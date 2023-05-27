Атака на «Ивана Хурса» ставит крест на зерновой сделке

Пулеметчики «Ивана Хурса» спасли не только корабль
«Миколы» против «Ивана Хурса»
24 мая «Иван Хурс» в нейтральных водах в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор был атакован тремя беспилотными катерами. Каждый катер нес до сотни килограммов взрывчатки, и для разведывательного корабля полным водоизмещением в четыре тысячи тонн подрыв даже одного дрона мог стать фатальным. Судно напичкано радиотехническим оборудованием, достаточно современно (спущено на воду в 2017 году) и практически лишено вооружения.
Конечно, если не брать во внимание четыре 14,5-мм пулемета на тумбовых установках – два ближе к носу и два на корме. От атаки с воздуха корабль защищен ПЗРК «Игла» и «Верба». Именно по причине символической защиты украинцы и выбрали «Ивана Хурса» в качестве мишени. Но не только поэтому.
Дело в акватории несения дежурства, удивительным образом совпадающим с путями транспортировки зерна из трех портов Украины – Одессы, Черноморска и Южного. «Хурс» занимался разведкой и охраной газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», что стало жизненно необходимым после теракта на «Северных потоках».
Следует сразу определить – дроны не могли своим ходом добраться до места атаки корабля. Даже если представить, что беспилотники запустили с самого юга Одесской области, запаса топлива хватило было в лучшем случае на 100–120 км. То есть для того, чтобы достичь точки контакта с «Хурсом», потребовалось пару раз где-то заправляться.
Разрекламированные на Украине ударные дроны «Микола-3» построены на базе американских UUV MANTAS T-12, дальность хода которых не превышает 110 км. Зеленский обещал построить первый в мире флот морских беспилотников и, похоже, что-то уже стало получаться.
Не могли отправить «Микол» на перехват нашего разведчика и из натовской Болгарии – до предположительной точки контакта более 200 км. Кто и каким образом доставил украинские беспилотники на другой конец Черного моря, так и осталось необъявленным.
С высокой долей вероятности изделия выгрузили с проходящего неподалеку одного из многочисленных сухогрузов с зерном. Поддержку с воздуха, поиск «Ивана Хурса» и ретрансляцию сигнала управления, осуществляли американские дроны – у Киева просто нет собственных возможностей для подобного. Не так давно российские истребители принудили один из них жестко приводниться, после чего маршруты вражеской техники стали сильно южнее. Как раз на юге Черного моря и работал «Хурс».
В двадцатых числах мая в нейтральных водах висела пара американских RQ-4B и RQ-4D. Впрочем, разведывательные дроны могли и не ретранслировать сигнал к «Миколам», а лишь обнаружить российский корабль. Украинские морские беспилотники оснащаются тарелками Starlink, что автоматически снимает все вопросы о расположении операторов – пилоты могут быть и в Киеве, и в Вашингтоне.
Украинские дроны еще в прошлом году работали в окрестностях Крыма. Источник: telegram
«Иван Хурс» легко отделался. По сообщениям Министерства обороны, все три атаковавших корабль дрона были уничтожены, военные даже приложили видео с поражением одного из них.
В ответ националисты опубликовали видео, где якобы один из «Микол» подходит к корме судна и обрывает запись. Примечательно, что траектория движения дрона проходит к зоне досягаемости кормового автомата «Ивана Хурса», но признаков его работы не видно. Если доверять видео, то можно сделать два вывода – либо дрон не сработал, либо его обезвредили уже у самого корабля.
Самое главное, что черноморский разведывательный корабль признаков бедствия не подает, значит – украинская провокация сорвана.
Это далеко не первая атака на российские корабли и, естественно, не последняя. Судя по всему, прорываться сквозь заграждения и охранение в Севастополе все сложнее, поэтому свои жертвы ВСУ будут искать далеко в море. При помощи натовских товарищей, естественно. Не удалось потопить «Ивана Хурса» тремя дронами – в следующий раз отправят целый рой. Еще и в ночное время, чтобы наверняка.
Новые угрозы необходимо учитывать в будущем, тем более когда по Черному морю снуют зерновозы из портов Украины.
Дроны против Турции
Атака на «Ивана Хурса» – это не только попытка потопить российский корабль со 120 членами экипажа, но и явный удар по репутации Эрдогана. Буквально за несколько дней до второго тура президентских выборов в Турции на черноморском юге совершается провокация. Ни для кого не секрет, что второй кандидат Кемаль Кылычдароглу, если не русофоб, то совершенно не согласен с политикой Эрдогана в отношении России. Этот способен и Босфор перекрыть для всех судов из российских портов, и вернуть «Байрактары» в небо Украины.
Расчет Киева, Вашингтона и Брюсселя был прост – потопить «Ивана Хурса» руками националистов, вызвать ответную реакцию российского руководства, а довольный Кемаль скажет:
«Смотрите, до чего довел страну Эрдоган – суда топят совсем около Турции. Хотите войну в ваши дома?»
В НАТО также мало кто обрадуется переизбранию действующего президента Турции на второй срок. Еще целых пять лет терпеть лидера, который интересы своей страны ставит выше общеевропейских и тем более американских ценностей. Как это ни странно звучит, от меткости стрелков 14,5-мм пулеметов зависела судьба не только «Ивана Хурса», но и выборов в Турции. Пусть и очень опосредованно.
«Иван Хурс»
Второй причиной атаки на российский корабль стала подготовка к будущей атаке на газовые ветки «Турецкого потока» и «Голубого потока». Россию стараются постепенно отсекать от внешних рынков и сфер влияния. Что-то у Запада получается, а с чем-то есть серьезные проблемы. Повторение террористического акта с «Северными потоками» в Черном море – это голубая мечта любого из офиса президента Зеленского. И мощный рычаг давления на правительство Эрдогана, а также отвлекающий фактор для Черноморского флота России.
Вся история так или иначе упирается в пресловутую зерновую сделку, к слову, архитектором которой был Эрдоган. Успешная провокация с «Иваном Хурсом» могла подтолкнуть Кремль на жесткие шаги в отношении этой договоренности. И снова прямо под выборы президента Турции.
Зерновозы, в трюмах которых не только украинская пшеница, а еще и «Миколы» с сотнями килограммов взрывчатки для наших моряков, должны идти ко дну.
А зерновую сделку, чтобы ни у кого не было больше соблазнов, сразу после переизбрания Эрдогана необходимо пересматривать. Либо она по-настоящему выгодна и безопасна для России, либо ни один корабль не подходит к украинским портам.