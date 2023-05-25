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Глава Генштаба ВС США Марк Милли усомнился в способности Украины «вернуть территории» в ближайшее время

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Глава Генштаба ВС США Марк Милли усомнился в способности Украины «вернуть территории» в ближайшее время

Украина возлагает определенные надежды на предстоящее контрнаступление, но вернуть утраченные территории военным путем в ближайшее время Киев не сможет. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.


В Пентагоне прошел брифинг, на котором выступили глава военного ведомства США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Тема выступления была посвящена Украине. Милли усомнился в возможностях Украины решить все свои проблемы в ходе контрнаступления. По его словам, в краткосрочной перспективе Киев не сможет вернуть себе все утраченные территории.

Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе

- заявил Милли.

Ранее в офисе Зеленского провозгласили цель контрнаступления - это полное "освобождение" территории Украины с выходом на границы 1991 года. При этом ни на какие переговоры Украина не пойдет. Как заявил Зеленский, единственный вариант диалога - это полная капитуляция России, возвращение Донбасса и Крыма, выплата репараций и выдача "военных преступников".

Между тем, как заявляют эксперты, наиболее вероятен вариант, при котором контрнаступление ВСУ будет провалено и это станет началом конца послемайданной Украины. Поэтому Зеленский и затягивает с началом операции, отделываясь "громкими" заявлениями.
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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:10
    +2
    ...цель контрнаступления - это полное "освобождение" территории Украины с выходом на границы 1991 года...

    Эх, России бы выйти на польскую границу.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 22:23
    +2
    Дядя вчера, видимо, упал и ударился головой! Раньше он таких прогнозов не давал. Если перечитать его высказывания, то становится очевидным насколько лживы все американские чиновники.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:29
    +2
    Кампания бомбардировок украинских энергетических объектов должна продолжаться с помощью недорогих беспилотников.Электрическая система была сильно повреждена после бомбардировки, и необходимо, чтобы они не могли ее восстановить. https://www.ukrinform.net/rubric-economy/3714171-power-system-is-currently-experiencing-a-certain-shortage-ukrenergo.html
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:54
    0
    Вот же упрямый американский военный! Всё ему цифры какие то подавай, планы какие то.
    Не понимает, что если Зеленский сказал - Зеленский сделал. Там немного подробностей мелким шепотом, но зачем сомневаться?
    Мы, пъезиденты, дъюгих не обманываем.