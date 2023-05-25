Украинское издание опубликовало, как утверждается, свежее видео с главкомом ВСУ Залужным, сказавшим всего несколько фраз

Украинское интернет-издание "Клименко тайм" опубликовало, как утверждается, свежее видео, датированное 25 мая текущего года, на котором присутствует пропавший из публичного пространства главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.
На 35-секундном видео можно увидеть, как украинский блогер, находящийся, по всей видимости, в кабинете главкома ВСУ, на фоне признанного на территории России террористической организацией "Правого сектора" называет дату записи ролика после чего говорит, что, вопреки всем "фантастическим историям и конспирологическим версиям" касательно внезапного исчезновения Залужного, он хочет "открыть страшную тайну".
Затем камера перемещается в другой конец офисного стола, за которым сидит главком ВСУ Залужный, который говорит слова благодарности "всем украинцам" и добавляет, что уверен в победе украинской армии. На этом короткое видео обрывается.
Стоит отметить, что Залужный на видео выглядит нездоровым и осунувшимся, что лишь подогревает слухи о его ранении. К тому же, возникает вопрос: почему первое после длительного отсутствия появление главкома ВСУ произошло не на одном из центральных ТВ-каналов Украины, а на страницах СМИ третьего эшелона. К тому же, вызывает вопросы отсутствие в этой публикации какой-либо смысловой нагрузки, кроме нарочитой демонстрации живого и способного произнести несколько фраз Залужного.