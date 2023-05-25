Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США снова попыталась приблизиться к российской границе над Балтикой

В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer снова появились рядом с российской государственной границей. Пару стратегов из состава ВВС США засекли над Балтийским морем средства контроля воздушного пространства ЗВО.Американские стратегические бомбардировщики появились над Балтийским морем второй раз за три дня, снова двигаясь курсом к российской границе. После их обнаружения в воздух были подняты уже два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО, а не один, как было 23 мая.Летчики Су-35С и Су-27П идентифицировали воздушные цели как пару B-1B Lancer ВВС США, экипажи американских стратегов, увидев российские истребители, сменили курс на противоположный и ушли в сторону стран НАТО. Российские самолеты сопроводили американцев и убедившись, что они удаляются, благополучно вернулись на аэродром базирования. На рушения государственной границы допущено не было.Отметим, что 23 мая пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США также пыталась приблизиться к российской государственной границе над акваторией Балтийского моря, но ретировалась при приближении российского истребителя Су-27П. В Пентагоне, комментируя данный инцидент заявили, что появление бомбардировщиков над Балтикой было "частью давно запланированных учений", а действия российских и американских летчиков "были профессиональными".- заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.