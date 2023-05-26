В сети появились сообщения о повреждении здания в центральной части Краснодара

Сообщается о повреждении в центральной части Краснодара здания. Речь идёт о здании на улице Морская. Об этом пишет ТГ-канал Baza.
На кадрах, опубликованных каналом, можно видеть повреждённую крышу здания.
Ранее жители Краснодара видели вспышки в небе над городом. Были слышны звуки взрывов, о которых так же пишет упомянутый источник, сообщая, что взрывов было четыре. После них начал подниматься дым.
Официальных сообщений о том, что именно произошло в этом южном городе, на данный момент нет. Baza пишет, что причиной повреждения дома на Морской могло стать падение обломком беспилотного летательного аппарата.
Один из очевидцев за несколько секунд до взрывов видел в небе беспилотник. Происходило это в начале пятого утра. По словам очевидца, сначала он, по звуку, подумал, что неподалёку проезжает скутер, однако потом заметил движение в небе.
Оперштаб подтвердил происшествие в Краснодаре. Пока о конкретных причинах нет сообщений. При этом отмечено, что обошлось без жертв и пострадавших.