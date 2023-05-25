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Украинское издание опубликовало, как утверждается, свежее видео с главкомом ВСУ Залужным, сказавшим всего несколько фраз

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Украинское издание опубликовало, как утверждается, свежее видео с главкомом ВСУ Залужным, сказавшим всего несколько фраз

Украинское интернет-издание "Клименко тайм" опубликовало, как утверждается, свежее видео, датированное 25 мая текущего года, на котором присутствует пропавший из публичного пространства главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.


На 35-секундном видео можно увидеть, как украинский блогер, находящийся, по всей видимости, в кабинете главкома ВСУ, на фоне признанного на территории России террористической организацией "Правого сектора" называет дату записи ролика после чего говорит, что, вопреки всем "фантастическим историям и конспирологическим версиям" касательно внезапного исчезновения Залужного, он хочет "открыть страшную тайну".

Затем камера перемещается в другой конец офисного стола, за которым сидит главком ВСУ Залужный, который говорит слова благодарности "всем украинцам" и добавляет, что уверен в победе украинской армии. На этом короткое видео обрывается.

Стоит отметить, что Залужный на видео выглядит нездоровым и осунувшимся, что лишь подогревает слухи о его ранении. К тому же, возникает вопрос: почему первое после длительного отсутствия появление главкома ВСУ произошло не на одном из центральных ТВ-каналов Украины, а на страницах СМИ третьего эшелона. К тому же, вызывает вопросы отсутствие в этой публикации какой-либо смысловой нагрузки, кроме нарочитой демонстрации живого и способного произнести несколько фраз Залужного.



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17 комментариев
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  1. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 19:14
    +1
    Байден, хуже выглядит, и как то управляет всем миром!! А от этого много не надо, лиш бы рукой во время махал!!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:20
      +1
      Что тут по-любому не так.Опять какой то левый фокус.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:31
        +1
        Ну,Винни Пух тоже боььшая знаменитость.Хоть и с опилками в башке...А я то думал,что будет новы Брудастый-"Органчик"
      2. Быков.
        Быков. Сегодня, 19:41
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Что тут по-любому не так.Опять какой то левый фокус.

        Чтоб ушаты помоев за сдачу Бахмута пролетели мимо главхероя, его и прятали от сми, пока пена не уляжется. Вся провокация в Белгородской обл. то же из той же оперы. А сейчас оно опять, всё белое и пушистое, браво марширует и приказы раздаёт.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:14
    +6
    Жив или не жив Залужный. Кому это интересно. Простые хуторянские интрижки. Раздули, как первый полет в космос.
  3. Комментарий был удален.
    1. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 19:25
      +1
      Стоит отметить, что Залужный на видео выглядит нездоровым и осунувшимся, что лишь подогревает слухи о его ранении.
      Стоит ли так тщательно исследовать картинку после того, как И. Маск спел "траву у дома", а покойная королева британии сплясала в кадре на столе? Deepfake провалит контнахрюк ничуть не хуже оригинального залужного.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 19:19
    +5
    дыма без огня не бывает.. поэтому я склонен все таки предполагать что он попал под наш удар.. а снять несколько секундное видео не проблема. технологии позволяют очень многое.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:19
    +1
    Если его авторитет в ВСУ, особенно среди рядового, сержантского состава и младших офицеров действительно высок - это плохая новость.
    Тот, кто на видео, выглядит как ещё не оправившийся после тяжёлой операции. Может и не одной.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 19:21
    +3
    Скорее всего - двойник (загримированный актер).
    Настоящий Залужный наверняка сказал бы что-нибудь вразумительное.
    Я этот только улыбается и машет.
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 19:35
      +1
      Современные технологии позволяют делать такое видео даже без двойников, например дипфейк (синтез изображений с помощью искуственного интеллекта). Таким образом снят Брюс Уилис в рекламе Мегафона.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:24
    0
    Там какбе ещё много целей, но видимо за них за всех попросило по очереди все правительство Израиля, потому никого не трогают
  8. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 19:26
    -1
    Ну вообще украинская сторона опубликовала не только это видео. Было ещё кое чего интересное. Про надводные беспилотники. Но чето дорогая редакция как всегда молчит
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:33
      0
      А что там? Им с американского беспилотников не передали кадры результатов?
  9. azkolt
    azkolt Сегодня, 19:30
    0
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    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:36
      +1
      Фишка в том, что Залужный выглядит просто как недоморенный таракан. Явно был на больничке, худой, без наворотов формы, как он обычно представлялся. request
  10. Аскет
    Аскет Сегодня, 19:30
    +1
    Видео вызывает ощущение, что его подняли с больничной койки, лишь бы доказать, что российские СМИ врут, Видок у него как после недельного запоя wassat
  11. Виктор_38
    Виктор_38 Сегодня, 19:33
    +1
    Да все признаки дипфейка, кто знает тот поймёт. И бровями дёргает и одежда шевелится не в тему...