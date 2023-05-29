Эффект Вагнера, или хорошее знание современной военной науки и хорошие возможности реализации задуманного

Всё чаще и чаще в информационном пространстве поднимается тема эффективности боевых подразделений в современной войне. Журналисты и простые обыватели пытаются понять причины эффективности подразделений ЧВК Вагнер. Более знающие и думающие – причины эффективности некоторых подразделений противника.
Действительно, современная война выглядит совсем не так, как показывают в фильмах о Великой Отечественной. Совершенно по-другому захватывают здания и опорные пункты. Совершенно по-другому обороняются.
Даже эвакуация 300-х и 200-х проходит как-то не так. Нет героинь-медсестер, из последних сил вытаскивающих раненых из-под огня. Есть простой солдат или офицер, который тащит раненого на верёвке к ближайшему укрытию…
Всё это подаётся как какое-то изобретение командиров новой волны. На самом же деле всё гораздо проще. Эти командиры хорошо учились и просто воплощают свои знания в жизнь, имея соответствующие возможности. И в этом весь секрет. В современной войне воюют все. Это единый боевой организм.
Новое – это нереализованное старое
Как в идеале должна выглядеть современная война? Хорошо вооруженный боец-специалист должен действовать в составе подразделения таких же специалистов и иметь поддержку на случай, если противник будет превосходить его подразделение в каких-то компонентах.
К примеру, использует танки, артиллерию, БПЛА или ещё какие-то дополнительные силы. При этом боец должен видеть в реальном времени всё, что происходит по фронту, флангам и в тылу зоны его работы, иметь связь с вышестоящим командиром.
При этом командир должен видеть действия своих солдат и своевременно оказывать им помощь в преодолении каких-то препятствий. Наводить ту же артиллерию и танки, на определённом уровне – даже авиацию. Посылать резерв в помощь и т. д.
Чем выше должность командира, тем большим объёмом знаний он должен обладать. Командир группы видит то, что происходит в зоне его ответственности, а командир РТГ или БТГ видит уже всё поле боя. При этом и тот, и другой командир имеют возможность самостоятельно принять решение и потребовать любую помощь.
Я не написал ничего революционного. Ещё во время чеченских войн стало понятно, что отделение это слишком много и громоздко. Скоординировать действия солдат командир почти всегда не может. В принципе, и мы, наш спецназ, и противник уже тогда действовали парами, тройками, четвёрками, пятёрками.
Такие группы более мобильны и слажены. И, как это ни парадоксально выглядит, такие группы могли действовать эффективно даже без поддержки танков, артиллерии и авиации. Это как укус змеи. Есть возможность укусить и съесть сразу – ешь. Нет возможности – дождись, пока противник ослабнет…
Оттуда же, из Чечни и Сирии, пришла и другая парадоксальная идея. Отделению не нужны БМП! Они должны быть в распоряжении командира взвода! Как это в реальности и происходит. Бронемашины – это средство передвижения и огневой поддержки именно взвода.
Кстати, в армиях ведущих стран также давно разрабатывается такая концепция. Отделения разделены на звенья численностью до 5 человек. Эта концепция давно разработана военной наукой и получила название «сетецентрическая система управления войсками».
Возникает вопрос о том, почему же мы не внедряем эту систему в войсках. Увы, причина не в «предателях и дебилах в руководстве армии», не в «стариках генералах» и даже не в «извечной русской неторопливости».
Всё гораздо проще. Мы пока не имеем возможности создать устойчивую и хорошо защищённую систему передачи информации! То, о чём любой боец в зоне СВО вам скажет. украинцы слушают наши переговоры на раз. Те средства связи, которыми пользуемся мы, увы, давно не являются «засекреченными и закодированными».
Отделение, взвод, рота
Как же должны выглядеть подразделения сегодня? Попробуем вкратце разобраться, опять же на основе анализа тех военных конфликтов, которые происходили и происходят сегодня.
Итак, отделение. Отделение делится на два звена. Оптимальный состав звена – пять человек. Два автоматчика, пулеметчик с единым пулеметом (класса ПКМ), снайпер и гранатометчик. Из дополнительного вооружения целесообразно автоматчиков довооружить одноразовыми гранатометами или подствольниками.
Как видите, главными фигурами в звене выступают именно специалисты «узкого профиля» в зависимости от задачи. Либо снайпер, либо пулеметчик, либо гранатометчик. Автоматчики же выступают в роли огневой поддержки.
Конечно, можно поспорить о том, стоит ли в звене иметь сразу всех спецов? А кто может сказать, какую задачу будет выполнять звено через пять-десять минут после начала боя? Где гарантия того, что «вдруг не появится» танк или дот? «Вдруг» не наткнутся бойцы на вражеского пулеметчика?
Те, кто внимательно рассматривал видео боёв музыкантов, наверное, обратили внимание на трофейные или собственные для нас экзотические виды вооружения. Например, ручные многозарядные гранатометы. То самое «киношное оружие» американских супергероев. Использование такого вооружения вместо подствольников резко увеличивает шансы на победу…
И второй экзотический монстр. Многочисленные потомки немецкого пулемёта MG-42, в просторечии «мясорубки». Пулемётчик звена, вооружённый таким оружием, способен обеспечить необходимую плотность огня в одиночку.
Ну и последнее, что активно применяется в таких звеньях. Снайперские винтовки! В звене нет необходимости иметь на вооружении такое же оружие, какое используют снайпера «дальнобойщики». В звене необходима компактная снайперская винтовка с ПБС. Те же музыканты довольно часто светились именно с такими винтовками…
Далее взвод. Понятно, что в отличие от отделения, взвод должен иметь возможность вести самостоятельные боевые действия ограниченного характера. Мы часто, говоря об опорных пунктах ВСУ, поражаемся цифрам потерь ВСУ. Поражаемся просто потому, что живём прошлой войной. Живём своей службой в СА.
Реалии сегодняшнего дня говорят о другом. Наиболее эффективно сегодня действуют группы численностью 20 плюс-минут 5 человек. Современное вооружение значительно усилило возможности такой группы. Вот почему пленение десятка человек после захвата опорника уже чудо. Пленить половину подразделения…
Отсюда вытекает наиболее целесообразный состав взвода. Два отделения или четыре звена. Плюс командир взвода. Плюс оператор БПЛА. Плюс отделение (командир и два оператора) ПТРК. Для обеспечения огневой поддержки взвода и транспортировки личного состава взводу необходимы 2-3 БМП.
Обратите внимание, в этом звене, так же как и в отделении, отсутствует отделение разведки. Это как раз элемент той самой сетецентрической системы. Командир взвода включён в систему общей информации и может пользоваться разведданными, полученными из всех источников.
Рота. Вот тут начинается самое интересное. Как мне кажется, точных сведений у меня нет и выводы основаны лишь на видео боёв, в Вагнере это максимальное подразделение, используемое в зоне СВО. Хотя я могу и ошибаться, так как штурм города – операция достаточно своеобразная.
Рота, в зависимости от выполняемых задач, может быть легкой и тяжелой. Начну с тяжелой, как наименее известной у нас. Операция на Украине уже идёт 15 месяцев. И мы ни разу не видели серьёзных танковых боёв. Танки «поменяли ориентацию». Теперь эти машины не стратегическое средство, а тактическое. Я бы даже больше сказал. Танк стал одним из видов САУ.
Сегодня существует столько разных ПТС, что любой танк, который рискнёт самостоятельно, без защиты пехоты, пойти в атаку, как это было во 2-ю мировую, проживёт минуты. Потому и видим мы на видео, как танкисты ведут огонь с закрытых позиций.
При этом все прекрасно понимают, что эффективность этих машин была бы гораздо выше, если бы они стреляли прямой наводкой по данным разведки пехоты или же по прямому приказу командира мотострелкового подразделения.
Тяжелая мотострелковая рота – это как раз то подразделение, в котором находятся танки. Это дополнительный танковый взвод. Почему взвод, а не один танк? Да просто потому, что давно уже доказано, что действия одновременно двух-трёх танков гораздо эффективнее одиночного танка. Так что в тяжелой роте будет два-три танка. В идеале 6, по два на каждый пехотный взвод.
Легкая мотострелковая рота, наоборот, вместо танкового взвода имеет полноценный взвод, точнее – три взвода огневой поддержки. Например, миномётный – З переносных миномёта, противотанковый – четыре ПТРК типа Корнет-Э, пулемётный – два крупнокалиберных пулемёта.
Как видите, обе роты вполне способны выполнять поставленные задачи. Разница лишь в том, какие оборонительные сооружения им необходимо взять. Музыканты используют оба вида этих подразделений или их гибриды. Даже в кино сняли подобную операцию. Не говоря уже про видео.
Бой выигрывает тот, кто сам много знает и умеет обучить этому других
Рассказывая о том, почему одни подразделения действуют эффективнее других, я ни в коей мере не хотел сравнивать возможности этих подразделений. Многое зависит и от внешних условий, на которые командир просто не может повлиять. Понятно, что подразделения спецназа имеют больше возможностей, чем обычные мотострелки.
Как понятно и то, что те же ЧВК, не только музыканты, но и все остальные, имеют ещё больше возможностей, так как могут действовать напрямую, быстро. Приняли решение, что это необходимо, и уже завтра специалисты ищут возможности это купить.
Теперь о концепции сетецентрической войны. Все те изменения в тактике боя, в составе и оснащении боевых и вспомогательных подразделений вызваны пока частичным, но использованием элементов именно сетецентрической системы управления боем. Это мы видим у ВСУ, у музыкантов, в западных армиях.
Дальнейшее развитие техники и вооружения приведёт к ещё большим изменениям. Увы, пока мы отстаём от Запада по некоторым показателям. А значит, товарищи учёные, товарищи конструкторы, товарищи инженеры, это ваша задача даже не на завтра, а на сегодня. Как минимум догнать, а лучше перегнать… Отставание в таких вопросах смерти подобно.