Военное обозрение
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На подконтрольной Киеву территории ДНР подорвана Карловская дамба, по которой велось снабжение ВСУ на Донецком направлении

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На подконтрольной Киеву территории ДНР подорвана Карловская дамба, по которой велось снабжение ВСУ на Донецком направлении

На оккупированной украинскими войсками территории Донецкой Народной Республики подорвана дамба Карловского водохранилища, вода угрожает подтоплением подконтрольным ВСУ поселкам Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2. О подрыве сообщают украинские ресурсы.


Карловское водохранилище расположено на реке Вольчей в 40 км от Донецка. Дамба водохранилища имеет важное военное значение для ВСУ, это один из путей снабжения группировки украинской армии на Донецком направлении, его уничтожение серьезно усложняет доставку резервов и боеприпасов. Кроме повреждения пути, подрыв также приведет к разливу и подтоплению некоторых подготовленных позиций ВСУ в районах нескольких населенных пунктов.

Украинская сторона в подрыве дамбы обвиняет российскую армию, заявляется, что она была повреждена во время обстрела Карловки российской артиллерией. С таким утверждением выступил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.


Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине

- заявил Кириленко.

На данный момент наши не подтверждают уничтожение дамбы, но и не отрицают, официальных сообщений на эту тему нет, только одни публикации новостных ресурсов.
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10 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:50
    +2
    На данный момент наши не подтверждают уничтожение дамбы, но и не отрицают

    Снова кондиционер... Понаставят их где не попадая, а потом на Россию пеняют. wink
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:53
    +4
    Очень хорошая новость, уничтожить всю украинскую инфраструктуру
  3. литий17
    литий17 Сегодня, 22:57
    -2
    И чего ждали? Все равно на нас свалят.... Результат для нашего командования есть, а остальное....
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 23:06
    +1
    В Херсонской области российские подразделения противостоят попыткам прорвать оборону. Планы противника вычисляют с помощью дронов-разведчиков. После чего по скоплениям техники работает наша артиллерия. Среди орудий — установка залпового огня, которую изобрели прямо на передовой.
    “Бойцы сами сделали установку на базе трубы от РЗСО Град. Установка работает надежно”, – говорит военкор, побывавший на испытаниях новой установки.

    Во-первых она не залповая. Пуляет одиночными.
    Во-вторых, мужики может и сами допёрли, но ведь это ничто иное как 1:1
    9П132 «Град-П» («Партизан») — советская переносная реактивная пусковая установка. Разработана по просьбе правительства Демократической республики Вьетнам в 1960-х годах. Основным предназначением установки 9П132 является использование партизанскими войсками против живой силы, огневых средств и техники противника, где затруднено применение обычных артиллерийских систем.
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 23:10
    -2
    заявляется, что она была повреждена во время обстрела Карловки российской артиллерией

    а разве так можно было sad
  6. alystan
    alystan Сегодня, 23:24
    +1
    О подрыве сообщают украинские ресурсы.
    Украинская сторона в подрыве дамбы обвиняет российскую армию...

    А что им еще остается делать? Не себя же приписывать автороство в содеянном?

    На данный момент наши не подтверждают уничтожение дамбы, но и не отрицают, официальных сообщений на эту тему нет, только одни публикации новостных ресурсов.

    Интересно, почему молчат или не хотят планы раскрывать?
    Вместе с тем на телеграм-канале Readovka со ссылкой на некий источник появилось такое сообщение:
    В Херсонской области наблюдается переброска техники ВС РФ в сторону линии боевого соприкосновения и по имеющейся информации российские военные готовятся к активизации военных действий со стороны ВСУ, в связи с чем приступают к укреплению позиций и наращивают огневую мощь на южном направлении.

    А раз так, то получается, что противник в данном случае не врет, ему дамба как-раз позарез нужна, а ее разрушение больше на руку именно нашим военным.
    Но не совсем понятно, в таком случае, почему наши войска все время в основном только обороняются? А когда идут вперед, то сталкиваются с неимоверными трудностями, как недавно в Артемовске и до сих пор в Авдеевке. Про выстроенную там и там глубокоэшелонированную систему оборонительных укреплений в курсе. Почему нельзя было обойти эти два пункта и пойти дальше, оставив их в плотной осаде и под не менее плотным круговым обстрелом. Думаю даже такие неприступные бастионы долго бы не выдержали.

    Я не специалист по военной тактике и стратегии, да только и профессиональная армия в этом оказалась не сильна, в отличие той же ЧВК "Вагнер" (?!)
    Просто высказал свои мысли и вопросы вслух на наболевшее...
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 23:27
    +1
    По карте смотрю, объезд этой плотины не намного дальше. Дорог в советское время понаделали столько, что в России только завидовать такой сети. Там еще поблизости нужно один мостик ликвидировать, а лучше два, чтобы совсем далеко стало ездить до Первомайского. Может должемся когда и их жахнут?
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 23:33
    0
    Тут главное чтоб это было согласовано с другими родами войск, а не как с криворожской плотиной, которую разбили, но никто даже не попытался утопить отрезанные рекой от снабжения войска
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 23:40
    0
    Вах! А ведь сколько было страшилок, что ВСУ подорвет какуюто дамбу и город какойто смоет.
    Пшикнуло и затихло.

    Ну а вообще дело житейское
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 23:46
    +1
    Это глубокий тыл ВСУ. Давно надо было это все сломать. В нынешней войне надо действовать не просто жестко, а очень жестоко.