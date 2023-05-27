Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке



Пулеметчики «Ивана Хурса» спасли не только корабль

«Миколы» против «Ивана Хурса»







Украинские дроны еще в прошлом году работали в окрестностях Крыма. Источник: telegram

Дроны против Турции

«Смотрите, до чего довел страну Эрдоган – суда топят совсем около Турции. Хотите войну в ваши дома?»



«Иван Хурс»