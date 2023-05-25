Замглавы МИД Польши передал в Бундестаг доклад с требованием к Германии выплатить триллионные репарации

На самом деле, требования к Германии по выплате репараций должны соответствовать сумме в 5 или 10 раз больше заявленной первоначально.

Замглавы польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик, находясь с визитом в Берлине, передал в Бундестаг подготовленный ранее в Варшаве многостраничный доклад с итоговыми требованиями о репарациях. Ранее, напомним, официальная Варшава в устной форме требовала от властей Германии сумму в 1,3 трлн евро в качестве репарационных выплат за оккупацию Польши в годы Второй мировой войны. Однако теперь, как выясняется, аппетиты польского руководства растут, причём значительно.По словам польского чиновника, сумма в 1,3 трлн евро становится «приблизительной и весьма консервативной».Мулярчик:По словам замминистра иностранных дел Польши, Варшава ожидает того, что власти Германия пойдут на диалог по этому вопросу.Направление доклада с требованием к немцам выплатить Польше триллионные репарации было сделано в тот день, когда статистические органы ФРГ отчитались от переходе немецкой экономики впервые за долгое время к рецессии. По понятным причинам, если власти Германии согласятся выплатить даже половину от требуемой польскими властями суммы, то это может просто демонтировать немецкую экономику.В самой Польше оппозиционные силы считают, что доклад о репарациях – попытка правящей партии «Право и справедливость» набрать себе политический вес перед грядущими выборами. Страна сталкивается с растущим дефицитом бюджета, причём важно то, что сам польский бюджет в течение последних лет складывается во многом из средств немецких налогоплательщиков – в плане выделения Варшаве Евросоюзом льготных кредитов. По своим долгам Варшава платить не хочет и ищет предлог, чтобы этого не делать. Нашлась возможность объявить, что Польша «прощает всех, кому должна» на основании своих «репарационных расчётов».