На подконтрольной Киеву территории ДНР подорвана Карловская дамба, по которой велось снабжение ВСУ на Донецком направлении

На оккупированной украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики подорвана дамба Карловского водохранилища, вода угрожает подтоплением подконтрольным ВСУ поселкам Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2. О подрыве сообщают украинские ресурсы.
Карловское водохранилище расположено на реке Вольчей в 40 км от Донецка. Дамба водохранилища имеет важное военное значение для ВСУ, это один из путей снабжения группировки украинской армии на Донецком направлении, его уничтожение серьезно усложняет доставку резервов и боеприпасов. Кроме повреждения пути, подрыв также приведет к разливу и подтоплению некоторых подготовленных позиций ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.
Украинская сторона в подрыве дамбы обвиняет российскую армию, заявляется, что она была повреждена во время обстрела Карловки российской артиллерией. С таким утверждением выступил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине
- заявил Кириленко.
На данный момент наши не подтверждают уничтожение дамбы, но и не отрицают, официальных сообщений на эту тему нет, только одни публикации новостных ресурсов.