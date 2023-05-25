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Выступившая на форуме в Киеве Виктория Нуланд заявила, что украинское контрнаступление готовилось вместе с США

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Выступившая на форуме в Киеве Виктория Нуланд заявила, что украинское контрнаступление готовилось вместе с США

Украина готовила контрнаступление в тесной координации с США, заявила заместитель главы американского Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.


Представитель Госдепа выступила на так называемом "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи, прибыть лично она не смогла или не пожелала. Нуланд заявила, что контрнаступление ВСУ готовилось вместе с США в течение четырех или пяти месяцев. Кроме того, Вашингтон предоставлял и будет предоставлять военную технику и вооружения. Также она повторила сказку для Зеленского, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Украина и победит и будет преуспевающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. В то время как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем 4-5 месяцев, мы начинаем обсуждать (...) будущее Украины

- заявила она добавив, что на сегодняшний день США предоставляют Украине все необходимое, чтобы она победила Россию и та больше никогда не смогла начать ядерную войну.

Кроме того, Нуланд пообещала на саммите НАТО в Вильнюсе уточнить поддержку Украины и предоставить "более точную формулировку" этой поддержки. Но никакой конкретики она не привела, отделавшись общими фразами.

Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили. Что мы поддерживаем Украину, которая все больше становится демократической и сильной. И мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе – как каждая отдельная страна - член Альянса, так и коллективно

- добавила она.
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10 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 21:22
    +4
    Таки где наступление?
    Один свинячий визг, подляночные выпады ДРГ ?
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:50
      0
      Зато печеньки в Вильнюс пошлет похоже и дури пару мешков, все по методичке, как на Майдане...
  2. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 21:26
    +7
    Мерзкая сионистская рожа....Аж смотреть противно...
  3. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 21:33
    0
    Эта самая нуланд-настоящий враг человечества. Вот это пора обсуждать. Ещё бы она прибыла в Киев, она должна быть на прицеле.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:42
      0
      Цитата: Мастер_у_слесарей
      Ещё бы она прибыла в Киев, она должна быть на прицеле.

      Гыгыгы. Та ты шо? Это ж дорогой партнёр Кремля. Мы ж не звери.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 21:33
    +1
    Кто бы сомневался.... текст короткий комментарии
  5. aba
    aba Сегодня, 21:34
    +1
    Терзают меня смутные сомнения:
    - то печеньки, то наступление!
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 21:34
    0
    Не знаю с кем оно готовилось, но пока его что-то не видно.
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 21:44
    -1
    Каждое появление в Киеве очередного подобного персонажа кроме недоумения ничего не вызывает. По каким-таким договорнякам происходит эта странная война не война с прокачкой нефти через вражеские территории, оплатой за транзит, зерновыми сделками? Почему эта растостевшая крыса-русофобка уверена, что приезжая к своей марионетке не попадёт под наш обстрел?
  8. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 21:49
    0
    А что на этот раз печенье не привезла? Ах да. Там же дефолт в Америке. Теперь в бюджете деньги на печенье не предусмотрены.