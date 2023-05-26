Военное обозрение
Войти Регистрация

В сети появились сообщения о повреждении здания в центральной части Краснодара

11
В сети появились сообщения о повреждении здания в центральной части Краснодара

Сообщается о повреждении в центральной части Краснодара здания. Речь идёт о здании на улице Морская. Об этом пишет ТГ-канал Baza.


На кадрах, опубликованных каналом, можно видеть повреждённую крышу здания.

Ранее жители Краснодара видели вспышки в небе над городом. Были слышны звуки взрывов, о которых так же пишет упомянутый источник, сообщая, что взрывов было четыре. После них начал подниматься дым.

Официальных сообщений о том, что именно произошло в этом южном городе, на данный момент нет. Baza пишет, что причиной повреждения дома на Морской могло стать падение обломком беспилотного летательного аппарата.

Один из очевидцев за несколько секунд до взрывов видел в небе беспилотник. Происходило это в начале пятого утра. По словам очевидца, сначала он, по звуку, подумал, что неподалёку проезжает скутер, однако потом заметил движение в небе.

Оперштаб подтвердил происшествие в Краснодаре. Пока о конкретных причинах нет сообщений. При этом отмечено, что обошлось без жертв и пострадавших.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:21
    +4
    Будем ждать информации,чего гадать!У нас вон тоже ПВО сбило о ли дрон,то ли ракету,безопасносного места в стране уже не осталось.
    1. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 06:26
      +1
      Цитата: Бережливый
      безопасносного места в стране уже не осталось.

      В большинстве случаев вербованые россияне из числа недовольных и творят гадости.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:49
        -2
        Да, они продаются за чисто символические суммы (последний раз пойманные согласились нагадить всего за 10 000 руб) и устраивают пакости. У нас было много поджогов в области. В том числе и пороховые склады поджигали. Наш губер даже объявил премию в 100 000 руб. за задержание поджигателей - горела вся область, леса, лесопилки поджигали и т.д.
        такой смог был в городе что без противогаза ну никак.... Сейчас вроде как почти всё потушили.
        беспилотники к нам на урал вроде бы пока ещё не долетают, но обломки дрона были найдены в лесочке вблизи Белоярской АЭС (это 40 км от Екатеринбурга). Чей дрон был и что к нему прикручено было - информации больше не публиковали.
  2. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:31
    +4
    Да уже есть видео в разных ТГ каналах, беспилотник спокойно прилетел в крышу здания МТС вроде, это какая уже по счету суперкрасная линия? Или реально должно начать лететь по Рублевке что бы в Кремле проснулись
    1. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 06:37
      0
      Цитата: HaByxoDaBHocep
      Или реально должно начать лететь по Рублевке что бы в Кремле проснулись

      Это навело бы знатный шухер!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:55
        0
        Шароварные не будут по Рублёвке лупить дронами - там олигархи которые им многое окольными путями продают.
  3. МВГ
    МВГ Сегодня, 06:42
    0
    Пора признавать правительство Украины террористическим государством. Пора
    1. AUL
      AUL Сегодня, 06:56
      +1
      Цитата: МВГ
      Пора признавать правительство Украины террористическим государством. Пора

      И что будет? Перестанут гадить из-за этого?
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:43
    +2
    А чем крыша дома на ул.Морская в Краснодаре отличается от крыши здания Сената в Кремле? И там и там
    была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами .... В результате этого террористического акта Путин не пострадал. ... он работает в Огарево
    (Д.Песков)

    А вот если бы крышу здания на ул.Банковой в Kuive немножко продырявили после атаки на Кремль, то может и по Краснодару не прилетело.
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 06:48
    0
    Против народа России идет полных ходом в т.ч. террористическая война. Власть реально не может/не хочет ничего кардинально менять. Платите налоги, голосуйте как надо (а то сами посчитаем) и не мешайте делать бизнес (выводить ресурсы из обескровленной страны). Готовимся к самозащите, на ЭТИХ (мать их) надежды нет.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:51
    0
    Сегодня на крышу упали обломки, а кто может гарантировать, что завтра не прилетит дрон с ВВ или ракета поступившая от "друзей Украины"? Киев переносит войну в глубину территории России используя для этого, как иностранное оружие, так и тех кто сегодня окопался на всей территории России и поддерживает бандеровский режим. Поэтому к сожалению такие "новости" будут поступать регулярно.