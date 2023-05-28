Яков Брюс: самый образованный соратник Петра

В числе соратников Петра I особое место занимает Яков Вилимович Брюс. Аристократ, образованнейший человек своего времени, он проявил себя во многих сферах: как полководец, дипломат, ученый, переводчик, преподаватель и инженер. Но в народе при этом его запомнили как «чернокнижника», «колдуна» и масона, который обладал секретом вечной молодости и мог летать на железной птице.
Так кем же этот человек был в действительности и чем породил такие слухи о себе?
Потомок шотландских королей
Яков Брюс родился в 1669 году в Москве. При рождении он получил имя Джеймс Дэниэл, но впоследствии его будут именовать Яков Вилимович. Он происходил из аристократического шотландского рода, среди его предков в XIV веке было даже два короля Шотландии, в числе которых и национальный герой Роберт I Брюс, лидер борьбы за независимость страны.
В 1647 году, спасаясь от Английской революции, Брюсы бежали в далекую Московию. Отец Якова дослужился до полковника. Сам Яков с юных лет проявил способности к наукам. Никаких вузов он не заканчивал, но в домашних условиях выучил шесть европейских языков, хорошо изучил геологию, географию, математику, артиллерийское дело, астрономию, механику, оптику и другие науки.
В подростковые годы Брюс записался в «потешные войска» Петра, где, собственно, и познакомился с ним. В 1687 и 1689 году принял участие в Крымских походах князя Голицына и, судя по всему, смог отличиться в обоих, так как за каждый поход был награжден деньгами и поместьями.
В событиях 1689 года, когда Петр был вынужден бежать в Троицкий монастырь, Брюс поддержал царя. Петр это оценил, и вскоре карьера Якова Вилимовича пошла в гору.
Брюс участвовал в обоих походах на Азов в качестве инженера, а после этого сопровождал Петра в его путешествии в Европу. Во время приезда Брюса к Петру в Англию произошел один примечательный случай.
Брюс пожаловался Петру на жестокость князя Ромодановского, главы Преображенского приказа, оставленного Петром в качестве правителя в Москве на время его отсутствия. Якобы, будучи в пьяном виде, Ромодановский приказал пытать Брюса раскаленным железом, в результате чего сильно обжег ему руку. Далее нельзя не привести переписку Петра с Ромодановским по этому поводу. Петр пишет:
«Зверь! Долго ль тебе людей жечь! И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою. Быть от него роже драной!»
«Ивашкой Хмельницким» в окружении Петра именовали алкоголь. На это Ромодановский отвечал:
«В твоём письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкой Хмельницким, и то, господин, неправда: некто к вам приехал прямой московской пьяной, да сказал в беспамятстве своём. Неколи мне с Ивашкой знаться – всегда в кровях омываемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою, а нам не досуг! А что Яков Брюс донёс, будто от меня руку обжёг, и то сделалось пьянством его, а не от меня».
Кто из них говорил правду, а кто врал, в итоге так и осталось невыясненным.
В Европе Брюс занимался вербовкой на русскую службу ученых, инженеров и кораблестроителей, под руководством английских ученых изучал математику, а также впервые в жизни начал заниматься дипломатическими вопросами.
По возвращению в Россию 29-летний Брюс был уже полковником. Впрочем, подобный карьерный рост для аристократа в те времена не был редкостью, тем более что этому способствовала и его близость к Петру.
Прижизненный портрет Якова Брюса. 1710-е годы
Военный
После начала Северной войны Брюс принял в ней участие с первых дней. С 1701 года, уже генерал-майор, он отвечал за изготовление боеприпасов для армии и за доставку их в действующую армию. В 1702 году командовал артиллерией при осаде и штурме Шлиссельбурга. В следующем году благодаря действиям Брюса без штурма капитулировал Ниеншанц, не выдержав бомбардировки.
В 1704 году Брюс стал генерал-фельдцейхмейстером, то есть начальником артиллерии всей Русской армии. На этой должности он внес множество полезных новшеств. Например, установил единую для всей артиллерии терминологию, единую систему измерения, усовершенствовал орудия, наладил изготовление и поставку в армию боеприпасов.
В качестве начальника артиллерии Брюс принял участие еще в ряде походов, осад и битв Северной войны. В 1704 году участвовал в штурме Нарвы, в 1705 – в походе в Польшу, в 1706 – в битве при Калише, в 1708 году – при Лесной. В ходе Полтавской битвы артиллерия Брюса действовала настолько эффективно, что Петр отметил заслуги ее начальника высшим орденом государства – Андрея Первозванного.
После Полтавской битвы Брюс принял участие также в осаде и взятии Риги в 1710 году и неудачном Прутском походе 1711 года.
Дипломат
Столкнувшись впервые с дипломатической работой еще во время Великого Посольства, Брюс вновь вернулся к ней на завершающем этапе Северной войны. С 1712 года он вновь часто выезжал за границу, в основном в Германию, где занимался наймом военных. А в 1717 году вместе с Андреем Остерманом отправился на Аландский конгресс, где начались переговоры о мире со Швецией.
Вполне возможно, что мир был бы подписан уже тогда, однако в следующем году погиб Карл XII, и переговоры прекратились. Возобновились они лишь три года спустя, когда и был подписан Ништадтский мирный договор, за который Петр удостоил Брюса графского титула.
Ученый
Не получив академического образования, Брюс тем не менее интересовался науками всю жизнь и был одним из самых образованных людей в тогдашней России. Еще в конце XVII века, после участия в Крымских и Азовских походах, он составил подробную «Карту земель от Москвы до Малой Азии». Это была первая подробная географическая карта, составленная в России. В 1699 году ее опубликовали в Амстердаме.
В Англии Брюс познакомился с Ньютоном и Галлеем, в Германии позже – с Лейбницем, с которым потом вел переписку. В 1701 году в Москве принял участие в создании Навигацкой школы, расположенной в Сухаревой башне. Там же создал и обсерваторию, которую возглавил и оснастил новейшими европейскими инструментами.
Сухарева башня
Владея несколькими языками, Брюс стал известен и как переводчик. В частности, перевел на русский язык труды европейских ученых по артиллерии, фортификации, геометрии и астрономии. Перевел работу Гюйгенса «Космотеорос», а также составил русско-голландский словарь.
Косвенно Брюс сделал весомый вклад и в изучение истории. Именно он обнаружил в Кенигсберге Радзивилловскую летопись, с которой тут же была сделана копия, которой потом воспользовался историк Татищев при написании своих трудов.
Чтобы достижения Брюса в области науки стали более наглядными, стоит заметить, что в целом в то время уровень науки в России был почти на нуле. Отечественных ученых еще не было, даже потом, спустя пару десятилетий, когда в Петербурге появилась Академия наук, первыми академиками стали приглашенные в Россию за большие деньги иностранные ученые.
Подавляющее большинство населения было неграмотным. Впрочем, и среди элиты образованием могли похвастать далеко не все. Например, историки до сих пор спорят, умел ли ближайший соратник Петра Александр Меншиков писать. Например, крупнейший знаток петровской эпохи историк Николай Павленко считал, что не умел, и даже посвятил этому вопросу отдельную статью. Императрица Екатерина I тоже была неграмотной, но это не помешало ей два года управлять страной, а Меншикову – стать генералиссимусом.
Брюсов календарь
Чернокнижник
Общий низкий уровень образования тогдашнего населения хорошо виден и по тому, какие слухи ходили о Якове Брюсе в Москве. Народная молва приписывала ему владение эликсиром бессмертия. Ходили упорные слухи о том, что по ночам он превращается в ворона и летает по улицам. Согласно другим слухам, летал он на сооруженной им самим железной птице. Согласно третьим – превращал свинец в золото. Четвертым – приказал своему слуге разрубить себя на части и закопать, а потом благодаря эликсиру чудесным образом воскрес.
Но самым главным слухом народной молвы о Брюсе было то, что он чернокнижник. То есть владеет уникальной «Черной книгой», которую написал сам Сатана и которая дает власть над миром. Эту книгу неоднократно пытались найти после его смерти в Сухаревой башне, но безуспешно. В 1934 году по приказу Сталина башню снесли. И, что интересно, не подорвали, как остальные сносимые здания, а разобрали по кирпичам. Но никакой «Черной книги» так и не нашли. Очевидно, потому, что ее и не существовало.
Поводом для всех этих слухов, вероятно, было то, что Брюс вполне в моде того времени увлекался алхимией и астрологией. Составил названный в честь него «Брюсов календарь», по которому, как уверяют, можно было предсказать астрономические события на целое столетие вперед.
Однако по складу ума Брюс был скептиком, а не мистиком. Например, однажды, когда Петр показал ему хорошо сохранившиеся мощи какого-то святого, Брюс спокойно объяснил эту сохранность климатическими условиями и умением бальзамировать тело.
Вскоре после смерти Петра Брюс вышел в отставку и последние годы жизни прожил в своем подмосковном имении. Умер Брюс в 1735 году. Прямого потомства он не оставил, две его дочери умерли во младенчестве.