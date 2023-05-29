Эрдогана объявили победителем. На что потратим следующие несколько лет?

«Если я приду к власти, мы введём санкции против России.»

«…нельзя будет ни покупать, ни продавать.»

«…имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.»

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«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии», — передает его слова CNN Turk.