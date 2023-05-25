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Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США снова попыталась приблизиться к российской границе над Балтикой

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Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США снова попыталась приблизиться к российской границе над Балтикой

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer снова появились рядом с российской государственной границей. Пару стратегов из состава ВВС США засекли над Балтийским морем средства контроля воздушного пространства ЗВО.


Американские стратегические бомбардировщики появились над Балтийским морем второй раз за три дня, снова двигаясь курсом к российской границе. После их обнаружения в воздух были подняты уже два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО, а не один, как было 23 мая.

Летчики Су-35С и Су-27П идентифицировали воздушные цели как пару B-1B Lancer ВВС США, экипажи американских стратегов, увидев российские истребители, сменили курс на противоположный и ушли в сторону стран НАТО. Российские самолеты сопроводили американцев и убедившись, что они удаляются, благополучно вернулись на аэродром базирования. На рушения государственной границы допущено не было.

Отметим, что 23 мая пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США также пыталась приблизиться к российской государственной границе над акваторией Балтийского моря, но ретировалась при приближении российского истребителя Су-27П. В Пентагоне, комментируя данный инцидент заявили, что появление бомбардировщиков над Балтикой было "частью давно запланированных учений", а действия российских и американских летчиков "были профессиональными".

В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным

- заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 20:15
    +6
    Василия Цымбала на них нет, пиндо_станские стервятники....
    Разлетались как у себя дома. am
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:20
      +1
      Так пусть пересекут границу, да так что бы пво сработало не ожидая команды сверху. После такого сразу перестанут не то что приближаться а в нейтральных водах будут бояться.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:22
        +1
        Это они ссыканут, потому что понимают что прилетит - основание будет.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:22
      +1
      Зато уже тональность сменили...
      взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным

      Прогресс, однако.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 20:30
        0
        Цитата: Егоза
        Зато уже тональность сменили...


        Ну так их же не обос...ли керосином.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:26
    0
    Опять? Вчера же писали о таком.
    Проверяют реакцию наших ВВС? Или проверяют возможность остановиться, если ...
    Если что то пойдёт не так.
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 20:28
    +1
    Зачастили..супостаты..
    B-1 используют как мальчика на побегушках чтобы не отвлекать B-52,единственный носитель стратегических крылатых ракет.
    К моменту поступления на вооружение B-1B должен был стать носителем крылатых ракет ALCM и заменить в этом качестве, как минимум частично (а вероятно со временем и полностью - после поступление на вооружение еще сотни "бомбовозов" B-2), B-52G/H.
    В конце 80-х предполагалось, что он сможет нести до 20 таких ракет - 8 на барабане внутри и 12 на шести узлах подвески снаружи. Это еще что, в конце 70-х предлагались варианты чистого ракетоносца, с фиксированным крылом, и на 30 ракет (8+8+14, ч/б картинка), но потом решили что в духе ОСВ будет ограничится 20. Однако в результате самолет доводили трудно и мучительно, до распада СССР сумели научить только ядерным бомбам и ядерным ракетам малой дальности AGM-69 SRAM, а после этого практически сразу перестали фактически рассматривать как носитель
    Теперь вот хотят начать испытания гиперзвукового оружия с B-1B с использованием новых узлов подвески на фюзеляже к которым проложена по идее проводка.Вообщем чемодан без ручки, нести тяжело а выбросить жалко.


  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:30
    -1
    экипажи американских стратегов, увидев российские истребители, сменили курс на противоположный

    Ну зачем вы их так принижаете... Рухлядь старая. течет как из дырявого ведра... Опять поди что-нибудь отвалилось, не зря они все идут под списание, а последние новости про Б-1б - это как еще года 2 назад их боеготовность оценивалась как критическая - из-за износа, ни и после того, как сразу два перелетевших куда-то в Скандинавию бомбера засифонили топливом из всех дыр и взлететь не смогли, им полеты запретили всем вообще... Что случилось, кстати, после массовых отказов катапульт, когда не смогшие прыгнуть летуны сажали самолеты аварийно на авось....
    Так что мог просто устать бортмех, весь полет руками державший крылья, чтоб не сложились)))
  5. solar
    solar Сегодня, 20:48
    -1
    На рушения государственной границы допущено не было.

    Рядовое событие. Прилетели к границе, развернулись и улетели. Или кто-то вправду решил, что силами двух бомбардировщиков (которые к тому же не являются носителями стратегического ядерного оружия, исключены из СНВ и переоборудованы под обычное оружие) Штаты собираются войну начать?
  6. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 20:53
    0
    Цитата: Bingo
    Так что мог просто устать бортмех, весь полет руками державший крылья, чтоб не сложились)))

    Ага, мы их все перещелкаем, пусть дают украине
  7. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 21:34
    0
    Проверка времени реакции и самой реакции как таковой, а так средств и способов реагирования.
  8. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:36
    0
    Может взять на вооружение и применять регулярно "керосиновое орошение" в отношении всех "залётных" из НАТО. Дешево и сердито, а главное, всегда можно объяснить через госпожу Захарову, что с топливной системой наших СУ и МИГов вечная проблема, т. к. заботливые авиатехники постоянно переливают топливо при заправке истребителей......
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 21:45
      0
      Зачем тратить топливо, на такой случай просто подвесной бак со спецжидкостью), а лучше два.