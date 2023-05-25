Швеция готова потренировать нескольких украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen, но только для «ознакомления»

Это дает Украине основу для будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих возможностей в долгосрочной перспективе

Швеция готова потренировать украинских пилотов на шведских многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen, но самих самолетов Киеве не увидит. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.Швеция отказала Украине в передаче истребителей JAS 39 Gripen, но готова потренировать на своих самолетах украинских пилотов, речь идет о небольшой группе в несколько человек. По словам Йонсона, несколько "опытных" украинских пилотов, если они еще остались в Воздушных силах ВСУ, могут потренироваться на тренажерах JAS 39 Gripen, после чего испытать истребитель уже "в живую".Шведский министр подчеркнул, что тренировки будут проводиться в "ознакомительных целях", в дальнейшем это должно помочь Украине при выборе западных истребителей, если она захочет их закупить. Место обучения и сроки не раскрываются, но предполагается, что это может быть авиабаза ВВС Швеции в коммуне Сутенес на юго-западе страны, где уже шведы проводят обучение иностранных летчиков.- заявил Йонсон.Ранее шведы отказали Киеву в поставках истребителей JAS 39 Gripen заявив, что им "самим мало". В Министерстве обороны страны подчеркнули, что у них нет возможности закупать новые самолеты, поэтому Украина обойдется без шведских самолетов. В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D, которые планируется модернизировать.