проблем Карабаха уже нет и русские уходите ,у нас "дружба" с азербайджанцами и т.д.
      Если уходим ,то через некоторое время начинается заваруха опять ,но в качестве "миротворцев" будет уже Турция и их военная база или французы ,ну короче натовцы ..План конечно хитрый у Паши ну ну ..Эх армяне мало вас подставляли ,опять хотите ?
      Вырежут вас и опять орать будете Россия спаси ,нас обманули ..
      P.S. Тут еще ж\д путь открыли прямой до Ирана ..Вот их главная цель чую англосаксов ..Не дать России связи прямой с Ираном и т.д.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:12
        +1
        Да и мир этот ... недолговечный.
        Достаточно одного @@@@, что начнёт обстрел сопредельной территории, те ответят, им тоже ответят - и конец перемирия.
        А @@@@ всегда найдётся. Не найдётся сам - его найдут США
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:50
      0
      Все, сдулись "гордые" армяне, отсюда вопрос за что Пашинян положит сотни своих людей ? Нет я не призываю к войне, наоборот я призываю сначала думать, а потом взвесив, что гонор ни что против оружия и выучки противника не рыпаться. В данной ситуации Азербайджан сделал правильную ставку на союзника Турцию, в отличии от Армении члена ОДКБ, но дружбу водят с США. Теперь нам надо выводить миротворцев, пусть сами живут как смогут, хватит их мирить и разнимать. Лично мне больше понятна политика Алиева, он точно знает что хочет и выполняет свои взятые обязательства в отличии от армян ерзающих на двух стульях.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:55
      +2
      Самое интересное,но там хватапт поддеживающих этого армянского соросиста
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 19:05
        +1
        Согласен, просто из личного интереса общался с армянами живущими в России и знаете на мой провокационный вопрос, до коле этот пройдоха будет во власти ?, они горячо его поддерживают, а Саркисяна вором называют, для меня это загадка их менталитета smile .
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 19:50
          0
          Цитата: Silver99
          Согласен, просто из личного интереса общался с армянами живущими в России и знаете на мой провокационный вопрос, до коле этот пройдоха будет во власти ?, они горячо его поддерживают, а Саркисяна вором называют, для меня это загадка их менталитета smile .

          Отдать (Продать) Карабах ,политый кровью армян ,это высшая степень предательства своего народа ..Но ради задания выдавить Россию из Армении ,эти на все пойдут ..И армяне живущие и торгующие в России ,еще не понимают ,что им грозит ,если это произойдет ...
          Выгонят Россию из Армении ,выгонят вас туда ,криминала много от вам ,да и от айзербайджанцев Так что пусть думают ,кто им ближе ,а Россия уже устала от этих игр за наш счет .

          Мы заставим уважать Россию и наши интересы ВСЕХ в мире hi
          И рычагов и прочих методов у нас достаточно ..Был бы приказ и Законы соответствующие . Пока наблюдаем за всей этой наглостью и,ненавистью и главное предательством . Мы уже другие "братья" .
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:53
    0
    Выдавят армян теперь из Карабаха,после того как пашинян так прогнулся в угоду своему хозяину соросу. Мужества не хватило признать Карабах частью Армении,а теперь карабахские армяне признанием пашишяша вне закона ибо живут без разрешения в чужой стране.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:03
      0
      Подавляющее большинство армян оттуда уехало.Это к тому,что им не помогли и лягушатники,и заштатники и не только.Хотя,эта "помощь"выглядела как гири к ногам
  3. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 18:54
    -2
    Армения никогда и не оспаривала территориальную целостность Азербайджанской Республики. Вопрос только в том, что к ней никакого отношения не имеет Республика Ар.цах (НКР).

    Пашинян - демон и предатель вроде Иуды, поставленный англичанами и турками в результате "цветной революции". Имя его проклято, как и его потомков.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:58
    0
    Ну вот, наконец, и помирились два братских кавказских народа! Теперь они вместе рука об руку пойдут навстречу светлому будущему!
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 19:06
      0
      Всё больше тревоги. Распад был с известным количеством проблем и смертей.
      Как стабилизация и объединение пройдет? За чей счет? Опять разыграют"системообразующая историческая роль русских" ?
    2. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 19:10
      0
      Ничего они пока не помирились. И Пашинян тут вроде кривит с такими заявлениями.
      Толку от признания территорий, если остается проблема армян в НКРб. С одной стороны есть ультиматум Азербайджана, о том что жители НКРб должны либо принять гражданство азербайджана, либо покинуть территорию страны. А тут типа уступка от Пашиняна - мы признаем границы, а вы должны соблюдать в ответ права его жителей. Нафига вот Алиеву армяне в Степанакере? Ждать нового конфликта? Не пойдет думаю Алиев на такую однобокую сделку - он сейчас доминирует силой, потому будет додавливать армян.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:59
    -1
    Премьер-министр Армении сообщил о договоренности с Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности государств.

    А в границах какого века, какого года? Или хотя бы сейчас то, даже для себя, начертили границы, в которых будут далее находиться?