Выступившая на форуме в Киеве Виктория Нуланд заявила, что украинское контрнаступление готовилось вместе с США

Украина и победит и будет преуспевающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем 4-5 месяцев, мы начинаем обсуждать (...) будущее Украины

Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна - член Альянса, так и коллективно

Украина готовила контрнаступление в тесной координации с США, заявила заместитель главы американского Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.Представитель Госдепа выступила на так называемом "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи, прибыть лично она не смогла или не пожелала. Нуланд заявила, что контрнаступление ВСУ готовилось вместе с США в течение четырех или пяти месяцев. Кроме того, Вашингтон предоставлял и будет предоставлять военную технику и вооружения. Также она повторила сказку для Зеленского, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".- заявила она добавив, что на сегодняшний день США предоставляют Украине все необходимое, чтобы она победила Россию и та больше никогда не смогла начать ядерную войну.Кроме того, Нуланд пообещала на саммите НАТО в Вильнюсе уточнить поддержку Украины и предоставить "более точную формулировку" этой поддержки. Но никакой конкретики она не привела, отделавшись общими фразами.- добавила она.