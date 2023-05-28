Яков Брюс: самый образованный соратник Петра

Потомок шотландских королей

«Зверь! Долго ль тебе людей жечь! И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою. Быть от него роже драной!»

«В твоём письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкой Хмельницким, и то, господин, неправда: некто к вам приехал прямой московской пьяной, да сказал в беспамятстве своём. Неколи мне с Ивашкой знаться – всегда в кровях омываемся. Ваше то дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою, а нам не досуг! А что Яков Брюс донёс, будто от меня руку обжёг, и то сделалось пьянством его, а не от меня».



Прижизненный портрет Якова Брюса. 1710-е годы

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