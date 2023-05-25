Глава Генштаба ВС США Марк Милли усомнился в способности Украины «вернуть территории» в ближайшее время

Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе

Украина возлагает определенные надежды на предстоящее контрнаступление, но вернуть утраченные территории военным путем в ближайшее время Киев не сможет. С таким заявлением выступил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.В Пентагоне прошел брифинг, на котором выступили глава военного ведомства США Ллойд Остин и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Тема выступления была посвящена Украине. Милли усомнился в возможностях Украины решить все свои проблемы в ходе контрнаступления. По его словам, в краткосрочной перспективе Киев не сможет вернуть себе все утраченные территории.- заявил Милли.Ранее в офисе Зеленского провозгласили цель контрнаступления - это полное "освобождение" территории Украины с выходом на границы 1991 года. При этом ни на какие переговоры Украина не пойдет. Как заявил Зеленский, единственный вариант диалога - это полная капитуляция России, возвращение Донбасса и Крыма, выплата репараций и выдача "военных преступников".Между тем, как заявляют эксперты, наиболее вероятен вариант, при котором контрнаступление ВСУ будет провалено и это станет началом конца послемайданной Украины. Поэтому Зеленский и затягивает с началом операции, отделываясь "громкими" заявлениями.