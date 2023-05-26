На стадии предложения: немецкая крылатая ракета TAURUS KEPD 350 для Украины

Ракета TAURUS KEPD 350 на фоне самолета Panavia Tornado ВВС ФРГ
Министерство обороны Германии получило неофициальное предложение передать киевскому режиму авиационные крылатые ракеты TAURUS KEPD 350. Предполагается, что такое оружие будет использоваться вместе с похожими британскими изделиями и серьезно повысит ударный потенциал украинских ВВС. Однако руководство военного ведомства пока не разделяет такой оптимизм – фактически оно не имеет оснований для положительных прогнозов.
На уровне предложения
Автором идеи о расширении военно-технической помощи для Украины является бывший офицер Бундесвера и депутат Бундестага с 2009 г. Родерих Кизеветтер из партии «Христианско-демократический союз». Несколько дней назад в интервью для Redaktionsnetzwerk Deutschland он поделился с прессой идеями о дальнейших поставках оружия киевскому режиму.
Р. Кизеветтер предлагает включить в один из следующих пакетов помощи ракеты «воздух-земля» TAURUS KEPD 350. Он полагает, что подобные изделия с дальностью полета до 500 км «станут важным вкладом Германии» в боеспособность украинской авиации. Дальнобойные ракеты позволят атаковать цели на большей глубине обороны и, среди прочего, поспособствуют скорейшему началу контрнаступления.
Автор инициативы напомнил, что для ВВС Германии в прошлом было закуплено ок. 600 ракет «Таурус». В настоящее время в пригодном к использованию состоянии, по его словам, находится лишь четверть этих изделий. Тем не менее, Р. Кизеветтер считает необходимым предоставить некоторое количество ракет киевскому режиму. При этом он не видит проблем с интеграцией немецкого оружия и ссылается на положительный опыт британских ракет Storm Shadow.
KEPD 350 под крылом EF2000
Вскоре вопрос о ракетах TAURUS KEPD 350 и другом оружии задали министру обороны ФРГ Борису Писториусу. Он раскрыл всю ситуацию в целом, не заостряя внимание на каждом конкретном образце. По словам министра, Германия должна продолжать поддерживать Украину, но следует ответственно относиться к принятию решений.
При всем этом, он не ответил прямо, планируется ли на данный момент передача авиационных ракет большой дальности. Вполне возможно, что руководство Бундесвера пока только изучает предложение Р. Кизеветтера и еще не приняло «ответственное решение».
Совместная разработка
Разработка будущей ракеты KEPD 350 началась в середине девяностых годов по заказу ВВС Бундесвера. Проект создавался совместным немецко-шведским предприятием TAURUS Systems GmbH. Его основателями стали шведская компания Saab и немецкие организации, впоследствии превратившиеся в нынешнюю компанию MBDA Deutschland.
Проект получил рабочие обозначения TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System – «Автоматическая система общего назначения с унитарным и кассетным оснащением, адаптируемым к цели») и KEPD (Kinetic Energy Penetrating Destroyer – «Кинетическое проникающее средство поражения»). Числом «350» обозначили базовую модификацию.
В 1999 г. проект TAURUS KEPD 350 довели до стадии летных испытаний с запуском ракет со штатного носителя. Этот этап занял несколько лет и успешно завершился к середине двухтысячных годов. К этому времени MBDA / TAURUS Systems наладила производство и могла выполнять имеющиеся и ожидаемые заказы.
Первый заказ на новую ракету Германия разместила в конце 1997 г., задолго до завершения разработки. Позже его дополнили новым контрактом. Поставки «Таурусов» в Бундесвер продолжались до конца двухтысячных годов. ВВС получили 600 боевых ракет и 14 учебных. Общая стоимость – 570 млн евро. Носителями такого оружия стали самолеты Panavia Tornado. Планировалась интеграция в комплекс вооружений Eurofighter EF2000, но ее так и не завершили.
К настоящему времени часть поставленных ракет была использована в рамках различных мероприятий. Кроме того, некоторые изделия могли списать по техническим причинам. Р. Кизеветтер сообщил, что в арсеналах осталось только 150 боеготовых ракет. Соответствуют ли эти сведения действительности, неизвестно.
Первым иностранным заказчиком KEPD 350 стала Испания. В середине двухтысячных ей поставили всего 43 ракеты общей стоимостью 60 млн евро. Испанские ВВС используют такие ракеты с самолетами EF-18. Во второй половине десятых начались поставки в Южную Корею; ее ВВС хотят получить порядка 250-260 ракет. К настоящему времени этот заказ практически полностью выполнен. Первым южнокорейским носителем «Тауруса» стал истребитель F-15. В будущем это оружие получит перспективный KF-21 Boramae.
Испанский истребитель EF-18 с немецко-шведской ракетой
Технические особенности
Изделие TAURUS KEPD 350 относится к классу крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для поражения наземных целей на большом удалении. По своей конструкции, характеристикам и возможностям оно похоже на другие ракеты своего класса.
Ракета построена в удлиненном корпусе прямоугольного сечения с характерным головным обтекателем. Сверху имеется раскладное крыло, в хвосте находится оперение с рулями. На бортах установлены выступающие «ковши» воздухозаборников двигателя. Общая длина ракеты – 5 м при размахе крыла более 2 м. Стартовая масса – 1,4 т.
KEPD 350 оснащается турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги. С его помощью достигается и поддерживается скорость до 0,95 М. Основная часть полета с целью прорыва ПВО производится на высоте 50-70 м. В зависимости от высоты сброса, профиля полета и других факторов, дальность полета может превышать 500 км. При этом экспортный вариант ракеты летит только на 300 км.
Используется автопилот, способный вести ракету по запрограммированному маршруту. Для определения координат и наведения используются инерциальная и спутниковая навигация. Также имеются приборы TERCOM, сравнивающие радиолокационный облик подстилающей поверхности с картой маршрута.
Испытания ракеты с американским F-15E
Ракета оснащена боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimised – «Усложненный и адаптированный к целям проникающий заряд с несколькими эффектами»). БЧ массой 481 кг разделена на два заряда. Лидирующий кумулятивный предназначен для пробития преград, а непосредственное поражение цели производится основным осколочно-фугасным. Также использован многорежимный взрыватель. В зависимости от установки последнего, ракета может взрываться при контакте с целью или внутри нее.
Был разработан ряд модификаций исходной ракеты TAURUS KEPD 350 с теми или иными особенностями. Так, на выставках демонстрировали облегченную ракету KEPD 350L с уменьшенной дальностью, TAURUS MP с модульным боевым оснащением, TAURUS CL для контейнерного пуска с наземных / надводных платформ и т.д. В отличие от базовой авиационной ракеты, эти разработки так и не нашли своего заказчика.
Очевидные недостатки
Ракета TAURUS KEPD 350 не является самой новой европейской разработкой в области авиационного вооружения, а также не пользуется особой популярностью на рынке. В то же время, заявленные тактико-технические характеристики позволяют считать ее современным оружием, пригодным для решения боевых задач. По параметрам и возможностям «Таурус» похожа на другие изделия своего класса – такие как британская ракета Storm Shadow, с которой ее сравнил немецкий депутат.
Если правительство ФРГ поддержит предложение Р. Кизеветтер, то KEPD 350 отправятся на Украину и дополнят имеющиеся там «Сторм Шэдоу». При этом на примере британского оружия можно понять, что немецко-шведская ракета не сможет продемонстрировать высокую эффективность, а ее применение столкнется с серьезными трудностями.
Шведский JAS 39 Gripen с парой ракет под центропланом
Ранее британские и украинские специалисты смогли доработать наличные бомбардировщики Су-24 для использования ракет Storm Shadow. Вполне возможна аналогичная доработка для применения «Таурусов». Однако в этом контексте решающее значение имеет не возможность адаптации самолетов, а их количество и способность решать задачу. Украинские Су-24 успешно сбиваются российскими истребителями и ЗРК. Среди последних сбитых бомбардировщиков были носители импортных ракет. Количество доступных для использования самолетов постоянно сокращается, и вскоре импортные ракеты могут остаться без носителей.
С точки зрения ПВО, ракета KEPD 350 представляет собой дозвуковую маловысотную воздушную цель со сниженной заметностью. В этом отношении она тоже не отличается от Storm Shadow. Поэтому можно ожидать, что результаты применения будут такими же. Российские расчеты ЗРК уже сбили значительное количество британских ракет, а к своим целям пробились лишь отдельные изделия. Очевидно, что немецкая ракета TAURUS KEPD 350 покажет похожие или худшие результаты.
Решения и реклама
Германия пока не планирует отправлять киевскому режиму крылатые ракеты KEPD 350. На данный момент речь идет только о гипотетическом предложении одного из законодателей без явных перспектив. Впрочем, решение об авиационном вооружении может быть принято в любой момент. Учитывая события прошлого, не следует удивляться, что такое решение будет положительным – и на Украину поедут авиационные ракеты очередной модели.
В то же время, поставка изделий TAURUS KEPD 350 фактически не имеет смысла. Украине уже передали аналогичное оружие, и она не смогла нормально им распорядиться. Ракеты применяются эпизодически, и большая их часть сбивается российской ПВО. Все это должно негативно сказаться на репутации «Сторм Шэдоу» и на следующих продажах.
Готова ли Германия отдать свои ракеты и сократить собственные арсеналы, а также пожертвовать репутацией и без того не самой популярной разработки, покажет время. Пока Минобороны ФРГ не отвечает на предложение Р. Кизеветтера и не торопится поставлять свои KEPD 350.