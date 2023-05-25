Военное обозрение
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Швеция готова потренировать нескольких украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen, но только для «ознакомления»

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Швеция готова потренировать нескольких украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen, но только для «ознакомления»

Швеция готова потренировать украинских пилотов на шведских многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen, но самих самолетов Киеве не увидит. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.


Швеция отказала Украине в передаче истребителей JAS 39 Gripen, но готова потренировать на своих самолетах украинских пилотов, речь идет о небольшой группе в несколько человек. По словам Йонсона, несколько "опытных" украинских пилотов, если они еще остались в Воздушных силах ВСУ, могут потренироваться на тренажерах JAS 39 Gripen, после чего испытать истребитель уже "в живую".

Шведский министр подчеркнул, что тренировки будут проводиться в "ознакомительных целях", в дальнейшем это должно помочь Украине при выборе западных истребителей, если она захочет их закупить. Место обучения и сроки не раскрываются, но предполагается, что это может быть авиабаза ВВС Швеции в коммуне Сутенес на юго-западе страны, где уже шведы проводят обучение иностранных летчиков.

Это дает Украине основу для будущих решений по оснащению своей обороны. Они инвестируют в укрепление своих возможностей в долгосрочной перспективе

- заявил Йонсон.

Ранее шведы отказали Киеву в поставках истребителей JAS 39 Gripen заявив, что им "самим мало". В Министерстве обороны страны подчеркнули, что у них нет возможности закупать новые самолеты, поэтому Украина обойдется без шведских самолетов. В настоящее время на вооружении шведских ВВС имеется 94 самолета Gripen: 71 одноместный JAS-39C и 23 двухместных JAS-39D, которые планируется модернизировать.
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3 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:30
    +1
    Швеция готова потренировать нескольких украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen, но только для «ознакомления
    »Шведы не знают менталитета украинцев. request "Ты звал меня? Чаи гони, гони поэт варенье" (Маяковский) request
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:42
    +1
    Давно говорили - бессамолетники куда дешевле беспилотников. А еще давно пора на Верхнем Ларсе формировать спецназ укропенвермахта со светлыми лицами
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:47
    0
    По словам Йонсона, несколько "опытных" украинских пилотов, если они еще остались в Воздушных силах ВСУ, могут потренироваться на тренажерах JAS 39 Gripen, после чего испытать истребитель уже "в живую".

    "А что ж вы так подробно меня расспрашивали, болваны?!
    Из интересу, Ваше Величество. Из интересу!" (ф. "Золушка")