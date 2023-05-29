Как спецоперация решила проблемы оснащения динамической защитой наших Т-72Б3

Любой военный конфликт, особенно высокоинтенсивный – это прежде всего опыт. Причём опыт как для военных, оттачивающих свои боевые навыки и приобретающих новые, так и для тех, кто занимается разработкой и производством бронетанковой техники. В этом плане специальная военная операция исключением не стала: меняется и тактика, и, что немаловажно, машины, на которых приходится идти в бой.
Нет никакого секрета в том, что танки при эксплуатации в боевых условиях обнаруживают некоторые проблемы, которые не были первоначально учтены конструкторами. Одни нужно решать в перспективе, очень желательно в ближайшей. Другие исправляют прямо в ходе производства. Примером таких безотлагательных мер стала защищённость рабочей лошадки российских войск – танка Т-72Б3, который по началу отличался не очень удачной установкой динамической защиты.
Первый блин – комом
Признаться честно, есть в среде интересующихся бронетанковой техникой такой грешок: возводить наличие динамической защиты (ДЗ) на боевой машине в ранг абсолютной панацеи от любых угроз. При этом то, как она установлена и где, зачастую во внимание не принимается – лишь бы была, а дальше хоть трава ни расти. Однако именно эти два фактора в основном и определяют то, насколько эффективно будет защищён танк. И с этим как раз-таки связано очень много нюансов, часть которых не принята во внимание до сих пор, но обо всём по порядку.
В первую очередь, касаемо той самой панацеи, следует поговорить о том, что до недавнего времени у нас, включая также советский период, к реактивной броне (одно из названий динамической защиты) относились фактически как к средству максимального усиления стойкости к противотанковым средствам в пределах безопасных курсовых углов маневрирования танка, хоть и не без изъянов. Подобное решение полностью соответствовало, да и сейчас соответствует общей концепции применения этих машин в бою, которую можно охарактеризовать кратко: к противнику – лбом. При этом возможность попадания снарядов чуть ли не перпендикулярно в борт, корму и тем более крышу рассматривалась, зачастую необоснованно, как второстепенная.
Коли речь первоначально идёт о Т-72Б3, который оснащён универсальной динамической защитой «Контакт-5», способной оказывать сопротивление как кумулятивным средствам, так и подкалиберным снарядам, то и для примера можно взять машины с аналогичной реактивной бронёй.
Превосходно иллюстрируют ситуацию как Т-80У и его модификации, так и Т-90 разных вариантов. Всё, что на них можно увидеть, это максимальное перекрытие динамической защитой лба, примерно половины бортов корпуса и частично крыши башни – последнее, кстати, не от «крышебоев», а просто потому, что эта поверхность совсем не горизонтальная и потому уязвима для стрельбы по настильной траектории. А вот остальное: борта и корма башни, половина бортов корпуса и его корма такой внушительной поддержки в лице стальных пластин и взрывчатки не имеют.
Т-80У
Т-90
Сюда же относятся и Т-72Б/Б1 образца 1989 года. Именно по их образу и подобию приняли модернизацию в виде Т-72Б3 образца 2011 года – первых «бэ-три», пошедших серийно в Российскую армию.
Т-72Б3 образца 2011 года
С одной стороны, как-то критиковать всю эту ситуацию вроде бы бессмысленно, поскольку стандарт такой был ещё с советских времён, чего поделаешь. С другой, уже имелся опыт войны в Афганистане, а затем и Чеченских кампаний, когда проблема широчайшего распространения возимых и носимых ПТРК и лёгких средств в виде гранатомётов обозначилась не где-то там на горизонте, а, как говорится, здесь и сейчас.
Т-72Б образца 1989 года
Так что максимальное перекрытие динамической защитой всех проекций танка (по мере возможности) было делом необходимым, причём даже не с целью создания всеракурсно защищённой машины, а хотя бы для расширения тех самых курсовых углов безопасного маневрирования. Всё-таки, когда у тебя только половина борта перекрыта блоками ДЗ, да и башня в этом плане далеко не ушла, то особо не разгуляешься и широкий манёвр огнём не сделаешь без высокого риска получить смертельный ответ.
Но ничего толком не изменилось, хоть ранние Т-72Б3 и считались новейшими и учитывающими все современные требования. Кое-как наполовину перекрытые ДЗ борта, «дыры» во лбу» и прочие прелести. Советский стандарт – дело такое. Но менять-то его нужно.
В Т-72Б3 обр. 2016 года ком чуть-чуть расплющили
Так или иначе, на эти проблемы, прислушиваясь к трезвому голосу разума, всё-таки начали обращать внимание. И, надо сказать, получилось куда лучше, чем было изначально. Лучше – это новый стандарт Т-72Б3 образца 2016 года, к которому стали приводить нашу рабочую лошадку. Его, к слову, частенько именуют скупой аббревиатурой УБХ, которая расшифровывается как «Улучшенные Боевые Характеристики», что, касаемо защиты, действительно является правдой, хоть до идеала и далеко. Но идеального ничего не бывает.
Танки этой модификации стали оснащаться куда более расширенным и в то же время разномастным комплектом динамической защиты. Да и с перекрытием ослабленных зон стало значительно лучше.
Хоть частично, но была закрыта «дыра» слева от пушки в лобовой части башни – ранее, напомним, там блока реактивной брони вообще не было. А зона была крайне уязвима, поскольку стальной массив и вставки комбинированной брони в этом месте максимальной толщиной похвастаться не могли.
Т-72Б3 образца 2016 года
Борта корпуса Т-72Б3 получили широкие экраны с динамической защитой «Реликт», которые перекрывают данную проекцию вплоть до моторно-трансмиссионного отделения, что смотрится куда бодрее, чем три блока «Контакт-5», одиноко висящих на «резине» в предыдущей версии боевой машины. При этом, хоть и опционально, борта «бэ-три» имели возможность установки ДЗ в мягком корпусе: те самые мешки, чемоданы или рюкзаки – можно выбрать любое название, кому как удобно. В них элементы динамической защиты располагаются под некоторым углом по отношению к корпусу за счёт пластиковых распорок, обеспечивая возможность нейтрализации или значительного снижения пробиваемости кумулятивных боеприпасов при стрельбе перпендикулярно (или около того) в борт.
Схожими с мешками конструкциями, но уже в стальном корпусе, обзавелись борта башни. Цель нововведения всё та же: максимально снизить или вовсе нейтрализовать последствия попадания кумулятивных средств в неприятных углах обстрела. Всё потому, что в башню танка как раз больше всего и прилетает – расположена на максимальной высоте, да ещё и большую часть времени находится в движении, оголяя противнику неудобные места. В общем, аксиома, которую наши деды и прадеды в Великой Отечественной войне вывели. И мало чего с тех пор изменилось.
Т-72Б3 образца 2016 года с динамической защитой в мягком корпусе
Что по остальному, то часть бортов корпуса в районе моторно-трансмиссионного отделения, его корму, а также корму башни снарядили противокумулятивными стальными решётчатыми экранами. Оценивая их пользу, пожалуй, нужно использовать аргументы не противоснарядной направленности, а более приземлённые: их, в конце концов, можно как корзины для солдатского скарба использовать.
Т-72Б3 образца 2016 года. Видны стальные коробки с динамической защитой на борту башни и решётчатые экраны
По итогу из Т-72Б3 образца 2016 года получился танк, который по защищённости оказался намного лучше своего предшественника. По сути он стал одной из наиболее стойких в уязвимых проекциях машин армии России. Однако уйма не принятых во внимание нюансов в конечном счёте всплыла в ходе специальной военной операции. Исправлять это пришлось уже в ходе производства.
Т-72Б3 образца 2022 года
Теория – это, конечно, дело хорошее, но только практика может показать правильность выбора тех или иных конструктивных элементов боевой техники. Этой практикой и стала специальная военная операция на Украине. Данный конфликт высокой интенсивности ознаменовался применением широчайшего спектра средств борьбы с бронетехникой. Причём речь идёт не только об артиллерии и минах, но и о множестве противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов и даже дронов с кумулятивными боевыми частями на борту. Тогда как встречные танковые бои в принципе являются редкостью.
Бесспорно, своеобразным «танковым» символом спецоперации стали танковые козырьки, устанавливаемые на башнях. Однако мы о них уже писали, в том числе про их невысокую эффективность против мощных ракет. Кому интересно – можно почитать здесь.
Но если говорить в целом, то модернизированные Т-72Б3 образца 2022 года – это как раз пример попытки танкостроителей исправить выявленные недостатки в защите машины уже в процессе производства.
Модернизированный Т-72Б3 образца 2022 года
На башне, несмотря на установку дополнительного блока динамической защиты слева от пушки в версии 2016 года, «дыр» осталось немало. Это и район амбразуры спаренного пулемёта справа от орудия, где комбинированного бронирования просто минимум по габариту. И зона маски пушки, где этого комбинированного бронирования вообще нет – только стальной массив. То и другое место получило динамическую защиту: над амбразурой пулемёта поставили малоразмерный блок «Контакта-5», а с целью прикрытия маски пушки на её стволе закрепили блоки старой навесной ДЗ «Контакт» – по два справа и слева.
Динамическая защита в районе амбразуры пулемёта и маски пушки
Крыша башни тоже значительно отличается от того, что было ранее: там теперь блоками «Контакта» утыкано вообще всё пространство, куда оные только могут влезть. Присутствуют они и над пушкой, и даже за люками наводчика и командира. Во многом такое решение продиктовано острой нуждой в защите от атакующих в верхнюю полусферу кумулятивных боеприпасов. От таких мощных штук, как «Джавелин», это, конечно, не спасёт, но против малокалиберных «поганок» с дронов и снарядов, летящих по настильной траектории (либо с относительно небольшим углом от горизонтали) – вполне.
Что касается бортов башни, то помимо штатных стальных коробок с динамической защитой, элементы которой установлены под углом, появилось нововведение в виде четырёх блоков «Контакта», закрывающих зону пусковых установок аэрозольных гранат «Туча». Сами по себе эти установки, конечно, могут считаться своего рода противокумулятивным экраном, но никаких значимых показателей в этом плане не дадут. Вопрос только в том, почему коробки с ДЗ туда не поставили, а ограничились «Контактом». Габарит не решились увеличивать?
Довершают всё это противокумулятивные сетки на блоках и коробках с динамической защитой. Об эффективности таких штуковин толком ничего не известно, в том числе и то, проводились ли какие-то испытания этих изделий. Но раз ставят, то смысл в них, наверное, есть.
По корпусу тоже много изменений.
Видно, что даже про нижнюю лобовую деталь корпуса не забыли. Вообще-то считается, что это одна из наименее подверженных обстрелу частей боевой машины, которая зачастую скрыта складками местности. Но практика – это как всегда то, что с расчётами не сходится. Бывает, что прилетает и туда.
В общем, решили это дело «поправить» одним рядом «Контакта» – всю нижнюю лобовую деталь просто не перекрыть, потому что тогда с установкой навесного оборудования будут большие проблемы. Только если на какой-то фартук динамическую защиту навесить. Но загвоздка в том, что эта часть корпуса имеет небольшую толщину и не оснащена комбинированной бронёй, поэтому ДЗ с большой долей вероятности спасти не сможет – мощные кумулятивные боевые части сохраняют внушительную остаточную пробиваемость после преодоления взрывных элементов. Но заброневое действие, разумеется, снижается кратно.
Оснащение нижней лобовой детали корпуса Т-72Б3 обр. 2022 года динамической защитой. На башенных блоках ДЗ видна противокумулятивная сетка
Из менее очевидного: появилась динамическая защита в районе надгусеничных полок и ленивцев или, как частенько говорят, на «подкрылках». То, что там действительно настоящая «дыра» для снарядов, было известно ещё со времён Советского Союза. Тогда же предпринимались попытки достучаться до производителей и попытаться как-то исправить ситуацию. Оно и понятно: кроме гусеницы и самого ленивца там нет никаких препятствий для кумулятивных боеприпасов, летящих в борт боевой машины. СССР по итогу развалился, страна успела поучаствовать в нескольких вооружённых конфликтах, Т-72Б3 пережил две модификации, а пошло это в серию только недавно. Ну, лучше поздно, чем вообще никогда.
Динамическая защита в районе надгусеничной полки и ленивца
И в довершение.
Общим для башни и корпуса модифицированных Т-72Б3 образца 2022 года стало отсутствие голых противокумулятивных решётчатых экранов, которые ранее крепились на борта в районе моторно-трансмиссионного отделения, а также кормы – что у башни, что у корпуса. Им вообще какое-то нездоровое внимание уделяется и по сей день, правда, уже среди широкой общественности.
По факту же они каких-то высоких результатов в борьбе с кумулятивными средствами дать не могут. Их основное назначение: возможность нейтрализовать противотанковые гранаты типа ПГ-7 без их детонации с вероятностью около 50 %, по открытым данным НИИ Стали. В остальном, в том числе и для других снарядов, это не более чем инициирующие экраны, подрывающие боеприпасы на расстоянии от брони. А расстояние – это в рамках конструкции танков такое, что на пробиваемость этих самых боеприпасов зачастую повлиять никак не может. Так что вещи какие-то и прочий скарб возить – их первостепенный функционал.
Корма корпуса и башни модернизированного Т-72Б3 обр. 2022 года. Динамическая защита сплошняком
Сейчас ставят динамическую защиту. В корме башни – коробчатые блоки с наклонными элементами; в бортах корпуса резино-тканевые экраны с «Реликтом» на всю длину; корма корпуса (моторно-трансмиссионный отсек) – тоже «Реликт». Лучше ли голых решёток? Однозначно – да. Хоть где-то от остаточного пробития и не спасёт, но заброневое действие на экипаж и внутреннее оборудование, а также узлы и агрегаты машины уменьшит. По крайней мере не эфемерные 50 процентов, которые обычно исчисляются только в теории и на деле реализуются в единичных случаях.
Выводы
Как ни крути, но Т-72Б3 – это в какой-то степени рекордсмен по попыткам доведения до ума и, соответственно, модернизациям. Первоначальный его вариант, обвес динамической защиты которого толком никак не изменился со времён советских предков, удачным назвать нельзя. Хотя многие из недостатков всё-таки были исправлены уже спустя годы в новой модернизации.
Тем не менее только с учётом опыта специальной военной операции были внесены те изменения, которые значительно повысили защищённость танка против современных угроз. Зачастую не без горячки в стиле «решать нужно немедленно», как обычно и бывает, когда завод пашет практически круглосуточно, отправляя в зону боевых действий партии танков. Поэтому придраться и сейчас есть к чему.
Однако модернизированный Т-72Б3 образца 2022 года по общему бронированию вышел довольно удачным, несмотря на некоторые нюансы. В полном обвесе, включая дополнительную динамическую защиту в мягком корпусе, его можно назвать наиболее приспособленным к нынешним боевым условиям танком.