Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы МИД Польши передал в Бундестаг доклад с требованием к Германии выплатить триллионные репарации

42
Замглавы МИД Польши передал в Бундестаг доклад с требованием к Германии выплатить триллионные репарации

Замглавы польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик, находясь с визитом в Берлине, передал в Бундестаг подготовленный ранее в Варшаве многостраничный доклад с итоговыми требованиями о репарациях. Ранее, напомним, официальная Варшава в устной форме требовала от властей Германии сумму в 1,3 трлн евро в качестве репарационных выплат за оккупацию Польши в годы Второй мировой войны. Однако теперь, как выясняется, аппетиты польского руководства растут, причём значительно.


По словам польского чиновника, сумма в 1,3 трлн евро становится «приблизительной и весьма консервативной».

Мулярчик:

На самом деле, требования к Германии по выплате репараций должны соответствовать сумме в 5 или 10 раз больше заявленной первоначально.

По словам замминистра иностранных дел Польши, Варшава ожидает того, что власти Германия пойдут на диалог по этому вопросу.

Направление доклада с требованием к немцам выплатить Польше триллионные репарации было сделано в тот день, когда статистические органы ФРГ отчитались от переходе немецкой экономики впервые за долгое время к рецессии. По понятным причинам, если власти Германии согласятся выплатить даже половину от требуемой польскими властями суммы, то это может просто демонтировать немецкую экономику.

В самой Польше оппозиционные силы считают, что доклад о репарациях – попытка правящей партии «Право и справедливость» набрать себе политический вес перед грядущими выборами. Страна сталкивается с растущим дефицитом бюджета, причём важно то, что сам польский бюджет в течение последних лет складывается во многом из средств немецких налогоплательщиков – в плане выделения Варшаве Евросоюзом льготных кредитов. По своим долгам Варшава платить не хочет и ищет предлог, чтобы этого не делать. Нашлась возможность объявить, что Польша «прощает всех, кому должна» на основании своих «репарационных расчётов».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:54
    +3
    Моё мнение ,что поляки идут верной дорогой пока у руля Германии " ливерная колбаса".Это закамуфлированный Володину ответ ,шиш немцам а Данциг.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:17
      +3
      Какие репарации? Польша проиграла, фашистской германии, СССР освободил поляков, но они эту историю сами решили уничтожить и идти путем отрицания. Теперь они требуют репарации по факту у совершенно другой страны. Спрашивайте у хозяина этой страны, кто взял на себя "ответственность" за их и вашу судьбу.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 20:47
        +3
        Замглавы МИД Польши передал в Бундестаг доклад с требованием к Германии выплатить триллионные репарации

        Ха ха ха Вот "гиены европы" то ..Ну пусть вернут Германии территории подаренные пшекам Сталиным и там территории большие и богатые ..
        А еще Россия ,как наследница СССР ,имеет право предъявить выплату за восстановление Польши и компенсации родственникам павших солдат (600 тыс) Это для начала ! А потом СССР построила в Польше и передала бесплатно около 800 предприятий промышленности за свой счет и т.д. Продовольствие гнала в Польшу в 1945-47 (когда у нас неурожай был и страна голодала ) ..
        Ну там еще куча претензий исторических ..Так что гиены там пахнет триллионами от вас Проще замочить вас ,чем судится и вы доведете Русского медведя скоро .!
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 21:52
      0
      Меня удивляет другое. Почему евреи до сих пор не предъявили полякам выплату компенсаций- так как во время оккупации именно поляки мало того, что сдали всех своих евреев немцам, так ещё их и отлавливали и препровожали в руки гестапо и сс. Кроме того именно поляки вместе с украинцами были в основном в охране и в обслуживающем персонале концлагерей, которые расположились на территории Польши. Справедливости ради,
      надо отметить, что американцы после войны, поднимали вопрос ответственности поляков за геноцид евреев, однако Сталин отстоял ту точку зрения, что поляки тоже пострадавшая сторона. А зря.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:54
    +2
    Сумма больше - проблем больше.
    Все раано гиены заплатят.
    Продать долг китаю или зулусам.
    Других менталитет и верования о жизни - смерти.
    Те научат жизни поляков
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 20:50
      +1
      Цитата: антивирус
      Продать долг китаю или зулусам.

      хе хе ..А это идея !!!! good soldier
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:57
    +5
    Какую компенсацию Польша должна Германии за Данциг и Силезию?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:04
      +3
      Цитата: Румaтa
      Какую компенсацию Польша должна Германии за Данциг и Силезию?

      Это как посчитать...
      Если тщательно lol - то даже если продать всю Польшу- может не хватить....
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 20:40
        +1
        даже если продать всю Польшу
        Да кто же её купит?! Разве что территорию без поляков... no
    2. стар
      стар Сегодня, 20:06
      +4
      СССР в Польше тоже кое что построил… В эту игру можно играть вдвоем.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 20:36
        +1
        Цитата: стар
        СССР в Польше тоже кое что построил… В эту игру можно играть вдвоем.


        Наши уже посчитали сколько ушло денег на строительство СССР в Польше. А Россия правопреемник СССР. Готовится иск в суд на 700 миллиардов долларов.
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 20:58
          +1
          Цитата: kromer
          Готовится иск в суд на 700 миллиардов долларов.

          Мало...
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:11
      +1
      Цитата: Румaтa
      Какую компенсацию Польша должна Германии за Данциг и Силезию?


      Тут интересен другой вопрос.А что будет Германии если она скажет нет на следующую предьяву?А это по факту требование капитуляции Германии со стороны поляков.Цитата.
      23 мая две крупнейшие немецкие газеты сообщили о визите в Берлин замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика (Arkadiusz Mularczyk), который передал группе депутатов Бундестага доклад о репарациях. Главный посыл доклада заключается в том, что репарационные требования Варшавы будут еще выше. Мулярчик заявил, что сумма в 1,3 триллиона евро является результатом "скорее консервативного расчета", поскольку на самом деле репарационные требования к Германии должны быть в 5 или даже в 10 раз выше. В заключение замминистра сообщил, что Варшава ожидает диалога по этому вопросу и надеется, что заявленные требования будут восприняты всерьез.

      https://inosmi.ru/20230525/reparatsii-263178019.html
    4. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:19
      +1
      Какую компенсацию Польша должна Германии за Данциг и Силезию?

      Никакую, ещё и потребуют денег за содержание.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:25
      0
      Цитата: Румaтa
      Какую компенсацию Польша должна Германии за Данциг и Силезию?

      Согласно одной весьма распространенной польской песне : "Войско Польско Берлин брало, а советско помогало..."
      Так что победители имеют право их не судят. И это мнение у поляков не 10 и не 20 лет, а уже с 50-х годов.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:04
    +1
    Знаете, хорошо, что у меня к попкорну неприязнь, а то с одной Польши уже бы обожрался до неподвижного состояния lol
    Давно уже встречал такое мнение, что теперешняя Польша - проект прежде всего Британии с целью противопоставления ее Германии для ослабления политического конкурента и ЕС в целом, из которого лайми удрали... Ну США это тоже выгодно, но уже так, на сдачу.
  5. стар
    стар Сегодня, 20:04
    +1
    Надо потребовать от Польши и Литвы репарации за польско-литовскую интервенцию 1609 - 1612 годов.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:29
      +1
      Надо потребовать от Польши и Литвы репарации за польско-литовскую интервенцию 1609 - 1612 годов.

      Родственникам Ивана Сусанина отдельно должны убытки оплатить. За 400 лет упущенной выгоды в связи с потерей кормильца. А родственников мы найдем - половину Костромской области. sad
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:07
    +1
    Надо поспешать: выставить им счёт за Смутное время и потребовать выплатить страховку за наших погибших солдат, освбождавших Польшу.
  7. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 20:09
    +4
    Проще повторить 1940й,и нет проблем).
  8. стар
    стар Сегодня, 20:13
    +1
    В самой Польше оппозиционные силы считают, что доклад о репарациях – попытка правящей партии «Право и справедливость» набрать себе политический вес перед грядущими выборами.

    Я то думал, что одни украинцы живут в надежде на репарации laughing, а тут еще и поляки…
    Их правительству надо сказать, что мол вот стрясем трильоны и на всех поделим - тогда точно выборы выиграют laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:19
      +2
      Цитата: стар
      Я то думал, что одни украинцы живут в надежде на репарации , а тут еще и поляки…

      Заразились, наверное. Даром что ли столько украинцев приняли.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 20:54
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: стар
        Я то думал, что одни украинцы живут в надежде на репарации , а тут еще и поляки…

        Заразились, наверное. Даром что ли столько украинцев приняли.

        Это эпидемия началась Елена ..)))) Англосаксы работают четко пока ,но еще посмотрим Кто кого Чинганчгук жив и дядя Том в хижине тоже и т.д. колонии ,вот где репарации можно предъявить ..Веками не расплатятся !
        Ну а украинцев будем лечить ,есть надежда еще души детей спасти
      2. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 21:06
        0
        Заразились, наверное. Даром что ли столько украинцев приняли.

        Да вряд ли заразились, и если заразились, то тогда еще со времен Речи посполитой, и скакуасы под кеми были живущие на территории украины, те и те халявчики, два сапога пара, вечные попрошайки...
  9. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 20:13
    +4
    Помнится, в старые времена подобные амбиции Польши не раз доводили ее до раздела.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 21:11
      0
      Цитата: Sasha1979
      Помнится, в старые времена подобные амбиции Польши не раз доводили ее до раздела.

      Похоже на то, что она и сейчас движется по тому же маршруту и неминуемо пройдёт процедуру очередного исторического обрезания.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:21
    +1
    В Германии есть несколько известных компаний. Инженерно-коммерческих, извините за то, как их называет русский читатель ВО.
    Бош, Сименс, Фольксваген, Даймлер, БМВ, БАСФ, Байер, Крупп, Континенталь, ЗФ. Больше не вспомнил.
    А у Польши? А и не вспомнил. Есть конечно.
    Но похоже на желание капиталистического пролетариата отнять у мелкопоместного земледельца и ремесленника отнять то, что мелкопоместный заработал, в пользу демонстрантов, которым работать было некогда.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:23
    +1
    Замглавы МИД Польши передал в Бундестаг доклад с требованием к Германии выплатить триллионные репарации
    . МАЛАСЫ! Так им и надо....
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 20:25
    +1
    По словам польского чиновника, сумма в 1,3 трлн евро становится «приблизительной и весьма консервативной».

    Мулярчик:

    На самом деле, требования к Германии по выплате репараций должны соответствовать сумме в 5 или 10 раз больше заявленной первоначально.


    У Мулярчика губа не дура. Раскатал до самого Берлина. sad
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:25
    +1
    Замглавы польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик, находясь с визитом в Берлине, передал в Бундестаг подготовленный ранее в Варшаве многостраничный доклад с итоговыми требованиями о репарациях.
    "кемску" волость возвращать будут?!
    1. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 21:19
      0
      Тут еще нет территорий, входивших в состав Российской Империи
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:28
    0
    Германия воюет с россией, а синяки носит от польши... wassat
  15. Wolga
    Wolga Сегодня, 20:32
    +1
    Давайте поляки, не тормозить! Чем глубже "тапок в пол", тем ближе цель!!! Отбойник...
  16. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:32
    0
    А не боятся ли Эропейцы, что Польша вооружишись за их счет и счёт Штатов, начнёт играть роль такого Эуропейского рекетира?!
    1. kromer
      kromer Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: 75Сергей
      А не боятся ли Эропейцы, что Польша вооружишись за их счет и счёт Штатов, начнёт играть роль такого Эуропейского рекетира?!


      Они и так вооружаются. С одной только Южной Кореи столько "игрушек" выписали.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:49
        0
        Бздышеки совсем обнаглели. Никого не боятся (пока хозяин позволяет себе лизать)
  17. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:51
    0
    Поддерживаю Польшу. Не останавливайтесь!
    Вам очень нужны деньги на выплаты репараций РФ за каждого убитого советского гражданина и за мат. затраты при освобождении вашего крысятника. Ибо должно не чтите историю.
    600к * 3млн + мтз = 3 трлн долл приготовьте

    Осталось понять, где там уже наше требование к Польше на этот счет? Машуня Захарова, вместо базар-вокзал, займись уже, пожалуйста.

    пс: блин, по комментам – наши патриоты переживают за Германию.. капец)
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 21:22
      +1
      наши патриоты переживают за Германию.. капец)

      да, нет, не переживают, просто удивляются над наглостью пшеков, им пол страны выделили немецких земель, СССР страну им отстроила, в наше время живут за счет денег евросоюза, а им все мало... Как говориться: "жадность до добра не доведет", и не зря говорят " жадность фрайира погубила"...
  18. Комментарий был удален.
  19. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:16
    0
    Ну так чего Лавров клювом щелкает? Надо все 10 триллионов потребовать, и еще 2 триллиона Бацке. Предложить полякам сделку по выбиванию денег из немцев, а то что-то слишком хорошо они живут
  20. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 21:18
    0
    Как-как его зовут: Аркадий Мюлер??
  21. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:22
    0
    Цитата: Трямс
    Поддерживаю Польшу. Не останавливайтесь!
    Вам очень нужны деньги на выплаты репараций РФ за каждого убитого советского гражданина и за мат. затраты при освобождении вашего крысятника. Ибо должно не чтите историю.
    600к * 3млн + мтз = 3 трлн долл приготовьте

    Осталось понять, где там уже наше требование к Польше на этот счет? Машуня Захарова, вместо базар-вокзал, займись уже, пожалуйста.

    пс: блин, по комментам – наши патриоты переживают за Германию.. капец)


    Машуней называть... Вы всё же немного уровень сарказма убавьте. Это ВО, комментарии, личные мнения. Но даже тут перегибон чрезмерен.
  22. север 2
    север 2 Сегодня, 21:43
    0
    Поляки не то что долго считали суму репарации , сколько ждали ,пока в Германии за руль государства станет что то подобное этой ливерной колбасы . Америка "опускающая " Германию под предлогом что немцы до сих пор не покаялись за ВМВ, а ещё и за дарма от Ельцина с Горбачёвым получили и целое государство ГДР ,Америка Польшу ставят в этом лагере на место "авторитета". И без стараний Америки в Германии у руля вряд ли оказался бы кто другой , а не Шольц . Тут за Польшей может ещё подтянутся и Украина . Мол те репарации от Германии после ВМВ получила Москва и нам ничего от туда не перепало ,потому что СССР во главе с Москвой "оккупировали" нас ,назвав нас бесправной Украинской ССР ,так что давайте немцы сейчас истинные репарации и нам ,Украине . Вряд ли эти будут со стороны смотреть ... а если вдруг действительно полякам от Германии отломится триллионы .